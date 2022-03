Miguel Oliveira (KTM): «Nicht nur dreimal performen»

Der MotoGP-Sieg in Mandalika war für Miguel Oliveira ein Befreiungsschlag, immerhin war es sein erstes Top-5-Ergebnis seit Assen im Juni des Vorjahres. Der Red Bull-KTM-Werksfahrer hofft aber vor allem auf mehr Konstanz.

Seinen insgesamt 50. Auftritt in der MotoGP-WM krönte Miguel Oliveira am Sonntag auf dem Mandalika Street Circuit mit seinem vierten Sieg in der Königsklasse. Kurios: Als mit dem «Autódromo Internacional do Algarve» 2020 zuletzt eine neue Strecke in den Kalender der Motorrad-WM aufgenommen wurde, hieß der Sieger ebenfalls Oliveira – in Portimão hatte der Portugiese aber auch Heimvorteil.

Das Regenrennen auf Lombok mischte die Karten kräftig durch: Oliveira, im Katar-GP nach Startplatz 14 gestürzt, rückte mit seinem Sieg beim ersten Indonesien-GP seit 1997 auf den vierten WM-Rang vor. Nur fünf Punkte trennen ihn von Katar-Sieger Enea Bastianini, drei fehlen ihm auf seinen aktuell zweitplatzierten Teamkollegen Brad Binder. Binder hatte dem österreichischen Hersteller zum Auftakt in Doha einen Podestplatz beschert, auch deshalb führt Red Bull KTM Factory Racing nun in der Team-WM. Dazu liegt KTM auch in der Hersteller-Wertung vorne.

Mit Blick auf die WM-Tabelle stellt sich die Frage: Ist mit KTM in diesem Jahr nach einer durchwachsenen Saison 2021 nun konstant zu rechnen? «Es ist noch früh, um das sagen zu können, wir hatten ja erst zwei Rennen», gab sich Oliveira zurückhaltend. Zur Erinnerung: Im Vorjahr stand er zwar in Mugello, Barcelona und auf dem Sachsenring dreimal in Folge auf dem Post, nach dem FP1-Sturz im Österreich-GP ging in der zweiten Saisonhälfte aber nichts mehr.



Klar ist für den 27-jährigen Portugiesen: «Wir wollen mit Sicherheit diese starke Verfassung auch in anderen Rennen beibehalten. Wir wollen nicht nur drei oder vier Mal in der Saison performen und abgesehen davon Durchschnitt sein. Wir wollen öfter vorne dabei sein. Wir wissen, dass wir dafür sehr hart arbeiten müssen. Das ist in dieser Kategorie normal. Alle liegen so eng beisammen und man sieht ja, was für einen Unterschied es manchmal ausmacht, ob man im Q2 ist oder nicht. Das kann deinem gesamten Wochenende eine andere Richtung geben. Wir konzentrieren uns zunächst darauf schnell zu sein – und dann natürlich drauf, in den Rennen gut zu performen und Punkte zu sammeln.»

Übrigens: Dass Fabio Quartararo und Johann Zarco am Sonntagabend alleine in der Pressekonferenz saßen, lag daran, dass der Sieger seinen Flug fast verpasst hätte, nachdem sich der Rennstart wegen des Regens um 75 Minuten verzögert hatte. «Ich werde künftig immer schon am Sonntagabend einen Flug buchen», scherzte Oliveira, als er nach nur drei Fragen frühzeitig entlassen wurde.

Ergebnisse MotoGP Mandalika/IND:

1. Miguel Oliveira, KTM, 20 Runden in 33:27,223 min

2. Fabio Quartararo, Yamaha, +2,205 sec

3. Johann Zarco, Ducati, +3,158

4. Jack Miller, Ducati, +5,663

5. Alex Rins, Suzuki, +7,044

6. Joan Mir, Suzuki, +7,832

7. Franco Morbidelli, Yamaha, +21,115

8. Brad Binder, KTM, +32,413

9. Aleix Espargaró, Aprilia, +32,586

10. Darryn Binder, Yamaha, +32,901

11. Enea Bastianini, Ducati, +33,116

12. Pol Espargaró, Honda, +33,599

13. Alex Márquez, Honda, +33,735

14. Luca Marini, Ducati, +34,991

15. Pecco Bagnaia, Ducati, +35,763

16. Maverick Viñales, Aprilia, +37,397

17. Raúl Fernández, KTM, +41,975

18. Fabio Di Giannantonio, Ducati, +47,915

19. Takaaki Nakagami, Honda, +49,471

20. Marco Bezzecchi, Ducati, +49,473

21. Remy Gardner, KTM, +55,964

– Jorge Martin, Ducati

– Andrea Dovizioso, Yamaha

WM-Stand nach 2 von 21 Grand Prix:

1. Bastianini 30 Punkte. 2. Brad Binder 28. 3. Quartararo 27. 4. Oliveira 25. 5. Zarco 24. 6. Pol Espargaró 20. 7. Aleix Espargaró 20. 8. Rins 20. 9. Mir 20. 10. Morbidelli 14. 11. Miller 13. 12. Marc Márquez 11. 13. Darryn Binder 6. 14. Nakagami 6. 15. Marini 5. 16. Viñales 4. 17. Alex Márquez 3. 18. Dovizioso 2. 19. Gardner 1. 20. Bagnaia 1.



Konstrukteurs-WM:

1. KTM 45 Punkte. 2. Ducati 41. 3. Yamaha 27. 4. Suzuki 21. 5. Honda 20. 6. Aprilia 20.



Team-WM:

1. Red Bull KTM Factory 53 Punkte. 2. Monster Energy Yamaha 41. 3. Suzuki Ecstar 40. 4. Repsol Honda 31. 5. Gresini Racing 30. 6. Pramac Racing 24. 7. Aprilia Racing 24. 8. Ducati Lenovo 14. 9. LCR Honda 9. 10. WithU Yamaha RNF 8. 11. Mooney VR46 Racing 5. 12. Tech3 KTM Factory 1.