Pecco Bagnaia (6.): «Muss Quartararo blockieren»

Pecco Bagnaia musste auf dem Mandalika Street Circuit den Umweg übers Qualifying 1 nehmen. Startplatz 6 feierte der Pramac-Ducati-Star daher wie eine Pole-Position. Im Rennen sieht er Fabio Quartararo (Yamaha) vorn.

Francesco «Pecco» Bagnaia erlebte auf dem Mandalika Street Circuit in Indonesien einen verkorksten Trainingsfreitag. Mehrere gelbe Flaggen hatten im zweiten Training seinen Zeitenangriff vereitelt. Der Italiener strandete in der kombinierten Zeitenliste der drei freien Trainings daher auf Platz 21 und musste im Q1 antreten.

Doch der Pramac Ducati-Pilot setzte sich in einem hochkarätig besetzten ersten Zeittraining durch und durfte im zweiten Qualifying um die Pole-Position kämpfen. Am Ende landete er mit einer Zeit von 1:31,507 min auf Startposition 6. «Hätte mir am Freitag jemand gesagt, dass ich aus der zweiten Reihe starten würde, hätte ich es sofort unterschrieben», scherzte Bagnaia im Anschluss.

«Am Freitag hatten wir mit der gelben Flagge Pech und aus Q1 zu kommen war nicht leicht. Startplatz 6 ist daher klasse, ich bin sehr glücklich über diese Position.» In Hinblick auf Sonntag erwartet der 25-jährige Italiener ein anstrengendes Rennen: «Ein guter Start wird entscheidend sein, da es auf der Strecke schwierig ist, andere Fahrer zu überholen. Zudem steigt aufgrund der hohen Temperaturen der Reifendruck sehr schnell an, sobald man hinter einem anderen Piloten ist.»

Kopfzerbrechen bereitet Bagnaia besonders der neue Hinterreifen, den Michelin nach den Testfahrten in Indonesien im Februar noch einmal modifiziert hatte. «Auf der linken Seite funktioniert der Reifen perfekt, aber auf der rechten Seite gibt es Probleme, zumal die Strecke mehr Rechts- als Linkskurven hat. Jedes Mal, wenn ich in einer langsamen Kurve ankomme, überhitzt die rechte Flanke sehr schnell und das Hinterrad beginnt durchzudrehen. In meinem zweiten Versuch im Q2 habe ich dadurch in Kurve 11 fast das Hinterrad verloren.»

Im Rennen sieht Bagnaia vor allem Pole-Mann Fabio Quartararo (Yamaha) als den Mann, den es zu schlagen gilt: «Derjenige, der den weichen Hinterreifen momentan am besten verwaltet, ist Fabio Quartararo. Es wird wichtig sein, ihn direkt am Start etwas zu blockieren, damit er uns nicht wegfährt.»

© Gold & Goose Willkommen zurück in Mandalika, Fabio Quartararo © Gold & Goose Fans © Gold & Goose Alex Márquez © Gold & Goose Johann Zarco © Gold & Goose Marc Márquez © Gold & Goose Pol Espargaró © Gold & Goose Reinigungsarbeiten an der Strecke © Gold & Goose Aleix Espargaró © Gold & Goose Fabio Quartararo © Gold & Goose Jorge Martin © Gold & Goose Andrea Dovizioso © Gold & Goose Alex Rins © Gold & Goose Joan Mir © Gold & Goose Joan Mir © Gold & Goose Fabio di Giannantonio © Gold & Goose Alex Márquez © Gold & Goose Raul Fernandez © Gold & Goose Andrea Dovizioso © Gold & Goose Maverick Viñales © Gold & Goose Enea Bastianini © Gold & Goose Remy Gardner © Gold & Goose Maverick Viñales © Gold & Goose Darryn Binder © Gold & Goose Fabio di Giannantonio © Gold & Goose Alex Márquez © Gold & Goose Jorge Martin, Fabio Quartararo & Johann Zarco Zurück Weiter

MotoGP-Ergebnis Mandalika, Q2:

1. Quartararo, Yamaha, 1:31,067 min

2. Martin, Ducati, 1:31,280 min, + 0,213 sec

3. Zarco, Ducati, 1:31,378, + 0,311

4. Brad Binder, KTM, 1:31,433, + 0,366

5. Bastianini, Ducati, 1:31,504, + 0,437

6. Bagnaia, Ducati, 1:31,507, + 0,440

7. Oliveira, KTM, 1:31,566, + 0,499

8. Rins, Suzuki, 1:31,582, + 0,515

9. Miller, Ducati, 1:31,714, + 0,647

10. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:31,723, + 0,656

11. Di Giannantonio, Ducati, 1:31,829, + 0,762

12. Morbidelli*, Yamaha, 1:32,336, + 1,269



*= Grid-Penalty: 3 Plätze nach hinten



Die weitere Startaufstellung nach dem Penalty:

12. Marini, Ducati, 1:31,666 min

13. Bezzecchi, Ducati, 1:31,695

14. Marc Márquez, Honda, 1:31,830

15. Morbidelli, Yamaha

16. Pol Espargaró, Honda, 1:31,831

17. Dovizioso, Yamaha, 1:31,870

18. Mir, Suzuki, 1:31,875

19. Alex Márquez, Honda, 1:31,987

20. Viñales, Aprilia, 1:32,006

21. Raúl Fernández, KTM, 1:32,122

22. Gardner, KTM, 1:32,140

23. Darryn Binder, Yamaha, 1:32,299

24. Nakagami, Honda, 1:32,330