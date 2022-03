Das sind die Teamkollegen von Valentino Rossi im Audi

Der neunmalige Motorrad-Weltmeister startet 2022 in einem Audi R8 LMS GT3 evo II in der GT World Challenge Europe. Nun steht fest, welche Piloten sich mit Valentino Rossi das Steuer des Rennwagens teilen werden.

Valentino Rossi wechselt 2022 auf vier Räder: «Il Dottore» wird in der GT World Challenge Europe antreten und dort einen 585 PS starken Audi R8 LMS GT3 evo II pilotieren. Im GT-Sport teilen sich (in der Regel) mehrere Fahrer über das Rennwochenende das Cockpit. Nun steht endlich fest, wer Teamkollege des Italieners wird. In den Läufen der Endurance-Wertung (3h, 1000 Kilometer oder 24h-Rennen) fährt Rossi gemeinsam mit dem Schweizer Nico Müller und dem Belgier Frédéric Vervisch. In der Sprint-Wertung (jeweils zwei Rennen pro Rennwochenende über eine Stunde) startet er als Duo gemeinsam mit Vervisch.

Sowohl Müller als auch Vervisch sind mit dem GT3-Audi bestens vertraut. Vervisch hat den Status des offiziellen Piloten von Audi Sport inne. Müller ist als offizieller Audi-Werksfahrer sogar noch eine Stufe höher angesiedelt. Somit kann sich Rossi auf herausragende Qualität bei seinen Wagenpartnern freuen und hat letztendlich auch intakte Siegchancen bei den Rennen.

Eingesetzt wird der Audi vom Team WRT. Die belgische Mannschaft bietet 2022 in der GT World Challenge Europe (sowohl im Sprit Cup als auch im Endurance Cup) insgesamt jeweils fünf Audi auf. «Wir freuen uns sehr, so großartige Line-ups für die GTWCE-Saison 2022 ankündigen zu können», erklärt Teamchef Vincent Vosse. «Die Zusammenstellung hat Zeit und Mühe gekostet, aber ich bin mit dem Ergebnis voll und ganz zufrieden. Es wird eine Saison der Herausforderungen. Denn fünf Titel zu behalten und fünf Autos ins Feld zu führen, ist sicherlich anspruchsvoll. Aber wir freuen uns sehr, Herausforderungen dieser Art anzunehmen.»

Das sind die Aufstellungen von WRT in der GTWC Europe

Endurance Cup

#30: Benjamin Goethe, Thomas Neubauer und JB Simmenauer

#31: Diego Menchaca, Lewis Proctor und Finlay Hutchison

#32: Kelvin v. d. Linde, Dries Vanthoor und Charles Weerts

#33: Ryuichiro Tomita, Arnold Robin und Maxime Robin

#46: Nico Müller, Frédéric Vervisch und Valentino Rossi



Sprint Cup



#30: Benjamin Goethe und Thomas Neubauer

#31: Finlay Hutchison und TBC

#32: Dries Vanthoor und Charles Weerts

#33: Christopher Mies und Jean-Baptiste Simmenauer

#46: Frédéric Vervisch und Valentino Rossi