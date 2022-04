Maverick Viñales (Aprilia): «Du musst es akzeptieren»

Vor dem fünften MotoGP-Wochenende 2022 in Portimão betonte Maverick Viñales, wie wohl er sich im Aprilia-Werksteam fühlt und wie wichtig die Zusammenarbeit mit dem ganzen Team und Teamkollege Aleix Espargaró ist.

«Ich denke weniger über die Probleme nach und ich habe begonnen, viel mehr an der Verbindung mit den Menschen zu arbeiten. Ich höre sehr stark auf mich, damit es mir gut geht und damit ich gesund bleibe», stellte Maverick Viñales im Interview bei motogp.com klar. Der Spanier erzielte beim MotoGP-Sieg von Aleix Espargaró in Argentinien auch sein bestes Aprilia-Ergebnis mit Position 7. In der Gesamtwertung liegt «Top Gun» nach vier von 21 Rennen auf Platz 14.

«In diesem Sport ist es wichtig, einen klaren Plan zu haben. Wir verfolgen diesen Plan genau und das bringt mir sehr viel Ruhe. Diese Ruhe ist auf dem Bike sehr wichtig», erläuterte der Aprilia-Pilot. «Für mich war es immer klar, dass ich mindestens in den Top-3 oder Top-4 unterwegs bin. Die Aufgabe aktuell ist also keine Leichte. Du selbst zu sein auf dem Bike ist keine einfache Sache, du musst es akzeptieren und du musst hart arbeiten, um Fortschritte zu erzielen.»

Der 27-jährige Spanier weiter: «Im Team fühle ich mich sehr gut aufgehoben, die Leute sind perfekt. Sie geben mir Selbstvertrauen und wir reden über alles. Ich kam von einem ganz anderen Motorrad und von verschiedenen Herstellern. Mit ganz unterschiedlichen Charakteren. Es war für mich beim ersten Test schon klar, was besser und was schlechter war. Wir haben uns auf die schlechten Dinge fokussiert und nun läuft es ganz gut.»

Dennoch betonte Viñales, dass er noch nicht in Höchstform ist. «Ich bin noch nicht eins mit dem Bike. Immer wenn ich auf das Bike steige, merke ich, dass ich noch nicht perfekt mit dem Motorrad zusammenspiele, aber ich bin schnell», stellte er klar. «Ich freue mich darauf, wenn ich mit dem Bike eine Einheit bilde. Der Motor und auch der Entwicklungsweg der Aprilia ist ein ganz anderer. Alles war ganz anders. Aber wir entwickeln uns in die richtige Richtung.»

Aleix Espargaró schenkte Aprilia in Las Termas den ersten MotoGP-Erfolg. Auch Viñales profitierte davon. «In Argentinien war ich ganz besonders glücklich und stolz auf das Team. Für mich war es das erste Mal, dass ich glücklich war, als mein Teamkollege gewonnen hatte. Beide Seiten der Box waren happy und ich glaube, dem Projekt hilft es sehr, wenn beide Seiten zusammenhalten und das Beste für Aprilia herausholen», so der Aprilia-Werkspilot.

«Mit Aleix habe ich eine gute Beziehung, wir trainieren die meiste Zeit zusammen. Das gibt auch dem Team ein gutes Gefühl, alle sind sehr entspannt. Ohne Erwartungen und Druck arbeite ich weiter an meinen Zielen. Wir haben noch Zeit und irgendwann sehe ich mich an einem Freitag auf Platz 1 und dann steht einem Sieg mit Aprilia nichts mehr im Wege. Ich möchte immer gewinnen», sagte Viñales selbstbewusst.

WM-Stand nach 4 von 21 Grand Prix:

1. Bastianini 61 Punkte. 2. Rins 56. 3. Aleix Espargaró 50. 4. Mir 46. 5. Quartararo 44. 6. Brad Binder 42. 7. Miller 31. 8. Zarco 31. 9. Oliveira 28. 10. Martin 28. 11. Pol Espargaró 23. 12. Bagnaia 23. 13. Marc Márquez 21. 14. Viñales 19. 15. Morbidelli 14. 16. Nakagami 12. 17. Marini 10. 18. Bezzecchi 7. 19. Darryn Binder 6. 20. Alex Márquez 4. 21. Dovizioso 3. 22. Gardner 1.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati 86 Punkte. 2. KTM 59. 3. Suzuki 57. 4. Aprilia 51. 5. Yamaha 44. 6. Honda 34.

Team-WM:

1. Suzuki Ecstar 102 Punkte. 2. Red Bull KTM Factory 70. 3. Aprilia Racing 69. 4. Gresini Racing MotoGP 61. 5. Pramac Racing 59. 6. Monster Energy Yamaha 58. 7. Ducati Lenovo 54. 8. Repsol Honda 44. 9. Mooney VR46 Racing 17. 10. LCR Honda 16. 11. WithU Yamaha RNF 9. 12. Tech3 KTM Factory 1.