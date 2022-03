Jorge Martin (2.) hätte die Runde fast abgebrochen

Nach der Pole-Position zum Auftakt in die MotoGP-WM 2022 in Katar sicherte sich Pramac-Ass Jorge Martin im Qualifying des Indonesien-GP Startplatz 2 – allerdings nicht ohne Probleme.

Jorge Martin kann im Qualifying wie kaum ein anderer ans Limit gehen, das bewies er auch am heutigen Samstag in Mandalika: Trotz eines Schreckmoments gleich in der ersten Kurve seiner fliegenden Runde schaffte er den Sprung in die erste Startreihe.

«Es war ein sehr schwieriges Qualifying für mich, weil die Bedingungen so heiß waren und ich Mühe mit der Front hatte», gestand der «Martinator» anschließend. «Auf meiner schnellen Runde ist mir gleich in Kurve 1 das Vorderrad weggerutscht. Ich habe einen Moment überlegt, ob ich weiter pushen oder die Runde abbrechen sollte. Ich habe dann weiter gepusht und in Kurve 16 hatte ich wieder einen Moment an der Front, dennoch habe ich eine gute Runde zu Ende gebracht.»

«Der zweite Platz ist gut, mein Ziel war die erste Startreihe. Ich verschwende keinen Gedanken an die Pole-Position, weil Fabio heute super konkurrenzfähig war. Vielleicht hätte ich aber ein bisschen näher dran sein können», meinte der Pramac-Ducati-Jungstar zu seinen zwei Zehnteln Rückstand auf Weltmeister und Pole-Setter Fabio Quartararo (Yamaha). «Der Startplatz wäre am Ende aber immer derselbe.»

«Ich bin glücklich, mal sehen, wie es morgen läuft. Die Pace ist gut und ich glaube, dass wir mit den Top-Jungs kämpfen können. Ich bin zuversichtlicher als in Katar. Ich bin sehr glücklich», bekräftigte der Spielberg-1-Sieger des Vorjahres.

Mit Blick auf das erste MotoGP-Rennen in Indonesien seit 25 Jahren erklärte Martin zudem: «Ich habe den Medium-Reifen getestet und wir haben ein bisschen am Set-up gearbeitet, weil ich in einigen Bereichen Mühe hatte. Ich fühle mich wohler auf der Bremse, das ist eine große Verbesserung im Vergleich zu Katar, weil ich dort ein bisschen verloren habe. Ich glaube, dass es zwischen vier oder fünf Fahrer sehr eng sein wird. Auch Marc und Pol haben eine gute Pace, sie sind im Grid aber weit hinten. Auch die Reifenwahl wird wichtig, ich glaube, beide Mischungen sind eng beisammen.»

MotoGP-Ergebnis Mandalika, Q2:

1. Quartararo, Yamaha, 1:31,067 min

2. Martin, Ducati, 1:31,280 min, + 0,213 sec

3. Zarco, Ducati, 1:31,378, + 0,311

4. Brad Binder, KTM, 1:31,433, + 0,366

5. Bastianini, Ducati, 1:31,504, + 0,437

6. Bagnaia, Ducati, 1:31,507, + 0,440

7. Oliveira, KTM, 1:31,566, + 0,499

8. Rins, Suzuki, 1:31,582, + 0,515

9. Miller, Ducati, 1:31,714, + 0,647

10. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:31,723, + 0,656

11. Di Giannantonio, Ducati, 1:31,829, + 0,762

12. Morbidelli, Yamaha, 1:32,336, + 1,269



Die weitere Startaufstellung:

13. Marini, Ducati, 1:31,666 min

14. Bezzecchi, Ducati, 1:31,695

15. Marc Márquez, Honda, 1:31,830

16. Pol Espargaró, Honda, 1:31,831

17. Dovizioso, Yamaha, 1:31,870

18. Mir, Suzuki, 1:31,875

19. Alex Márquez, Honda, 1:31,987

20. Viñales, Aprilia, 1:32,006

21. Raúl Fernández, KTM, 1:32,122

22. Gardner, KTM, 1:32,140

23. Darryn Binder, Yamaha, 1:32,299

24. Nakagami, Honda, 1:32,330