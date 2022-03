Für Frühaufsteher: MotoGP-WM ist zurück in Indonesien

Nach den Tests im Februar kehrt der MotoGP-Tross in der kommenden Woche zurück auf die indonesische Insel Lombok: Der Zeitplan für den Indonesien-GP 2022 auf dem neuen Mandalika Street Circuit.

Nach 25 Jahren findet erstmals wieder ein Grand Prix der Motorrad-WM in Indonesien statt, zuletzt wurde 1996 und 1997 auf dem Sentul Circuit gefahren. Der Mandalika Street Circuit auf Lombok, der Nachbarinsel des Touristenmagnets Bali, wurde erst im Vorjahr fertiggestellt und erlebte im November 2021 mit der Superbike-WM den ersten internationalen Event.

Die MotoGP-Asse nahmen die neue Rennstrecke (4,301 km lang, elf Rechts- sowie sechs Linkskurven, Startziel-Gerade 507 m) erstmals bei den Testfahrten von 11. bis 13. Februar unter die Lupe. Bestzeit fuhr Repsol-Honda-Werksfahrer Pol Espargaró in 1:31,060 min, 21 Fahrer lagen in nur 0,855 sec.

Die traumhafte Kulisse und das schnelle Streckenlayout in Mandalika gefielen, der Zustand des Belages allerdings wurde teils heftig kritisiert. Die Verantwortlichen reagierten rasch: Eine Neuasphaltierung des Abschnitts von der letzten und 17. Kurve bis nach Kurve 5 (insgesamt 1,6 km) wurde beschlossen, die Umsetzung zur nationalen Angelegenheit erklärt, um den «Pertamina Grand Prix of Indonesia» 2022 nicht zu gefährden.

Die Erwartungshaltung ist groß im motorradbegeisterten Land: Erick Thohir, der Indonesische Minister für Staatsunternehmen, bestätigte bereits in der vergangenen Woche, dass die Tickets für den Renntag ausverkauft seien. Ehe die Zweirad-Stars in Mandalika auf die Strecke gehen, werden 20 von ihnen in Jakarta Halt machen, wo am Mittwoch eine Parade mit dem Staatspräsidenten Indonesiens, Joko Widodo, angesetzt ist.

Für die MotoGP-Fans in Deutschland, Österreich und der Schweiz heißt es am nächsten Wochenende: Wecker stellen nicht vergessen! Ein siebenstündiger Zeitunterschied sorgt dafür, dass etwa das Moto3-Rennen bereits um 5 Uhr (MEZ) beginnt. Nach der Moto2 ab 6.20 Uhr folgt dann das Rennen der Königsklasse pünktlich zum Frühstück am Sonntagmorgen um 8 Uhr.

Zeitplan Indonesien-GP 2022 (MEZ)

Freitag, 18. März

02.00 – 02.40 Uhr: Moto3, FP1

02.55 – 03.35 Uhr: Moto2, FP1

03.50 – 04.35 Uhr: MotoGP, FP1



06.15 – 06.55 Uhr: Moto3, FP2

07.10 – 07.50 Uhr: Moto2, FP2

08.05 – 08.50 Uhr: MotoGP, FP2



Samstag, 19. März

02.00 – 02.40 Uhr: Moto3, FP3

02.55 – 03.35 Uhr: Moto2, FP3

03.50 – 04.35 Uhr: MotoGP, FP3



05.35 – 05.50 Uhr: Moto3, Qualifying 1

06.00 – 06.15 Uhr: Moto3, Qualifying 2

06.30 – 06.45 Uhr: Moto2, Qualifying 1

06.55 – 07.10 Uhr: Moto2, Qualifying 2

07.25 – 07.55 Uhr: MotoGP, FP4

08.05 – 08.20 Uhr: MotoGP, Qualifying 1

08.30 – 08.45 Uhr: MotoGP, Qualifying 2



Sonntag, 20. März

03.00 – 03.10 Uhr: Moto3, Warm-up

03.20 – 03.30 Uhr: Moto2, Warm-up

03.40 – 04.00 Uhr: MotoGP, Warm-up



05.00 Uhr: Moto3, Rennen (23 Runden)

06.20 Uhr: Moto2, Rennen (25 Runden)

08.00 Uhr: MotoGP, Rennen (27 Runden)