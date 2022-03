Pit Beirer (KTM): Platz 8 von Binder ein Topergebnis

Trotz der Begeisterung über den insgesamt sechsten MotoGP-Sieg von KTM durch Oliveira sparte Motorsport-Direktor Pit Beirer in Lombok nicht mit Lob über den starken Auftritt von Brad Binder. Er bleibt WM-Zweiter!

Pit Beirer fiel beim Katar-GP ein riesiger Stein vom Herzen, als der verlässliche Brad Binder vom siebten Startplatz auf Platz 2 preschte. Beim Indonesien-GP sicherte sich der Südafrikaner auf der Werks-KTM RC16 aus dem Red Bull-KTM Factory Team den achten Platz, obwohl das Rear Ride Height Device streikte. «Brad Attack» liegt jetzt in der Fahrer-WM auf dem zweiten Platz.

Nach 20 nassen Runden flitzte der fehlerlos agierende Portugiese Miguel Oliveira als klarer Sieger über den Zielstrich. KTM, seit 2017 in der Königsklasse dabei, eroberte dadurch den insgesamt sechsten MotoGP-Erfolg. Dazu führt Red Bull KTM jetzt in der Team-WM, Binder und Oliveira halten sich in der Fahrer-WM auf den Plätzen 2 und 4, die Marken-WM führt KTM ebenfalls an – zum ersten Mal!

«Wir haben schon während des Rennens gesehen, dass die Performance bei Brad durch das defekte Ride Height Device beeinträchtigt war», stellte KTM-Motorsport-Direktor Pit Beirer im Gespräch mit SPEEDWEEK.com fest. «Wir sind froh, dass er sitzen geblieben ist und am Schluss gegen viele Rivalen, die ihn alle schon überholt hatten, ein paar wichtige Plätze wieder eingesammelt hat.»

Als der WM-Lauf in Mandalika nach dem Monsunregen von der Race Direction als «wet race» angekündigt wurde, machten sich bei Red Bull-KTM bezüglich Binders Rennperformance (trotz Startplatz 4) keinen übertriebenen Hoffnungen breit.

«Brad war ja bisher mit Ausnahme der paar Slickrunden im Nassen beim Österreich-GP in Spielberg 2021 bisher ein sehr schlechter Regenfahrer», ist sich Beirer bewusst. «Wir haben ihn deshalb bei den Testfahrten im Winter viel mit dem MotoGP-Bike rausgeschickt. Wir haben ihn jede nasse Runde fahren lassen. Dieser achte Platz auf Lombok war im Regen für Brad ein Topergebnis. Denn in der Vergangenheit hat er bei den MotoGP-Rennen im Regen mit Ausnahme von Spielberg im Vorjahr keine Punkte geholt. Das darf man nicht vergessen.»

Nach einem zweiten und einem achten Platz hält sich der Moto3-Weltmeister von 2016 und Moto2-Vizeweltmeister von 2019 mit insgesamt 17 GP-Siegen (in der MotoGP-Klasse siegte BB in Brünn 2020 und Spielberg 2021) weiter auf dem ausgezeichneten zweiten Rang, nur zwei Punkte hinter WM-Leader Bastianini.

Unglaublich: Binder hat bei den letzten 22 Rennen saisonübergreifend 21 Mal gepunktet. Sein einziger Nuller seit dem 25. Oktober 2020 beim Teruel-GP in Aragón passierte 2021 beim Sturz in der Anfangsphase beim Jerez-GP.

Danach erlebte der kampfstarke Brad Binder noch einen turbulenten zweiten Misano-GP am 24. Oktober: Der KTM-Star stürzte in der Besichtigungsrunde, begann die Aufwärmrunde deshalb aus der Boxengasse und bekam dann noch einen Long-Lap-Penalty wegen Missachtung der «track limits». Trotzdem kassierte #BB33 mit Platz 11 noch fünf kostbare Punkte.

Ergebnisse MotoGP Mandalika/IND:

1. Miguel Oliveira, KTM, 20 Runden in 33:27,223 min

2. Fabio Quartararo, Yamaha, +2,205 sec

3. Johann Zarco, Ducati, +3,158

4. Jack Miller, Ducati, +5,663

5. Alex Rins, Suzuki, +7,044

6. Joan Mir, Suzuki, +7,832

7. Franco Morbidelli, Yamaha, +21,115

8. Brad Binder, KTM, +32,413

9. Aleix Espargaro, Aprilia, +32,586

10. Darryn Binder, Yamaha, +32,901

11. Enea Bastianini, Ducati, +33,116

12. Pol Espargaro, Honda, +33,599

13. Alex Marquez, Honda, +33,735

14. Luca Marini, Ducati, +34,991

15. Pecco Bagnaia, Ducati, +35,763

16. Maverick Vinales, Aprilia, +37,397

17. Raul Fernandez, KTM, +41,975

18. Fabio Di Giannantonio, Ducati, +47,915

19. Takaaki Nakagami, Honda, +49,471

20. Marco Bezzecchi, Ducati, +49,473

21. Remy Gardner, KTM, +55,964

– Jorge Martin, Ducati

– Andrea Dovizioso, Yamaha

WM-Stand nach 2 von 21 Grands Prix:

1. Bastianini, 30 Punkte. 2. Brad Binder 28. 3. Quartararo 27. 4. Oliveira 25. 5. Zarco 24. 6. Pol Espargaró 20. 7. Aleix Espargaró 20. 8. Rins 20. 9. Mir 20. 10. Morbidelli 14. 11. Miller 13. 12. Marc Márquez 11. 13. Darryn Binder 6. 14. Nakagami 6. 15. Marini 5. 16. Viñales 4. 17. Alex Márquez 3. 18. Dovizioso 2. 19. Gardner 1. 20. Bagnaia 1.

Konstrukteurs-WM:

1. KTM, 45 Punkte. 2. Ducati 41. 3. Yamaha 27. 4. Suzuki 21. 5. Honda 20. 6. Aprilia 20.

Team-WM:

1. Red Bull KTM Factory, 53 Punkte. 2. Monster Energy Yamaha 41. 3. Suzuki Ecstar 40. 4. Repsol Honda 31. 5. Gresini Racing 30. 6. Pramac Racing 24. 7. Aprilia Racing 24. 8. Ducati Lenovo 14. 9. LCR Honda 9. 10. WithU Yamaha RNF 8. 11. Mooney VR46 Racing 5. 12. Tech3 KTM Factory, 1.