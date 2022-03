Andrea Dovizioso fragt sich: Die richtigen Maschinen?

Nach 1997 in Sentul sehen wir am kommenden Wochenende endlich wieder einen Indonesien-GP, dieses Mal auf dem neuen Mandalika Circuit. MotoGP-Routinier Andrea Dovizioso hat mit diversen Problemen zu kämpfen.

Startplatz 20 und Rang 14 im Rennen: Den MotoGP-Auftakt in Katar hatte sich Andrea Dovizioso anders vorgestellt. Die Umstellung auf die aktuelle Yamaha M1 ist dem 35-Jährigen bislang nicht perfekt gelungen, er verlor über 27 Sekunden auf Sieger Enea Bastianini auf der Gresini-Ducati. Allerdings hatten auch Dovis Markenkollegen auf dem Losail Circuit gewaltige Probleme, Weltmeister Fabio Quartararo kam als bester Yamaha-Pilot nur auf Platz 9.

Nach diesem Debakel fordert Dovizioso natürlich Fortschritte für den Indonesien-GP am kommenden Wochenende. «Wir haben hier zwar getestet, die Strecke ist aber trotzdem neu und wurde seither teilweise frisch asphaltiert», erklärte der Routinier aus dem Team WithU Yamaha RNF. «Wir wissen nicht, wie sauber die Strecke und wie hoch der Griplevel sein wird. Wenn sie die richtigen Maschinen haben, dann wird die Strecke sauber sein. Ändert sich der Grip, ändert sich alles. Am Donnerstag war es sogar heißer als in Malaysia, wir hätten nicht fahren können.»

Yamaha Managing Director Lin Jarvis hat nach Katar eingeräumt, dass die Yamaha nicht perfekt war und die anderen Hersteller einen Schritt voraus sind. «Die beiden Fahrer im Werksteam erleben eine andere Situation als wir, weil sie das Motorrad bereits kennen», sagte Dovi über Quartararo und Morbidelli. «Ich hingegen nütze das Potenzial des Motorrads nicht, weil ich in gewissen Bereichen solche Schwierigkeiten habe. Fakt ist aber, dass auch die Werksfahrer in Katar nicht konkurrenzfähig waren, wo Yamaha letztes Jahr beide Rennen gewonnen hat.»

MotoGP-Ergebnis, Doha, 6. März:

1. Enea Bastianini, Ducati, 22 Runden in 42:13,198 min

2. Brad Binder, KTM, + 0,346 sec

3. Pol Espargaró, Honda, + 1,351

4. Aleix Espargaró, Aprilia, + 2,242

5. Marc Márquez, Honda, + 4,099

6. Joan Mir, Suzuki, + 4,843

7. Alex Rins, Suzuki, + 8,810

8. Johann Zarco, Ducati, + 10,536

9. Fabio Quartararo, Yamaha, + 10,543

10. Takaaki Nakagami, Honda, + 14,967

11. Franco Morbidelli, Yamaha, + 16,712

12. Maverick Viñales, Aprilia, + 23,216

13. Luca Marini, Ducati, + 27,283

14. Andrea Dovizioso, Yamaha, + 27,374

15. Remy Gardner, KTM, + 41,107

16. Darryn Binder, Yamaha, + 41,119

17. Fabio Di Giannantonio, Ducati, + 41,349

18. Raúl Fernández, KTM, + 42,357

– Jorge Martin, Ducati, 11 Runden zurück

– Francesco Bagnaia, Ducati, 11 Runden zurück

– Miguel Oliveira, KTM, 12 Runden zurück

– Alex Márquez, Honda, 13 Runden zurück

– Marco Bezzecchi, Ducati, 16 Runden zurück

– Jack Miller, Ducati, 16 Runden zurück

WM-Stand nach 1 von 21 Grand Prix:

1. Bastianini 25 Punkte. 2. Brad Binder 20. 3. Pol Espargaró 16. 4. Aleix Espargaró 13. 5. Marc Márquez 11. 6. Mir 10. 7. Rins 9. 8. Zarco 8. 9. Quartararo 7. 10. Nakagami 6. 11. Morbidelli 5. 12. Viñales 4. 13. Marini 3. 14. Dovizioso 2. 15. Gardner 1.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati 25 Punkte. 2. KTM 20. 3. Honda 16. 4. Aprilia 13. 5. Suzuki 10. 6. Yamaha 7.

Team-WM:

1. Repsol Honda 27 Punkte. 2. Gresini Racing 25. 3. Red Bull KTM Factory 20. 4. Suzuki Ecstar 19. 5. Aprilia Racing 17. 6. Monster Energy Yamaha 12. 7. Pramac Racing 8. 8. LCR Honda 6. 9. Mooney VR46 Racing 3. 10. WithU Yamaha RNF 2. 11. Tech3 KTM Factory 1.