Pecco Bagnaia (Ducati): «Portimão wird guter Test»

Ducati-Werksfahrer Francesco Bagnaia blickt dem Europa-Auftakt in Portimão nach einer bisher mageren Ausbeute gespannt entgegen, denn dort gewann er das vorletzte Kräftemessen der letztjährigen MotoGP-Saison noch.

Nur 23 Punkte aus vier Rennen nimmt Francesco «Pecco» Bagnaia mit in die am kommenden Wochenende in Portimão beginnende Europa-Tournee der Motorrad-WM 2022. Zwei fünfte Plätze in Argentinien und Texas sind die bisherige Saisonbestleistung des Vizeweltmeisters, der als WM-Zwölfter 38 Punkte hinter Spitzenreiter Enea Bastianini zurückliegt.

Nach seinem Fazit zu den Überseerennen befragt, räumte Pecco ein: «Unser Ziel war zu Beginn der Saison mit Sicherheit nicht ein fünfter Platz. Wir wissen aber, dass wir noch Arbeit zu erledigen haben. In Austin habe ich mein Maximum gegeben, mehr als der fünfte Platz war leider nicht drin. Die anderen waren schneller und Enea war sehr stark. Jack war auch sehr gut, er fuhr mit derselben Motorradspezifikation aufs Podium», verwies der 25-jährige Italiener auf seinen Ducati-Lenovo-Teamkollegen Jack Miller und die GP22. «Es gibt mit Sicherheit noch zu tun. Wir kommen langsam näher – vielleicht zu langsam. Aber Wochenenden wie in Austin und Argentinien helfen uns, um viele Dinge zu verstehen und immer näher zu kommen.»

Auf dem «Autódromo Internacional do Algarve» gewann Bagnaia im November noch – zu einem Zeitpunkt, als er und seine Ducati GP21 in absoluter Bestform waren und vier Siege und fünf Pole-Positions aus den letzten sechs Grand Prix der Saison einsammelten.

«Es wird ein guter Test, in Portimão den Vergleich zu sehen», blickt der Ducati-Werksfahrer gespannt auf das nächste Kräftemessen voraus. «Dort haben wir im Vorjahr zwei Rennen bestritten und am Ende der Saison gewonnen. Unsere Pace war dort sehr konkurrenzfähig. Es ist großartig, dass jetzt ein Wochenende wie Portimão kommt, damit wir sehen können, wo wir mit unserer Entwicklung stehen. Warten wir Portimão ab.»

WM-Stand nach 4 von 21 Grand Prix:

1. Bastianini 61 Punkte. 2. Rins 56. 3. Aleix Espargaró 50. 4. Mir 46. 5. Quartararo 44. 6. Brad Binder 42. 7. Miller 31. 8. Zarco 31. 9. Oliveira 28. 10. Martin 28. 11. Pol Espargaró 23. 12. Bagnaia 23. 13. Marc Márquez 21. 14. Viñales 19. 15. Morbidelli 14. 16. Nakagami 12. 17. Marini 10. 18. Bezzecchi 7. 19. Darryn Binder 6. 20. Alex Márquez 4. 21. Dovizioso 3. 22. Gardner 1.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati 86 Punkte. 2. KTM 59. 3. Suzuki 57. 4. Aprilia 51. 5. Yamaha 44. 6. Honda 34.

Team-WM:

1. Suzuki Ecstar 102 Punkte. 2. Red Bull KTM Factory 70. 3. Aprilia Racing 69. 4. Gresini Racing MotoGP 61. 5. Pramac Racing 59. 6. Monster Energy Yamaha 58. 7. Ducati Lenovo 54. 8. Repsol Honda 44. 9. Mooney VR46 Racing 17. 10. LCR Honda 16. 11. WithU Yamaha RNF 9. 12. Tech3 KTM Factory 1.