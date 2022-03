Mandalika-GP: Miguel Oliveira triumphiert mit KTM

Nach einem starken Gewitter wurde das MotoGP-Rennen auf dem Mandalika Circuit in Indonesien mit 75 Minuten Verspätung gestartet. KTM-Werksfahrer Miguel Oliveira zeigte eine famose Vorstellung!

Mit 2,205 sec Vorsprung auf Weltmeister Fabio Quartararo (Yamaha) gewann Red-Bull-KTM-Ass Miguel Oliveira in seinem 50. MotoGP-Rennen zum vierten Mal. Den dritten Podestplatz auf dem Mandalika Street Circuit auf der indonesischen Insel Lombok eroberte Pramac-Ducati-Pilot Johann Zarco.

Die Stimmen der Top-3:



Miguel Oliveira (1.), Red Bull KTM: «Es war eine emotionale Achterbahnfahrt. Nach dem Start war es schwer, das Limit zu finden. Deshalb bin ich zunächst Jack Miller gefolgt. Dann habe ich verstanden, dass ich etwas schneller bin als er und habe ihn überholt. Während des Rennens habe ich dann versucht, den Vorsprung zu verwalten. Die letzten Monate waren nicht leicht für mich, so zurückzukommen ist sehr emotional für mich. Ich habe meiner Tochter versprochen, ihr einen Pokal aus Indonesien mitzubringen, dieser ist für sie.»



Fabio Quartararo (2.), Monster Energy Yamaha: «Ich habe nicht erwartet, im Nassen auf dem Podium zu stehen, da wir unter diesen Bedingungen normalerweise zu kämpfen haben. Ich habe die Gelegenheit gesehen, aufs Podest zu fahren und habe sie ergriffen. Ich bin sehr glücklich, da es mein erstes Podium im Nassen ist.»



Johan Zarco (3.), Pramac Ducati: «Ich bin glücklich, ein Podium in der MotoGP-WM ist immer etwas Besonderes. Ich habe einige Zeit gebraucht, um den Griplevel zu verstehen. Miller und Oliveira konnten vom Start weg pushen und sind mir dadurch weggefahren. Da ich am Kurvenausgang nicht stark genug war, ist mir das Überholen sehr schwer gefallen. Als ich dann freie Bahn hatte, war ich sehr schnell, aber leider war es zu spät. Den dritten Platz nehme ich dennoch gerne mit.»

Ergebnisse MotoGP Mandalika/IND:

1. Miguel Oliveira, KTM, 20 Runden in 33:27,223 min

2. Fabio Quartararo, Yamaha, +2,205 sec

3. Johann Zarco, Ducati, +3,158

4. Jack Miller, Ducati, +5,663

5. Alex Rins, Suzuki, +7,044

6. Joan Mir, Suzuki, +7,832

7. Franco Morbidelli, Yamaha, +21,115

8. Brad Binder, KTM, +32,413

9. Aleix Espargaro, Aprilia, +32,586

10. Darryn Binder, Yamaha, +32,901

11. Enea Bastianini, Ducati, +33,116

12. Pol Espargaro, Honda, +33,599

13. Alex Marquez, Honda, +33,735

14. Luca Marini, Ducati, +34,991

15. Pecco Bagnaia, Ducati, +35,763

16. Maverick Vinales, Aprilia, +37,397

17. Raul Fernandez, KTM, +41,975

18. Fabio Di Giannantonio, Ducati, +47,915

19. Takaaki Nakagami, Honda, +49,471

20. Marco Bezzecchi, Ducati, +49,473

21. Remy Gardner, KTM, +55,964

– Jorge Martin, Ducati

– Andrea Dovizioso, Yamaha

WM-Stand nach 2 von 21 Grands Prix:

1. Bastianini, 30 Punkte. 2. Brad Binder 28. 3. Quartararo 27. 4. Oliveira 25. 5. Zarco 24. 6. Pol Espargaró 20. 7. Aleix Espargaró 20. 8. Rins 20. 9. Mir 20. 10. Morbidelli 14. 11. Miller 13. 12. Marc Márquez 11. 13. Darryn Binder 6. 14. Nakagami 6. 15. Marini 5. 16. Viñales 4. 17. Alex Márquez 3. 18. Dovizioso 2. 19. Gardner 1. 20. Bagnaia 1.



Konstrukteurs-WM:

1. KTM 45 Punkte. 2. Ducati 41. 3. Yamaha 27. 4. Suzuki 21. 5. Honda 20. 6. Aprilia 20.



Team-WM:

1. Red Bull KTM Factory 53 Punkte. 2. Monster Energy Yamaha 41. 3. Suzuki Ecstar 40. 4. Repsol Honda 31. 5. Gresini Racing 30. 6. Pramac Racing 24. 7. Aprilia Racing 24. 8. Ducati Lenovo 14. 9. LCR Honda 9. 10. WithU Yamaha RNF 8. 11. Mooney VR46 Racing 5. 12. Tech3 KTM Factory 1.