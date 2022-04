Stefan Bradl Vorletzter: Stimmung bei Honda am Boden

Der deutsche MotoGP-Ersatzfahrer Stefan Bradl verpasste in Termas de Rio Hondo die WM-Punkte, was aber nicht das große Problem war. Ärger herrscht über die Gesamtsituation.

Während Marc Marquez wegen seiner Sehstörungen zu Hause auf der Couch den ersten Aprilia-MotoGP-Sieg durch Aleix Espargaro beobachtete, fuhr sein Honda-Ersatzmann Stefan Bradl in Termas de Rio Hondo als 19. über die Ziellinie. Nur Andrea Dovizioso kam hinter ihm ins Ziel – der Italiener musste aber einen Boxenstopp einlegen.

«Ich hatte einen guten Start, war aber dann vor Kurve 1 etwas zu optimistisch. Dann habe ich mich nach der Gegengerade in Runde 1 gleich nochmals vertan. Es war hart», schilderte der 32-jährige Zahlinger. «Aber Termas war ohnehin als eine Art Test gedacht. Ich will, sollte ich in Austin wieder fahren, dort gut vorbereitet sein und in die Punkte fahren.»

Beinahe unglaublich: Honda belegt aktuell hinter der Weltmeister-Marke Yamaha den sechsten und letzten Rang in der Konstrukteurs-WM der MotoGP-Klasse. Bester japanischer Hersteller ist Suzuki auf Platz 4. Vorne tummeln sich die drei europäischen Marken Aprilia, KTM und Ducati!

Nach dem Ausfall von Pol Espargaro mit der zweiten Werks-Honda gingen die Rollläden beim Repsol-Team in der Boxengasse nach Rennende schnell herunter. Bradl: «Wenn man auf die Konstrukteurs-WM schaut, dann ist die Stimmung natürlich am Boden. Die Probleme kosten uns auf solchen Strecken enorm viel. Pol hat riskiert bis zum geht nicht mehr. Scheinbar sind wir noch nicht schlagkräftig genug.»

Ergebnisse MotoGP Termas de Rio Hondo/RA:

1. Aleix Espargaró, Aprilia, 41:36,198 min

2. Martin, Ducati, + 0,807 sec

3. Rins, Suzuki, + 1,330

4. Mir, Suzuki, + 1,831

5. Bagnaia, Ducati, + 5,840

6. Brad Binder, KTM, + 6,192

7. Viñales, Aprilia, + 6,540

8. Quartararo, Yamaha, + 10,215

9. Bezzecchi, Ducati, + 12,622

10. Bastianini, Ducati, + 12,987

11. Marini, Ducati, + 13,962

12. Nakagami, Honda, + 14,002

13. Oliveira, KTM, + 14,456

14. Miller, Ducati, + 14,898

15. Alex Márquez, Honda, + 23,472

16. Fernández, KTM, + 25,862

17. Gardner, KTM, + 28,711

18. Darryn Binder, Yamaha, + 28,784

19. Bradl, Honda, + 31,943

20. Dovizioso, Yamaha, + 1:21,442 min

– Di Giannantonio, Ducati

– Pol Espargaró, Honda

– Morbidelli, Yamaha

– Zarco, Ducati



WM-Stand nach 3 von 21 Grand Prix:

1. Aleix Espargaró, 45 Punkte. 2. Brad Binder 38. 3. Bastianini 36. 4. Rins 36. 5. Quartararo 35. 6. Mir 33. 7. Oliveira 28. 8. Zarco 24. 9. Martin 20. 10. Pol Espargaró 20. 11. Miller 15. 12. Morbidelli 14. 13. Viñales 13. 14. Bagnaia 12. 15. Marc Márquez 11. 16. Nakagami 10. 17. Marini 10. 18. Bezzecchi 7. 19. Darryn Binder 6. 20. Alex Márquez 4. 21. Dovizioso 2. 22. Gardner 1.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 61 Punkte. 2. KTM 55. 3. Aprilia 45. 4. Suzuki 37. 5. Yamaha 35. 6. Honda 24.



Team-WM:

1. Suzuki Ecstar, 69 Punkte. 2. Red Bull KTM Factory 66. 3. Aprilia Racing 58. 4. Monster Energy Yamaha 49. 5. Pramac Racing 44. Gresini Racing MotoGP 36. 7. Repsol Honda 31. 8. Ducati Lenovo 27. 9. Mooney VR46 Racing 17. 10. LCR Honda 14. 11. WithU Yamaha RNF 8. 12. Tech3 KTM Factory 1.