Valentino Rossi: Töchterchen Giulietta ist da!

Familienzuwachs im Hause Rossi: Während die MotoGP-WM in Katar in die Ära nach Valentino Rossi startet, verkündeten der «Dottore» und seine Partnerin Francesca Sofia Novello soeben stolz die Geburt ihres ersten Kindes.

Im vergangenen August gaben Valentino Rossi (43) und seine Francesca (28), seit Ende 2017 an der Seite des neunfachen Weltmeisters, mit einem humorvollen Bild auf den sozialen Netzwerken bekannt, dass sie eine Tochter erwarten. Über den genauen Geburtstermin und den Namen der Kleinen wurde bis zum Schluss ein großes Geheimnis gemacht.

Am heutigen Freitag veröffentlichte das Paar schließlich aber den Post, auf den viele Rossi-Fans in den vergangenen Tagen und Wochen sehnsüchtig gewartet hatten: «Mama und Papa sind im siebten Himmel! Herzlich Willkommen Giulietta Rossi», schrieben das Model und der Motorsport-Superstar unter ein Foto, das einen Blick auf die süßen Füße des Neugeborenen erhaschen lässt.

Für Valentino Rossi sind die Vaterfreuden nicht die einzige Neuheit im Jahr 2022, erstmals wird er eine volle Saison auf vier Rädern absolvieren. Er bestreitet die Fanatec GT World Challenge Europe für WRT. Den Audi R8 testete der Dottore in dieser Woche schon auf der Heimstrecke in Misano, am 7. und 8. März folgen die offiziellen Testtage auf dem Circuit Paul Ricard. Die neue Saison beginnt am Wochenende vom 30. April/1. Mai in Brands Hatch.