Argentinien-GP: Fracht verspätet, aber Zuversicht

Obwohl einer von vier Fracht-Jumbos in Kenia repariert werden musste, soll das Training in Termas de Río Hondo morgen pünktlich beginnen. Aber einige Teams werden eine Nachtschicht einschieben müssen.

Nach dem ungeplanten Reparatur-Stopp eines voll beladenen Fracht-Jumbos trifft heute das Material vieler GP-Teams erst verspätet auf dem Flughafen in Tucumán ein, rund eineinhalb Lkw-Stunden von Las Termas entfernt. Aber die Dorna-Logistik-Spezialisten und die Funktionäre der Teamvereinigung IRTA sind überzeugt, dass das FP1 aller drei Klassen am Freitag in Argentinien pünktlich beginnen kann. Die Moto3-Klasse trainiert ab 14.55 Uhr, die MotoGP ab 15.50 Uhr.

«Wir erwarten den Rest der Fracht für Donnerstagmittag», erklärte IRTA-CEO Mike Trimby gegenüber SPEEDWEEK.com. Die betroffenen Teams rechnen damit, dass manche Teams wegen der verspäteten Ankunft der Frachtkisten am Donnerstag bis spät in die Nacht arbeiten müssen. «Aber wir erwarten nicht, dass der Zeitplan am Freitag deswegen in Mitleidenschaft gezogen wird», war bei der IRTA zu hören.

«Bei einem Fracht-Flugzeug gab es ein Problem, es wird deshalb erst am Donnerstagmorgen ankommen», erklärte Carmelo Ezpeleta gegenüber SPEEDWEEK.com. Der Dorna-CEO beruhigte zudem: «Nach unseren Informationen ist alles okay, wir können am Freitag pünktlich beginnen.»

Nach dem Mandalika-GP am 20. März packte der MotoGP-Tross die bei den Übersee-Rennen üblichen Transportkisten, die in vier Fracht-Jumbos geladen wurden und die Reise nach Südamerika zum nächsten Grand Prix in Argentinien (1. bis 3. April) antraten. Allerdings kam es dabei zur erwähnten Verzögerung, weil ein Jumbo wegen eines Defekts nach der Zwischenlandung in Mombasa/Kenia nicht sofort weiterfliegen konnte. Deshalb blieb ein Teil des Materials der GP-Teams in Afrika stecken. Die restlichen drei Fracht-Jumbos sind pünktlich in Argentinien gelandet.

«Unser komplettes Material ist da», berichtete Liqui-Moly-Intact-Teammanager Jürgen Lingg im Gespräch mit SPEEDWEEK.com. «Es sind hauptsächlich MotoGP-Teams betroffen. Aber auch bei Ausrüstern wie Michelin fehlen Teile der Fracht.»

Der Finne Aki Ajo, Besitter des Red Bull KTM-Teams in der Moto3 und Moto2, gehört aber auch zu den Leidtragenden. «Unsere ganze Fracht befindet sich in dem Flugzeug, das erst Donnerstagmittag oder am Nachmittag eintrifft», berichtete der Teamchef von Masia und Holgado und des Moto2-Duos mit Acosta und Augusto fernandez.

«Sieben unserer Frachtkisten kommen mit Verspätung, darunter eine mit einem Rennmotorrad», berichtete Red Bull-KTM-Teammanager Francesco Guidotti auf Anfrage von SPEEDWEEK.com. «Es sind aber auch andere Teams betroffen.»

Das bestätigte Lin Jarvis, Managing Direktor von Yamaha Motor Racing: «Wir haben für zehn Frachtkisten eine ETA, einen elektronischen Frachthinweis, für Donnerstagnachmittag. Wir haben dieselben Schwierigkeiten wie viele andere Teams.»

Übrigens: Schon 2018 erlebten mehr als 270 Mitglieder des GP-Zirkus beim Argentinien-GP eine wahre Odyssee, als ein Charterflug vom Aeroporto Termas de Rio Hondo (500 Meter neben der Rennstrecke) nach Buenos Aires wegen eines heftigen Unwetters gestrichen wurde. Zwischen 60 und 70 Stunden dauerte deshalb ihre Anreise von Las Termas nach Austin zum nächsten Grand Prix am darauf folgenden Wochenende. Teams und Fracht kamen teilweise erst Donnerstagmittag am COTA an.

Inzwischen hat sich herausgestellt, dass auch Ducati Lenovo, die privaten Ducati-Teams von Mooney VR46 und Gresini auf Teile der Fracht warten.

Inzwischen haben einige Teams schon Bauchweh wegen nächster Woche. Denn die Fracht aus Las Termas sollte plangemäss am kommenden Mittwoch im Paddock des Circuit of the Americas (COTA) in Austin/Texas eintreffen. Ein knapper Zeitplan mit wenig Spielraum.

Der GP-Kalender 2022

06. März: Losail Circuit/Katar

20. März: Mandalika Street Circuit/Indonesien

03. April: Termas de Río Hondo/Argentinien

10. April: Circuit of The Americas/Texas

24. April: Portimão/Portugal

01. Mai: Jerez/Spanien

15. Mai: Le Mans/Frankreich

29. Mai: Mugello/Italien

05. Juni: Catalunya/Spanien

19. Juni: Sachsenring/Deutschland

26. Juni: Assen/Niederlande

10. Juli: KymiRing/Finnland

07. August: Silverstone/GB

21. August: Red Bull Ring/Österreich

04. September: Misano/Italien

18. September: MotorLand Aragón/Spanien

25. September: Motegi/Japan

02. Oktober: Buriram/Thailand

16. Oktober: Phillip Island/Australien

23. Oktober: Sepang/Malaysien

06. November: Valencia/Spanien