Schock für Marc Márquez (Honda): Wieder Diplopie!

Der Horror-Highsider von Marc Márquez im Warm-up zum Indonesien-GP hat schwerwiegende Folgen: Nach seiner Rückkehr in Spanien wurde beim Repsol-Honda-Star erneut eine Diplopie diagnostiziert.

Die MotoGP-Ärzte erteilten Marc Márquez am Sonntag in Mandalika nach den Untersuchungen im Mataram-Krankenhaus wegen einer Gehirnerschütterung Startverbot. Nun kam es für den achtfachen Weltmeister noch schlimmer, wie Honda am Dienstag bestätigte.



Auf der Rückreise nach Spanien bekam der 29-Jährige Probleme mit seiner Sicht. Nach seiner Ankunft in Barcelona am Montag ließ er sich umgehend von seinem Vertrauensaugenarzt Dr. Sánchez Dalmau untersuchen, der einen Rückfall bestätigte. Wie schon 2011 und im vergangenen Winter nach dem Enduro-Unfall am 30. Oktober leider Marc Márquez unter einer Diplopie, er sieht also Doppelbilder.

Am Dienstagmorgen unterzog sich der spanische MotoGP-Superstar in der Ruber-Klinik von Madrid beim medizinischen Team unter Dr. Samuel Antuña einem allgemeinen Check-up samt MRT am Kopf, dabei wurden weitere Verletzungen ausgeschlossen.