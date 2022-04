Imola: So gibt es Valentino Rossi im Fernsehen/Stream

Valentino Rossi startet am Wochenende auf vier Rädern. Der neunmalige Weltmeister tritt beim 3h Rennen in Imola an. Das sind die Möglichkeiten, wie «Il Dottore» auf dem heimischen Bildschirm angeschaut werden kann.

Es ist soweit: Das erste Saisonrennen 2022 von Valentino Rossi steht unmittelbar bevor. Der neunmalige Motorrad-Weltmeister wechselte über den Winter bekanntlich in den Automobilsport. Dort tritt er in der GT World Challenge Europe an. «Il Dottore» fährt einen rund 585 PS starken Audi R8 LMS GT3 evo II vom belgischen Team WRT. Er teilt sich am Wochenende das Cockpit mit den beiden offiziellen Audi-Piloten Nico Müller und Frédéric Vervisch. Natürlich kann man sich dieses Spektakel auch am heimischen Bildschirm anschauen. Das sind die Möglichkeiten: (alle Angaben wie immer ohne Gewähr)

Die SRO Motorsports Group (Ausrichter der GT World Challenge Europe) bietet seit Jahren einen sehr guten Live-Stream an. Dieser ist auf der Website der GT World Challenge Europe zu finden. Seit 2022 gibt es den Stream sogar auch in deutscher Sprache. Auf der Website der Rennserie ist auch ein Live-Timing hinterlegt. Somit kann man immer nachvollziehen, auf welcher Position der Audi von Rossi gerade fährt. Der Stream ist zudem auf dem YouTube-Kanal der SRO hinterlegt. Dieser Kanal trägt den Namen GT World by SRO.

Im Stream übertragen werden am Samstag (02. April 2022) das freie Training ab 9:00 Uhr und das Pre-Qualifying ab 14:05 Uhr. Am Sonntag (03. April 2022) gibt es dann ab 9:00 Uhr die Qualifikation und ab 14:30 Uhr die Übertagung des 3h Rennens (Rennstart ist um 15:00 Uhr).

Die GT World Challenge Europe ist 2022 auch im Fernsehen zu sehen – jedoch lediglich im Pay-TV. Der Sender Sky Sport F1 HD zeigt von 14:30 Uhr bis 18:30 Uhr die Action aus Imola.