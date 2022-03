Argentinien-GP: Rückkehr zur Normalität geht weiter

Wegen der Pandemie und des Feuers im Boxengebäude (im März 2021) fand zwei Jahre lang kein Argentinien-GP statt. Doch die Covid-Maßnahmen werden reduziert, es sind weltweit wieder ausverkaufte Grand Prix erlaubt.

Im Januar 2021 waren die Funktionäre der Dorna, FIM und IRTA noch überzeugt, man werde den geplanten Kalender im zweiten Jahr der Pandemie mit 20 Rennen wie geplant durchziehen können, und es würden keine Doppel-Veranstaltungen mehr nötig sein. Doch dann musste vor einem Jahr zuerst der Sepang-Test Anfang Februar kurzfristig abgesagt werden, dafür gab es dann mehr Testtage auf dem Losail Circuit in Doha/Katar.

Und schließlich wurden auch 2021 auf einigen Schauplätzen zwei Wettkämpfe ausgetragen: In Losail, Spielberg, Misano und Portimão, wobei in Italien und Portugal nicht an zwei aufeinander folgenden Wochenenden gefahren wurde.

Von den Übersee-Rennen wurde letztes Jahr im Frühling Las Termas gestrichen, Texas wurde vom April auf den 3. Oktober verschoben. Im Herbst fielen dann auch noch Motegi, Phillip Island, Buriram und Sepang der Pandemie zum Opfer. Auch der Finnland-GP auf dem KymiRing wurde gestrichen, Brünn löste den Vertrag mit der Dorna auf, weil die staatseigene Promoter-Firma durch die Coronakrise das Geld für wichtigere Maßnahmen benötigte.

Doch inzwischen werden weltweit die Corona-Maßnahmen reduziert, und obwohl China wegen der Zero-Covid-Doktrin jetzt einen Lockdown für Shanghai verhängt hat, gehen die Dorna-Verantwortlichen davon aus, dass der Kalender mit erstmals 21 Grands Prix in diesem Jahr über die Bühne gebracht werden kann und die Zeiten der Geisterrennen endgültig vorbei sind.

Die Maßnahmen im MotoGP-Paddock wurden in den letzten Wochen schrittweise gelockert, man sah vermehrt Menschen ohne Masken, obwohl sie in Innenräumen wie beispielsweise im Media Centre auf Lombok für die Berichterstatter noch weiter Vorschrift bleiben. Dafür sind die Medienschaffenden erstmals seit zwei Jahren jetzt teilweise wieder persönliche Interviews mit den Fahrern erlaubt. In der Pandemie hatten die Media Debriefs ausschließlich virtuell via Zoom oder Webex stattgefunden.

«Die Lage bewegt sich überall zusehends Richtung Normalität», stellte Dorna-CEO Carmelo Ezpeleta im Gespräch mit SPEEDWEEK.com fest. «Die Situation wird viel, viel besser als im letzten Jahr sein.»

Die GP-Veranstalter gehen davon aus, dass die Mehrzahl der Grand Prix mit 100 Prozent der Zuschauer-Kapazitäten abgewickelt werden können. Zuletzt auf dem Mandalika Street Circuit bezahlten am Sonntag 62.923 Zuschauer Eintritt, Am Samstag bevölkerten bereits 30.021 Fans die Tribünen.

Schon 2021 haben zum Beispiel die beiden Wettkämpfe in Spielberg und das Finale in Valencia mit 100 Prozent der Zuschauer stattgefunden. Jetzt wurden auch für Termas de Río Hondo (3. April) und Texas (10. April) 100 Prozent der Zuschauer erlaubt. Auch in Portimão (24. April) und Jerez (1. Mai) rechnet die Dorna mit ausverkauften Tribünen.

Geändert hat sich in der Pandemie allerdings die Großzügigkeit der Funktionäre von Dorna und IRTA bei der Verteilung der Padock-Gästeausweise. Vor der Pandemie tummelten sich zum Beispiel in Valencia inklusive der Teammitglieder bis zu 7000 Personen im Fahrerlager. Künftig soll diese Anzahl auf maximal 3000 beschränkt bleiben.

«Wir wollen nicht mehr zur Anzahl von 2019 zurückkehren, weil es dem Sport keinen Nutzen bringt», erklärte ein Spitzenfunktionär gegenüber SPEEDWEEK.com.

Die Teams erhalten also deutlich weniger Gästeausweise für die Sponsoren und Partner. Es soll nur noch die Hälfte der Fahrerlagerausweise von 2019 ausgegeben werden.

Der GP-Kalender 2022

06. März: Losail Circuit/Katar

20. März: Mandalika Street Circuit/Indonesien

03. April: Termas de Río Hondo/Argentinien

10. April: Circuit of The Americas/Texas

24. April: Portimão/Portugal

01. Mai: Jerez/Spanien

15. Mai: Le Mans/Frankreich

29. Mai: Mugello/Italien

05. Juni: Catalunya/Spanien

19. Juni: Sachsenring/Deutschland

26. Juni: Assen/Niederlande

10. Juli: KymiRing/Finnland

07. August: Silverstone/GB

21. August: Red Bull Ring/Österreich

04. September: Misano/Italien

18. September: MotorLand Aragón/Spanien

25. September: Motegi/Japan

02. Oktober: Buriram/Thailand

16. Oktober: Phillip Island/Australien

23. Oktober: Sepang/Malaysien

06. November: Valencia/Spanien