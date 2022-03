Circuit of the Americas: Grünes Licht von Uncini

Im Januar 2022 wurde der Belag in Texas den Wünschen der Fahrer angepasst

© @Facebook/Circuit of the Americas

Franco Uncini rückte in Austin mit einer Serien-Honda aus

Kurz vor dem Saisonstart in Doha/Katar inspizierte «FIM Safety Officer» Franco Uncini die GP-Piste in Austin/Texas. Er fuhr einige Runden und war vom neuen Belag begeistert.

Der holprige Streckenbelag des 5,513 km langen «Circuit of The Americas» stand im Vorjahr beim Red Bull US-GP (1. bis 3. Oktober heftig in der Kritik: «Es ist ein Witz», lautete der erste Kommentar des späteren Weltmeisters Fabio Quartararo. «Es ist gefährlich», befand auch Routinier Valentino Rossi. Aprilia-Werksfahrer Aleix Espargaró wetterte sogar: «Diese Strecke ist nicht sicher und es ist nicht akzeptabel, hier zu fahren.»

Die Position der MotoGP-Piloten stand nach dem jüngsten Texas-GP am 3. Oktober 2021 fest: Nur wenn der Belag samt Untergrund von den Kurven 2 bis 10 erneuert würde , wollen sie auch künftig Rennen auf dem COTA bestreiten. Der nächste Grand Prix der Motorrad-WM in Austin war damals bereits für den 10. April 2022 angesetzt.

Die Streckenbetreiber reagierten rasch und schliffen schon für den Ende Oktober stattfindenden Formel-1-Grand-Prix einige kritische Stellen provisorisch ab. Umfangreichere Arbeiten folgten. In einem Statement des COTA hieß es im Januar 2022: «In den vergangenen Wochen fanden auf dem Circuit of the Americas groß angelegte Neuasphaltierungsarbeiten statt. Die COTA-Verantwortlichen arbeiteten mit Beratern zusammen, um den Asphalt zu überprüfen und jene Abschnitte der Strecke zu identifizieren, die erneuert werden mussten. Zum Einsatz kamen dabei Georadar- und Laser-Systeme sowie Software, um ein Mapping der Strecke zu erstellen und die notwendigen Reparaturarbeiten zu bestimmen.»

Inzwischen hat sich auch Franco Uncini, 500-ccm-Weltmeister 1982 auf Suzuki und erfahrenen Safety Officer der FIM, den Circuit of the Americas besichtigt. Er drehte einige Runden mit einer Serien-Honda und war begeistert. «Wie wunderbar ist es, auf dem GP-Circuit in Austin mit einem Motorrad rumzufahren», jubelte Franco sichtlich begeistert. «Ich habe die Strecke mit dem Motorrad inspiziert!»

Uncini hatte am Zustand des Belags nichts mehr auszusetzen. Der Sicherheitsbeauftragte der FIM berichtete den Funktionären von Doorna und FIM in Doha, dem Texas-GP 2022 stehe nicht mehr im Wege. Diese Botschaft wird heute beim Meeting der Safety Commission nach dem ersten Trainingstag auch an die GP-Fahrer übermittelt.

Das Ergebnis der Beschwerden nach dem Texas-GP 2021 war eine Neuasphaltierung von den Kurven 2 bis 10 sowie von 12 bis 16. Die kritischen Bereiche um Turn 2 und Turn 10 seien zudem mit einer Betonunterlage verstärkt worden, wurde von den COTA-Betreibern mitgeteilt. «Zusätzlich hat der COTA eng mit dem beauftragten Unternehmen zusammengearbeitet, um sicherzustellen, dass der neue Asphalt und die Betonfundamente gleichmäßig und bündig sind, um eine ideale Strecke für die bevorstehenden Rennen und Veranstaltungen zu garantieren.»



Der GP-Kalender 2022

06. März: Losail Circuit/Katar*

20. März: Mandalika Street Circuit/Indonesien

03. April: Termas de Río Hondo/Argentinien

10. April: Circuit of The Americas/Texas

24. April: Portimão/Portugal

01. Mai: Jerez/Spanien

15. Mai: Le Mans/Frankreich

29. Mai: Mugello/Italien

05. Juni: Catalunya/Spanien

19. Juni: Sachsenring/Deutschland

26. Juni: Assen/Niederlande

10. Juli: KymiRing/Finnland

07. August: Silverstone/GB

21. August: Red Bull Ring/Österreich

04. September: Misano/Italien

18. September: MotorLand Aragón/Spanien

25. September: Motegi/Japan

02. Oktober: Buriram/Thailand

16. Oktober: Phillip Island/Australien

23. Oktober: Sepang/Malaysien

06. November: Valencia/Spanien



*Flutlichtrennen