Marc Márquez (Honda): «Ich will wieder vorne kämpfen» 19.04.2022 - 12:35 Von Nora Lantschner

© motogp.com Voller Fokus bei Marc Márquez

Repsol-Honda-Star Marc Márquez traut sich nach dem beeindruckenden Comeback in Austin zum Start in die Europa-Tour der MotoGP-WM 2022 in Portimão auch selbst wieder Spitzenergebnisse zu.