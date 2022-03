Pol Espargaró (Honda): «Unnötige Zeitverschwendung»

Honda erlebte auf Lombok beim zweiten MotoGP-Wochenende der Saison eine schwierige Zeit. Weil Marc Márquez nach seinem schweren Sturz am Sonntagmorgen nicht am Rennen teilnehmen konnte, war Pol Espargaró Einzelkämpfer.

Beim Test vor einigen Wochen auf dem neuen Mandalika Street Circuit beeindruckte der Spanier Pol Espargaró mit Spitzenzeiten und am Ende Platz 1 in der MotoGP-Wertung. Bei der Rückkehr nach Indonesien am vergangenen Wochenende gestaltete sich die Lage für Honda deutlich komplizierter. Da Michelin härtere Reifen nach Lombok brachte, empfand Espargaró die Testarbeit im Februar für unsinnig und nutzlos. Am Samstag qualifizierte er sich nur für Startplatz 16, im verkürzten Regenrennen am Sonntag wurde er als Zwölfter und bester Honda-Fahrer abgewunken.

«Die Sicht beim Start war sehr bescheiden und alles war sehr schmutzig von den Bedingungen. Ich konnte das Motorrad nicht auf der Ideallinie halten und ich bin nur hinter Peccos Rücklicht hergefahren. Als er weit gegangen ist, habe ich ihn überholt und ich war dann alleine vor der Gruppe, die von Platz 8 bis 13 ging. Als ich den Randstein in der letzten Kurve berührte, wusste ich nicht mal, dass ich bereits darauf fuhr und ich bin fast gestürzt», analysierte der 30-Jährige sein Rennen auf dem 4,3 km langen Kurs.

Der Honda-Pilot landete 33 Sekunden hinter Sieger Miguel Oliveira (Red Bull KTM). «Es war ein Albtraum, ich konnte nichts sehen, ich wusste oft nicht, wo ich bin und es war sehr viel Wasser. Alles an diesem Wochenende ist schief gelaufen. Der Anfang war nicht so schlecht, aber dann bekamen wir Probleme mit den Reifen und wir konnten uns nicht für Q2 qualifizieren», betonte Espargaró. «Das Rennen von so weit hinten zu starten, war sehr anstrengend und in den ersten Runden habe ich einfach so viel Dreck von meinen Vorderleuten abbekommen. Ich habe Pecco zweimal berührt, aber es war nicht mit Absicht, denn ich konnte ihn nicht sehen.»

«Mit unseren Leuten werden wir genau analysieren, was falsch gelaufen ist, damit wir diese Fehler in der Zukunft vermeiden. Wir sind auf WM-Platz 6, nur 10 Punkte hinter dem Ersten, das ist nicht schlecht nach diesem Albtraum-Wochenende. Es ist sehr unverständlich, denn beim Test fühlte ich mich sehr gut auf Lombok, nun konnte ich das an diesem Wochenende nicht zeigen. Es entsteht sehr viel Chaos, wenn du dich beim Test auf etwas vorbereitest und dann kommst du zum Rennen dort hin und du siehst komplett andere Dinge. Für uns war es Zeitverschwendung und unnötig ausgegebenes Geld, zum Test nach Indonesien zu kommen. Nichts dieser Testarbeit hat nun funktioniert. Wir müssen uns jetzt auf die nächste Aufgabe in Argentinien konzentrieren», so der Honda-Werksfahrer, der abschließend betonte: «Die Strecke hatte im Regen viel Grip, aber sie war auch sehr schmutzig. Im Vergleich zu einem Trockenrennen waren die Rundenzeiten im Regen sehr schnell.»

Ergebnisse MotoGP Mandalika/IND:

1. Miguel Oliveira, KTM, 20 Runden in 33:27,223 min

2. Fabio Quartararo, Yamaha, +2,205 sec

3. Johann Zarco, Ducati, +3,158

4. Jack Miller, Ducati, +5,663

5. Alex Rins, Suzuki, +7,044

6. Joan Mir, Suzuki, +7,832

7. Franco Morbidelli, Yamaha, +21,115

8. Brad Binder, KTM, +32,413

9. Aleix Espargaro, Aprilia, +32,586

10. Darryn Binder, Yamaha, +32,901

11. Enea Bastianini, Ducati, +33,116

12. Pol Espargaro, Honda, +33,599

13. Alex Marquez, Honda, +33,735

14. Luca Marini, Ducati, +34,991

15. Pecco Bagnaia, Ducati, +35,763

16. Maverick Vinales, Aprilia, +37,397

17. Raul Fernandez, KTM, +41,975

18. Fabio Di Giannantonio, Ducati, +47,915

19. Takaaki Nakagami, Honda, +49,471

20. Marco Bezzecchi, Ducati, +49,473

21. Remy Gardner, KTM, +55,964

– Jorge Martin, Ducati

– Andrea Dovizioso, Yamaha

WM-Stand nach 2 von 21 Grands Prix:

1. Bastianini, 30 Punkte. 2. Brad Binder 28. 3. Quartararo 27. 4. Oliveira 25. 5. Zarco 24. 6. Pol Espargaró 20. 7. Aleix Espargaró 20. 8. Rins 20. 9. Mir 20. 10. Morbidelli 14. 11. Miller 13. 12. Marc Márquez 11. 13. Darryn Binder 6. 14. Nakagami 6. 15. Marini 5. 16. Viñales 4. 17. Alex Márquez 3. 18. Dovizioso 2. 19. Gardner 1. 20. Bagnaia 1.



Konstrukteurs-WM:

1. KTM, 45 Punkte. 2. Ducati 41. 3. Yamaha 27. 4. Suzuki 21. 5. Honda 20. 6. Aprilia 20.



Team-WM:

1. Red Bull KTM Factory, 53 Punkte. 2. Monster Energy Yamaha 41. 3. Suzuki Ecstar 40. 4. Repsol Honda 31. 5. Gresini Racing 30. 6. Pramac Racing 24. 7. Aprilia Racing 24. 8. Ducati Lenovo 14. 9. LCR Honda 9. 10. WithU Yamaha RNF 8. 11. Mooney VR46 Racing 5. 12. Tech3 KTM Factory 1.