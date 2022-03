Neuer MSMA-Generalsekretär Bierma bei Pierer/KTM

Der KTM-Vorstandsvorsitzende Stefan Pierer empfing Biense Bierma, den neuen Generalsekretär der Herstellervereinigung MSMA, in Österreich. Beide legen großen Wert auf einen langfristigen Plan für den Rennsport.

Mittlerweile besteht das Herstellerbündnis MSMA («Motorcycle Sport Manufacturers’ Association») seit 30 Jahren, alle sechs MotoGP-Konstrukteure sind darin vertreten. Mit Biense Bierma verfügt es nun über einen neuen Generalsekretär, der die Reihe der Antrittsbesuche bei den MSMA-Mitgliedern in Österreich eröffnete – bei KTM-Firmenchef Stefan Pierer, der aktuell auch den Vorsitzt der MSMA inne hat.

«Die vergangenen zwei Jahre waren in vielerlei Hinsicht eine Herausforderung für die Motorradindustrie und die Solidarität zwischen den Herstellern war durch die MSMA groß», schickte Pierer voraus. «Die neue Ernennung von Biense Bierma zum Generalsekretär sollte es uns ermöglichen, diese positive Richtung sowohl für umfassendere als auch für sportliche Themen in einer so präsenten und wichtigen Meisterschaft wie der MotoGP fortzusetzen. Wir denken dabei an Sicherheit, wir denken an Nachhaltigkeit und wir wollen an der langfristigen Zukunft des Rennsports arbeiten, sei es mit Slick-Reifen oder Offroad-Laufflächen.»

«Es hat mich gefreut, mit Biense bei seinem ersten Besuch bei KTM zu sprechen», ergänzte Pierer. «Wir sind überzeugt, dass wir in den kommenden Jahren effizient und reibungslos zum Wohle der Hersteller und des Sports arbeiten können.»

Biense Bierma meinte seinerseits: «Es war eine große Ehre, Herrn Stefan Pierer als Vorsitzenden der MSMA und Vorstandsvorsitzenden der KTM AG zu treffen und dabei ein offenes Gespräch über Rennfahren im Allgemeinen und die langfristige Zukunft für den Straßen- und Offroad-Rennsport zu führen. Die KTM-Einrichtungen besuchen zu können, Leute zu treffen und kennenzulernen, ist für mich ein großer Mehrwert und ich freue mich sehr darauf, bald auch andere Hersteller zu besuchen. Ich möchte mich bei Stefan und allen anderen Hersteller für das Vertrauen bedanken, sie kollektiv in all ihren Motorsportaktivitäten jetzt und für die Zukunft zu vertreten.»