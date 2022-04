GP-Sieger und WM-Leader Aleix Espargaró – und nun?

Aleix Espargaró und seine Aprilia-Mannschaft gönnten sich nach dem MotoGP-Premierensieg in Argentinien eine kleine Party, der neue WM-Leader hat aber noch längst nicht genug.

17 Jahre und 155 Tage nach seinem GP-Debüt feierte Aleix Espargaró am Sonntag in Termas de Río Hondo seinen ersten Sieg – noch dazu in seinem 200. Rennen in der «premier class». Mit dem ersten MotoGP-Sieg von Aprilia schrieb er Geschichte und übernahm damit auch noch die WM-Führung. «Ich bin eigentlich nicht der Typ, der gerne feiert, aber ich glaube, wir verdienen eine kleine Party», schmunzelte der 32-jährige Spanier am Sonntagabend.

Der Vater von Zwillingen verwirklichte mit dem MotoGP-Sieg einen sportlichen Lebenstraum, nachdem er bis zu diesem Wochenende als einziger Fahrer im 24-köpfigen Feld noch nie ein Rennen in einer WM-Klasse gewonnen hatte. Wie aber geht es weiter, was kommt nun als nächstes?



«Das ist eine gute Frage», erwiderte Aleix Espargaró auf die Frage von SPEEDWEEK.com. «Ich versuche, den Moment zu genießen. Das Problem an meinem Charakter ist, dass es für mich nie genug ist. Ich denke also schon an Austin und mögliche Lösungsansätze, weil ich dort im Vorjahr große Probleme hatte, aber ich glaube auch, dass Portimão und Jerez zwei sehr gute Strecken sein können, um wieder um den Sieg zu kämpfen. Und die Weltmeisterschaft… Ich werde aber versuchen, das für den Moment komplett zu vergessen. Denn es war sehr, sehr schwierig, das zu erreichen, was wir jetzt erreicht haben. Ich möchte es mit meinem Team genießen, wir sind wie eine Familie, und wenigstens 48 Stunden sollten wir nicht an die Zukunft denken, sondern nur an die Gegenwart.»

Die WM-Führung ist dabei vielleicht noch wichtiger als der erste Sieg. «Das ist so, zu 100 Prozent», bestätigte der Aprilia-Werksfahrer. «Ich habe schon früher oft gesagt: Ich bin ein glücklicher Mann. Mein Lebenstraum war meine Familie, die ich vor drei Jahren gegründet habe. Mein Job ist meine Leidenschaft, daran wird sich nichts ändern. Aber die schwierigste Weltmeisterschaft der vergangenen Jahre oder vielleicht überhaupt anzuführen, das ist unglaublich. Und es ist kein Glück, wir haben es wirklich verdient. Das war das dritte Rennen und ja, ich werde mit beiden Beinen auf dem Boden bleiben, aber keiner wird dir hier etwas schenken. Wenn wir jetzt an diesem Punkt sind, dann weil wir es verdienen, und ich werde bis Valencia das Maximum geben.»

Pole-Position, Sieg, schnellste Rennrunde und Teamkollege Maverick Viñales auf Platz 7 – der Hersteller aus Noale beherrschte den argentinischen Tango ganz offensichtlich. «Das Motorrad verbessert sich sehr, das Team hat die Stabilität, die ich in der Vergangenheit vermisst habe. Und der Motor ist stark und das brauchst du, um in der MotoGP um die Weltmeisterschaft kämpfen zu können», hielt Aleix Espargaró fest. «Man sieht ja, wie viel Mühe Fabio [Quartararo] hat. Er ist ein sehr guter Fahrer und die Yamaha ist ein super gutes Motorrad, aber wenn dir die Motor-Power abgeht, ist es schwierig. Wir haben diesen Motor in diesem Jahr und ich glaube, das wird der Schlüssel für die WM sein. Wir drücken einfach die Daumen und hoffen, dass wir das Momentum beibehalten.»

MotoGP-Ergebnis, Termas (3. April):

1. Aleix Espargaró, Aprilia, 41:36,198 min

2. Martin, Ducati, + 0,807 sec

3. Rins, Suzuki, + 1,330

4. Mir, Suzuki, + 1,831

5. Bagnaia, Ducati, + 5,840

6. Brad Binder, KTM, + 6,192

7. Viñales, Aprilia, + 6,540

8. Quartararo, Yamaha, + 10,215

9. Bezzecchi, Ducati, + 12,622

10. Bastianini, Ducati, + 12,987

11. Marini, Ducati, + 13,962

12. Nakagami, Honda, + 14,002

13. Oliveira, KTM, + 14,456

14. Miller, Ducati, + 14,898

15. Alex Márquez, Honda, + 23,472

16. Fernández, KTM, + 25,862

17. Gardner, KTM, + 28,711

18. Darryn Binder, Yamaha, + 28,784

19. Bradl, Honda, + 31,943

20. Dovizioso, Yamaha, + 3 Runden

– Di Giannantonio, Ducati

– Pol Espargaró, Honda

– Morbidelli, Yamaha

– Zarco, Ducati

WM-Stand nach 3 von 21 Grand Prix:

1. Aleix Espargaró 45 Punkte. 2. Brad Binder 38. 3. Bastianini 36. 4. Rins 36. 5. Quartararo 35. 6. Mir 33. 7. Oliveira 28. 8. Zarco 24. 9. Martin 20. 10. Pol Espargaró 20. 11. Miller 15. 12. Morbidelli 14. 13. Viñales 13. 14. Bagnaia 12. 15. Marc Márquez 11. 16. Nakagami 10. 17. Marini 10. 18. Bezzecchi 7. 19. Darryn Binder 6. 20. Alex Márquez 4. 21. Dovizioso 2. 22. Gardner 1.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati 61 Punkte. 2. KTM 55. 3. Aprilia 45. 4. Suzuki 37. 5. Yamaha 35. 6. Honda 24.



Team-WM:

1. Suzuki Ecstar 69 Punkte. 2. Red Bull KTM Factory 66. 3. Aprilia Racing 58. 4. Monster Energy Yamaha 49. 5. Pramac Racing 44. Gresini Racing MotoGP 36. 7. Repsol Honda 31. 8. Ducati Lenovo 27. 9. Mooney VR46 Racing 17. 10. LCR Honda 14. 11. WithU Yamaha RNF 8. 12. Tech3 KTM Factory 1.