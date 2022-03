Remy Gardner (KTM): Kein Streit mit Darryn Binder

Tech3-KTM-MotoGP-Rookie Remy Gardner spricht vor der WM-Premiere des Mandalika Circuits über seine Voraussetzungen, die Beschaffenheit der Piste und das klärende Gespräch mit Darryn Binder.

Am kommenden Wochenende steigt auf dem Mandalika Circuit von Lombok der zweite MotoGP-WM-Lauf der neuen Saison. Moto2-Weltmeister Remy Gardner holte in Doha mit Platz 15 gleich seinen ersten MotoGP-WM-Punkt. Seine Hand-Operation (nach einem Motocross-Zwischenfall) liegt nun ca. sechs Wochen zurück.

Zur Piste sagt Gardner, der bei den Tests wenig gefahren ist: «Ich habe einige andere Jungs gefragt, die jetzt auf der Piste waren. Der Asphalt schaut gut aus. Aber ich habe gehört, dass in Kurve 2 der Asphalt schon etwas aufgerieben ist.»

«Weniger als vier Wochen nach einer Operation in Doha auf die Maschine zu springen, war nicht die beste Idee. Es ging etwas langsamer als erwartet mit der Heilung. Jetzt fühle ich mich aber bereit. Es sollte jetzt besser sein als beim Test. Mit dem neuen Asphalt sollte außerdem die Ideallinie etwas breiter als nur einen Meter sein.»

Gardner weiß: «Wir haben viel im ersten Rennen gelernt, mein Ziel war es in Doha fertig zu fahren. Es geht Schritt für Schritt und ich habe jetzt schon etwas Erfahrung in der Tasche. Hier in Mandalika geht es um die Hitze und wie man die Reifen bei diesen Verhältnissen managen kann an diesem Wochenende. Es wird sicher eine weitere Lektion werden.»

Auch ein klärendes Gespräch mit seinem Rookie-Kollegen Darryn Binder (WithU Yamaha) hat stattgefunden. Der Südafrikaner hatte sich in Doha nach Fahrfehlern unnötig breit gemacht und Gardner Zeit viel gekostet. «Ich habe mit Darryn nach dem Rennen von Doha gesprochen. Es war ein gutes Gespräch. Er sagte, das Motorrad sei mit ihm gefahren, nicht er mit dem Bike. Ich habe ihm geantwortet, dass ich das sehen konnte. Er sollte in Zukunft dann eine halbe Sekunden langsamer fahren, das wäre auch für ihn besser. Es war ein guter Plausch.»

«Ich höre ja als Rookie auch auf die Jungs und schnappe alles auf. Ich halte meine Augen und Ohren offen. Es war für uns das erste Rennen in der MotoGP und irgendwie auch verständlich. Wir haben nicht gestritten, es war eine Unterhaltung», stellte Remy fest.

Mandalika-Test, kombinierte Zeiten (11. bis 13.2.2022):

1. Pol Espargaró, Honda, 1:31,060 min

2. Fabio Quartararo, Yamaha, 1:31,074

3. Luca Marini, Ducati, 1:31,289

4. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:31,385

5. Franco Morbidelli, Yamaha, 1:31,416

6. Francesco Bagnaia, Ducati, 1:31,436

7. Alex Rins, Suzuki, 1:31,477

8. Maverick Viñales, Aprilia, 1:31,478

9. Marc Márquez, Honda, 1:31,481

10. Johann Zarco, Ducati, 1:31,488

11. Brad Binder, KTM, 1:31,574

12. Joan Mir, Suzuki, 1:31,586

13. Enea Bastianini, Ducati, 1:31,599

14. Alex Márquez, Honda, 1:31,603

15. Miguel Oliveira, KTM, 1:31,620

16. Jorge Martin, Ducati, 1:31,665

17. Takaaki Nakagami, Honda, 1:31,687

18. Jack Miller, Ducati, 1:31,870

19. Andrea Dovizioso, Yamaha, 1:31,890

20. Marco Bezzecchi, Ducati, 1:31,901

21. Fabio Di Giannantonio, Ducati, 1:31,915

22. Raúl Fernández, KTM, 1:32,401

23. Remy Gardner, KTM, 1:32,598

24. Darryn Binder, Yamaha, 1:33,049

