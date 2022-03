«MotoGP Unlimited»-Doku ab sofort verfügbar!

«MotoGP Unlimited» ist ab sofort auf Amazon Prime Video abrufbar. Die Doku-Serie gibt exklusive Einblicke in den Alltag und die Herausforderungen, denen sich Teams und Fahrer während einer WM-Saison stellen müssen.

Im Februar feierte sie in Madrid und Paris Premiere, nun ist die Doku-Serie «MotoGP Ulimited» auch für Abonnenten des Streaming-Dienstes Amazon Prime Video abrufbar.

Nach dem Vorbild der Formel-1-Doku «Drive to Survive» zeigt sie dem Zuschauer exklusive Aufnahmen aus dem Alltag der MotoGP-Helden. Sie gibt zudem interessantes Hintergrundwissen zur Rennserie und den Herausforderungen, denen sich Fahrer und Teams während der Saison auf und neben der Strecke stellen müssen.

Ein Kamerateam, das erstmals beim Saisonauftakt 2021 in Katar gesichtet wurde, begleitete die MotoGP-Stars in der Saison 2021. In acht Episoden á 50 Minuten entführt «The Mediapro Studio» in Zusammenarbeit mit der Dorna den Zuschauer in die Welt der MotoGP und zeigt bisher unveröffentlichte Aufnahmen aus der Weltmeisterschaftssaison 2021. Im Mittelpunkt stehen Stars wie Valentino Rossi, Marc Márquez, Fabio Quartararo, Pecco Bagnaia, Joan Mir und Jack Miller.

Ab dem 14. März ist «MotoGP Unlimited» in mehr als 170 Ländern weltweit auf Amazons kostenpflichtiger Streaming-Plattform Prime Video zu sehen. Gut zu wissen: Eine Amazon Prime-Mitgliedschaft kostet monatlich 7,99 Euro. Die ersten 30 Tage sind kostenlos.