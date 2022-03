Jack Miller (Ducati): «Das Bike war der Horror!»

Ducati-Lenovo-Werksfahrer Jack Miller schied beim MotoGP-WM-Auftakt unter Flutlicht in Doha wegen eines technischen Defekts aus. Er analysiert die teils beklemmenden Momente.

Durch den Crash von Vizeweltmeister Pecco Bagnaia, der auch noch Jorge Martin abräumte und durch den Ausfall von Jack Miller musste die erfolgsverwöhnte Ducati-Werkstruppe am Sonntag in Doha einen bitteren Nuller hinnehmen.

«Das Motorrad war von Beginn an nicht fantastisch, irgendetwas hat gefehlt bei der Elektronik», knurrte Miller am Abend in Doha. «Das Motorrad wirkte irgendwie verloren, könnte man sagen. Ich war komplett ohne Power unterwegs. Ich hatte an einigen seltsamen Plätzen 100 Prozent Motorleistung, auf der Gegengeraden hat mir der Vortrieb dann wieder gefehlt.»

Für Miller, der aus Runde 1 noch als Zehnter zurückkam, dann in Runde 6 nur noch an 16. Stelle lag, ehe er in der siebten Runde zur Aufgabe an die Box fuhr, gab es auch einen Moment der Beklemmung. «In der letzten Kurve hat mich jeder überholt. Ich habe befürchtet, von hinten von den Jungs überfahren zu werden, als ich aus der letzten Kurve heraus auf die Zielgerade gekommen bin.»

Der Aussie erzählte dann weiter: «Ich habe dann alles versucht. Ich habe die 'engine mappings' in den drei verschiedenen Varianten A, B und C durchprobiert. Danach habe ich das Motorrad sogar mal komplett aus und wieder an gemacht. Es war kein guter Tag.»

«Es kam dann auch die Angst dazu, ich wäre jedes Mal fast überfahren worden, als ich aus der letzten Kurve heraus kam. Ich war auf der Ideallinie und konnte nicht beschleunigen. Es war besser in die Box zu fahren. Wir können davon definitiv nichts lernen. Das Bike war einfach der Horror. Es ist wie es ist. Wir kennen das Problem, wir wissen was passiert ist und hoffen, dass es nicht nochmals passieren wird.»

MotoGP-Ergebnis, Doha, 6. März:

1. Enea Bastianini, Ducati, 22 Runden in 42:13,198 min

2. Brad Binder, KTM, + 0,346 sec

3. Pol Espargaró, Honda, + 1,351

4. Aleix Espargaró, Aprilia, + 2,242

5. Marc Márquez, Honda, + 4,099

6. Joan Mir, Suzuki, + 4,843

7. Alex Rins, Suzuki, + 8,810

8. Johann Zarco, Ducati, + 10,536

9. Fabio Quartararo, Yamaha, + 10,543

10. Takaaki Nakagami, Honda, + 14,967

11. Franco Morbidelli, Yamaha, + 16,712

12. Maverick Viñales, Aprilia, + 23,216

13. Luca Marini, Ducati, + 27,283

14. Andrea Dovizioso, Yamaha, + 27,374

15. Remy Gardner, KTM, + 41,107

16. Darryn Binder, Yamaha, + 41,119

17. Fabio Di Giannantonio, Ducati, + 41,349

18. Raúl Fernández, KTM, + 42,357

– Jorge Martin, Ducati, 11 Runden zurück

– Francesco Bagnaia, Ducati, 11 Runden zurück

– Miguel Oliveira, KTM, 12 Runden zurück

– Alex Márquez, Honda, 13 Runden zurück

– Marco Bezzecchi, Ducati, 16 Runden zurück

– Jack Miller, Ducati, 16 Runden zurück

WM-Stand nach 1 von 21 Grand Prix:

1. Bastianini 25 Punkte. 2. Brad Binder 20. 3. Pol Espargaró 16. 4. Aleix Espargaró 13. 5. Marc Márquez 11. 6. Mir 10. 7. Rins 9. 8. Zarco 8. 9. Quartararo 7. 10. Nakagami 6. 11. Morbidelli 5. 12. Viñales 4. 13. Marini 3. 14. Dovizioso 2. 15. Gardner 1.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati 25 Punkte. 2. KTM 20. 3. Honda 16. 4. Aprilia 13. 5. Suzuki 10. 6. Yamaha 7.

Team-WM:

1. Repsol Honda 27 Punkte. 2. Gresini Racing 25. 3. Red Bull KTM Factory 20. 4. Suzuki Ecstar 19. 5. Aprilia Racing 17. 6. Monster Energy Yamaha 12. 7. Pramac Racing 8. 8. LCR Honda 6. 9. Mooney VR46 Racing 3. 10. WithU Yamaha RNF 2. 11. Tech3 KTM Factory 1.