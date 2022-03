Taka Nakagami (19./Honda): «Einige riskante Momente»

Trotz Fortschritten im MotoGP-Warm-up am Sonntag gelang es Honda-Fahrer Takaaki Nakagami im Rennen nicht in die Punkte zu fahren. Der Regen und ein beschlagenes Visier verhinderten eine bessere Platzierung auf Lombok.

Die neue Strecke auf der Ferieninsel Lombok in Indonesien brachte den Honda-Fahrern kein Glück. LCR Honda MotoGP-Pilot Takaaki Nakagami kämpfte im verkürzten Rennen auf dem 4,3 km langen Mandalika Street Circuit am Ende des Feldes, große Probleme mit der Sicht durch ein beschlagenes Visier machten ihm das Leben jedoch nicht sehr leicht. Am Ende landete der Japaner mit 49 Sekunden Rückstand auf Sieger Miguel Oliveira (KTM) auf Platz 19, zu Temkollege Alex Márquez fehlten ihm 16 Sekunden.

«Der Grip war vorhanden, doch leider hatte ich ein Problem mit dem Visier. Direkt nach dem Start konnte ich nichts mehr sehen und wir wissen einfach nicht, wieso. Das Gefühl mit dem Bike war okay, aber natürlich war die Position wirklich schlecht, wir kämpften mit einem durchdrehenden Hinterrad», fasste der Honda-Pilot das Rennen zusammen. «Ohne Sicht war es sehr schwierig, auf der Linie zu bleiben, ich konnte weder Scheitelpunkte, noch Kurbs oder Streckenbegrenzung erkennen, ich war ziemlich machtlos. Ich bin ziemlich enttäuscht von dem, was geschehen ist.»

Einen Hoffnungsschimmer hatte der 30-Jährige nach dem harten Wochenende auf Lombok doch noch. «Das trockene Warm-up am Morgen war eine sehr positive Session für uns. Die Pace war besser und ich hatte ein gutes Vertrauen zur Front gefunden. Am Samstag war das eine Katastrophe. Leider war das Rennen im Nassen, aber wir hätten eine gute Performance zeigen können, wenn wir auf trockener Piste gefahren wären. Sicher hätte es nicht fürs Podium gereicht, aber wir wären gut dabei gewesen. Am Sonntagmorgen spürte ich das beste Bike-Gefühl am ganzen Wochenende», freute sich der Honda-Pilot.

«Als Nächstes fahren wir nach Argentinien, einer komplett anderen Rennstrecke und wir hoffen, dass wir dort mit dem guten Gefühl aus dem Warm-up beginnen können», betonte Nakagami, der mit sechs Punkten nach dem zweiten Rennen der MotoGP-Saison auf WM-Platz 14 liegt.

Zum Horror-Crash von Marc Márquez äußerte sich der LCR-Fahrer auch: «Ich habe am TV-Bildschirm gesehen, als Marc am Morgen stürzte. Wenn der Reifen abgebaut hatte, bemerkte ich ähnliche Grip-Probleme in den schnellen Kurven. An diesem Wochenende hatte ich mehrfach das Gefühl, dass mir das Hinterrad am Kurveneingang ausbricht. Wir kämpfen sehr mit dem fehlenden Grip auf der Reifenflanke, besonders mit gebrauchten Reifen. Es gab einige riskante Momente.»

Ergebnisse MotoGP Mandalika/IND:

1. Miguel Oliveira, KTM, 20 Runden in 33:27,223 min

2. Fabio Quartararo, Yamaha, +2,205 sec

3. Johann Zarco, Ducati, +3,158

4. Jack Miller, Ducati, +5,663

5. Alex Rins, Suzuki, +7,044

6. Joan Mir, Suzuki, +7,832

7. Franco Morbidelli, Yamaha, +21,115

8. Brad Binder, KTM, +32,413

9. Aleix Espargaro, Aprilia, +32,586

10. Darryn Binder, Yamaha, +32,901

11. Enea Bastianini, Ducati, +33,116

12. Pol Espargaro, Honda, +33,599

13. Alex Marquez, Honda, +33,735

14. Luca Marini, Ducati, +34,991

15. Pecco Bagnaia, Ducati, +35,763

16. Maverick Vinales, Aprilia, +37,397

17. Raul Fernandez, KTM, +41,975

18. Fabio Di Giannantonio, Ducati, +47,915

19. Takaaki Nakagami, Honda, +49,471

20. Marco Bezzecchi, Ducati, +49,473

21. Remy Gardner, KTM, +55,964

– Jorge Martin, Ducati

– Andrea Dovizioso, Yamaha

WM-Stand nach 2 von 21 Grands Prix:

1. Bastianini, 30 Punkte. 2. Brad Binder 28. 3. Quartararo 27. 4. Oliveira 25. 5. Zarco 24. 6. Pol Espargaró 20. 7. Aleix Espargaró 20. 8. Rins 20. 9. Mir 20. 10. Morbidelli 14. 11. Miller 13. 12. Marc Márquez 11. 13. Darryn Binder 6. 14. Nakagami 6. 15. Marini 5. 16. Viñales 4. 17. Alex Márquez 3. 18. Dovizioso 2. 19. Gardner 1. 20. Bagnaia 1.



Konstrukteurs-WM:

1. KTM, 45 Punkte. 2. Ducati 41. 3. Yamaha 27. 4. Suzuki 21. 5. Honda 20. 6. Aprilia 20.



Team-WM:

1. Red Bull KTM Factory, 53 Punkte. 2. Monster Energy Yamaha 41. 3. Suzuki Ecstar 40. 4. Repsol Honda 31. 5. Gresini Racing 30. 6. Pramac Racing 24. 7. Aprilia Racing 24. 8. Ducati Lenovo 14. 9. LCR Honda 9. 10. WithU Yamaha RNF 8. 11. Mooney VR46 Racing 5. 12. Tech3 KTM Factory 1.