Joan Mir (Suzuki/4.): «Wir müssen happy sein!»

Suzuki-MotoGP-Star Joan Mir lieferte wie Teamkollege Alex Rins ein starkes Rennen in Austin und zeigte sich trotz Problemen mit dem Vorderreifen zufrieden.

Suzuki-Ecstar-Werkspilot Joan Mir zeigte wie Teamkollege Alex Rins (2.) auf dem «Circuit of The Americas» (COTA) eine starke Fahrt durch das Feld. Mir (4.) verpasste aber am Ende im Unterschied zu seinem Suzuki-Teamkollegen Alex Rins wegen einiger Scharmützel mit Zarco, Bagnaia und Co. den Sprung auf das Podium: Eineinhalb Sekunden fehlten dem Spanier auf den Drittplazierten Jack Miller (Ducati).

Rins und Mir haben sich in der WM-Tabelle nun bereits auf die Ränge 2 und 4 gefahren. «Wir müssen mit diesem Ergebnis und dieser Performance in Austin happy sein», stellte der Weltmeister von 2020 dennoch klar. «Es zeigt, dass wir stark sind. Austin ist keine Piste, die ich wirklich genieße. Es ist nicht meine Lieblingspiste.»

«Ich bin happy und mir sicher, dass es in Europa klick machen wird und wir noch stärker sein werden.» Mir verriet: «Ich hatte einige Probleme mit der Frontpartie in den Rechtskurven. Es war etwas, was ich nicht verstanden haben. Wir müssen das analysieren. Das hat uns heute für den Sieg oder das Podium gefehlt.»

Mir gesteht: «Normal bin ich nach derartigen Problemen sauer, aber mit diesem Ergebnis kann ich wirklich happy sein. Ich denke, wir können jetzt in Portimão ein gutes Rennen zeigen. Die Strecke von Jerez mag ich auch. Wir werden es in Europa jetzt einfach Strecke für Strecke angehen und dann schauen, wo wir am Ende des Jahres stehen.»

MotoGP-Ergebnis, Austin (10. April):

1. Bastianini, Ducati, 41:23,111 min

2. Rins, Suzuki, + 2,058 sec

3. Miller, Ducati, + 2,312

4. Mir, Suzuki, + 3,975

5. Bagnaia, Ducati, + 6,045

6. Marc Márquez, Honda, + 6,617

7. Quartararo, Yamaha, + 6,760

8. Martin, Ducati, + 8,441

9. Zarco, Ducati, + 12,375

10. Viñales, Aprilia, + 12,642

11. Aleix Espargaró, Aprilia, + 12,947

12. Brad Binder, KTM, + 13,376

13. Pol Espargaró, Honda, + 17,961

14. Nakagami, Honda, + 18,770

15. Dovizioso, Yamaha, + 29,319

16. Morbidelli*, Yamaha, + 29,129

17. Marini, Ducati, + 29,630

18. Oliveira, KTM, + 32,002

19. Fernández, KTM, + 37,062

20. Gardner, KTM, + 42,442

21. Di Giannantonio, Ducati, + 42,887

22. Darryn Binder, Yamaha, + 1:42,171 min

– Alex Márquez, Honda

– Bezzecchi, Ducati



*= 1 Platz zurück («track limits» in der letzten Runde)

WM-Stand nach 4 von 21 Grand Prix:

1. Bastianini 61 Punkte. 2. Rins 56. 3. Aleix Espargaró 50. 4. Mir 46. 5. Quartararo 44. 6. Brad Binder 42. 7. Miller 31. 8. Zarco 31. 9. Oliveira 28. 10. Martin 28. 11. Pol Espargaró 23. 12. Bagnaia 23. 13. Marc Márquez 21. 14. Viñales 19. 15. Morbidelli 14. 16. Nakagami 12. 17. Marini 10. 18. Bezzecchi 7. 19. Darryn Binder 6. 20. Alex Márquez 4. 21. Dovizioso 3. 22. Gardner 1.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati 86 Punkte. 2. KTM 59. 3. Suzuki 57. 4. Aprilia 51. 5. Yamaha 44. 6. Honda 34.

Team-WM:

1. Suzuki Ecstar 102 Punkte. 2. Red Bull KTM Factory 70. 3. Aprilia Racing 69. 4. Gresini Racing MotoGP 61. 5. Pramac Racing 59. 6. Monster Energy Yamaha 58. 7. Ducati Lenovo 54. 8. Repsol Honda 44. 9. Mooney VR46 Racing 17. 10. LCR Honda 16. 11. WithU Yamaha RNF 9. 12. Tech3 KTM Factory 1.