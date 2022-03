Joan Mir (Suzuki) sicher: Von Startplatz 8 siegfähig

In den ersten drei freien Trainings der MotoGP-WM in Doha zeigten die Suzuki-Werksfahrer Joan Mir und Alex Rins sehr starke Leistungen. Im Qualifying lief es schlechter als erwartet: Nur die Startplätze 8 und 10.

Das Suzuki-Duo Alex Rins und Joan Mir hatte nach drei freien Trainings auf dem Losail International Circuit allen Grund zur Freude, denn sie belegten die Plätze 1 und 3. Im Sandwich der beiden Teamkollegen war Marc Márquez, der die Bestzeit von Rins nur um 0,035 sec verpasste. Mir war knapp eineinhalb Zehntel langsamer als Rins.

«Wir konnten den Topspeed deutlich verbessern, deshalb werden wir in diesem Jahr nicht mehr dieselben Sorgen in diesem Bereich haben, wie noch in der vergangenen Saison», sagte Mir, Weltmeister von 2020 und WM-Dritter des Vorjahres. «Nun können wir uns auf den Geraden verteidigen, das ist ein guter Fortschritt. Auch im Qualifying müssen wir uns verbessern, denn das war eine weitere Schwäche von uns.»

Das ist zumindest auf dem Losail Circuit am Samstag nicht gelungen, denn Mir stellte die beste Suzuki nur auf Startplatz 8. «Gesamt gesehen war das ein positiver Tag», urteilte der 24-Jährige. «Wir haben viel für das Rennen gearbeitet, um unser Motorrad mit gebrauchten Reifen zu verbessern. Wir sind in einer guten Position, deshalb bin ich glücklich. Mit diesem Motorrad sind wir in einer viel besser Ausgangslage als letztes Jahr.»

Ganz ohne Kritik wollte er sein Qualifying-Ergebnis dann doch nicht stehen lassen. «Ich hatte etwas mehr erwartet», räumte Mir ein. «Wir strauchelten mit dem Wind, daran müssen wir mehr arbeiten. Wir können deswegen aber nicht sagen, dass das ein schlechtes Qualifying war, ich liege nur 3/10 sec zurück. Außerdem fuhr ich meine schnellste Runde allein und hatte in dieser auch noch Gegenwind auf der Geraden. Wäre ich einem anderen hinterhergefahren, wäre sicherlich mehr möglich gewesen. Wenn wir das nächste Mal solche Bedingungen haben, dann weiß ich, was ich zu tun habe und werde meine Strategie anpassen. Platz 8 ist nicht schlecht für mich, um zu starten. Mal sehen, was mir von dort im Rennen gelingt. Ich mache mir keine Sorgen, wir haben die Pace, um vorne zu kämpfen.»

Ergebnisse MotoGP-Qualifying 2, Doha/Katar:

1. Jorge Martin, Ducati, 1:53,011 min

2. Enea Bastianini, Ducati, 1:53,158

3. Marc Márquez, Honda, 1:53,283

4. Jack Miller, Ducati, 1:53,298

5. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:53,319

6. Pol Espargaró, Honda, 1:53,346

7. Brad Binder, KTM, 1:53,350

8. Joan Mir, Suzuki, 1:53,407

9. Francesco Bagnaia, Ducati, 1:53,411

10. Alex Rins, Suzuki, 1:53,481

11. Fabio Quartararo, Yamaha, 1:53,635

12. Franco Morbidelli, Yamaha, 1:53,982

In Q1 ausgeschieden, Startplätze 13 bis 24:

13. Johann Zarco, Ducati, 1:53,780 min

14. Miguel Oliveira, KTM, 1:53,819

15. Marco Bezzecchi, Ducati, 1:53,915

16. Takaaki Nakagami, Honda, 1:54,038

17. Luca Marini, Ducati, 1:54,222

18. Alex Márquez, Honda, 1:54,224

19. Maverick Viñales, Aprilia, 1:54,228

20. Andrea Dovizioso, Yamaha, 1:54,244

21. Fabio Di Giannantonio, Ducati, 1:54,276

22. Remy Gardner, KTM, 1:54,378

23. Raúl Fernández, KTM, 1:54,889

24. Darryn Binder, Yamaha, 1:56,011