Brad Binder (KTM/7.): Noch ein Kandidat fürs Podest!

Red Bull-KTM-Werkspilot Brad Binder präsentierte sich auch am Samstag in Doha in ausgezeichneter Form. Der Südafrikaner zählt zu den Podestkandidaten! «Ich habe mich in Doha noch nie so wohl gefühlt», sagte er.

Nach der überraschenden Bestzeit im FP1 vom Freitag auf dem Losail Circuit und dem technischen Problem mit der Motorbremse im FP2 hinterließ Red Bull-KTM Werkspilot Brad Binder auch am Samstag in Doha einen starken Eindruck.

«Das war heute ein solider Tag», fasste Brad Binder zusammen. «Ich bin happy mit der Arbeit, die wir heute verrichtet haben. Das gestrige FP2 ist ja wegen der Panne enttäuschend verlaufen, da hat uns eine ‚paranormal activity‘ am Bike eingebremst. Ich bin froh, dass es mir heute gelungen, ist, mich wieder zu verbessern. Das Motorrad fühlt sich großartig an. Das habe ich schon bei den Tests in Malaysia und Indonesien gespürt. Ich habe mich in Doha auf der KTM RC16 noch nie so wohl gefühlt. Ich bin bereit für das Rennen morgen.»

Erstmals seit zehn Jahren treten die MotoGP-Asse in Doha ohne vorherige Testfahrten an. Deshalb ließ sich schwer einschätzen, wie die Kräfteverhältnisse bis zum Rennen aussehen würden. Das Q1 und das Q2 wurden am Samstag mit besonders viel Spannung erwartet.

Die 5,380 Meter lange Strecke (10 Rechtskurven, 6 Linkskurven, längste Gerade: 1068 Meter) war 2004 erstmals GP-Schauplatz, 2008 gab es hier zum ersten Mal einen Flutlicht-GP. 2020 fiel das MotoGP-Rennen wegen der Corona-Pandemie aus. Dafür kam es im Vorjahr zu zwei MotoGP-Wettkämpfen auf dem Losail Circuit – am 28. März und am 4. April. Die bisher schnellste Runde hat Pecco Bagnaia mit 1:52,772 min gedreht, Schnitt 171,7 km/h. Für den höchsten Top-Speed sorgte Johann Zarco 2021 mit 362,4 km/h.

Brad Binder, im Vorjahr im ersten Rennen in Doha auf Platz 13 und im zweiten auf Platz 8, hat 2021 bei 17 der 18 WM-Rennen gepunktet und somit den sechsten WM-Rang erobert.

Der 26-jährige Südafrikaner rechnet sich für das 22-Runden-Rennen auf dem Losail Circuit einiges aus. Denn er hielt im FP3 die meiste Zeit unter den Top-5 mit, als die Gegner alle im Renntrimm unterwegs waren. Außerdem fand dieses FP4 ziemlich genau um jene Uhrzeit statt, zu der auch das Rennen (18 Uhr Ortszeit, 16 Uhr in Europa) gestartet wird.

Auf den draufgängerischen «Brad attack» war auch im Q1 Verlass: Der dreifache MotoGP-Sieger schaffte in der siebten fliegende Runde den Sprung in die Top-2 und durfte damit am wichtigen Q2 teilnehmen, in dem die zwölf besten Startplätze vergeben wurden.

Brad hatte sich zwei weiche Hinterreifen für zwei «time attacks» gespart – und lag in diesem Q2 vorübergehend sogar unter den Top-3.

Ergebnis Q2 in Doha, 5. März

1. Jorge Martin, Ducati, 1:53,011 min

2. Enea Bastianini, Ducati, 1:53,158

3. Marc Márquez, Honda, 1:53,283

4. Jack Miller, Ducati, 1:53,298

5. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:53,319

6. Pol Espargaró, Honda, 1:53,346

7. Brad Binder, KTM, 1:53,350

8. Joan Mir, Suzuki, 1:53,407

9. Francesco Bagnaia, Ducati, 1:53,411

10. Alex Rins, Suzuki, 1:53,481

11. Fabio Quartararo, Yamaha, 1:53,635

12. Franco Morbidelli, Yamaha, 1:53,982

Im Q1 ausgeschieden, Startplätze 13 bis 24:

13. Johann Zarco, Ducati, 1:53,780 min

14. Miguel Oliveira, KTM, 1:53,819

15. Marco Bezzecchi, Ducati, 1:53,915

16. Takaaki Nakagami, Honda, 1:54,038

17. Luca Marini, Ducati, 1:54,222

18. Alex Márquez, Honda, 1:54,224

19. Maverick Viñales, Aprilia, 1:54,228

20. Andrea Dovizioso, Yamaha, 1:54,244

21. Fabio Di Giannantonio, Ducati, 1:54,276

22. Remy Gardner, KTM, 1:54,378

23. Raúl Fernández, KTM, 1:54,889

24. Darryn Binder, Yamaha, 1:56,011