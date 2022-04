WM-Leader Enea Bastianini: «Mit der GP21 einfacher»

Gresini-Ducati-Star Enea Bastianini kommt mit dem Austin-Sieg im Rücken bestens gelaunt nach Portimão. Der Spitzenreiter der MotoGP-WM 2022 gibt sich vorsichtig optimistisch.

Enea Bastianini kommt als zweifacher Saisonsieger und mit fünf Punkten Vorsprung auf Suzuki-Werksfahrer Alex Rins zum Portugal-GP 2022. In seinem Rookie-Jahr in der Königsklasse fuhr er auf dem Achterbahnkurs von Portimão zweimal auf Rang 9. 2020 feierte er an der Algarve aber auch schon seinen Moto2-Titel. «Ja, ich habe gute Erinnerungen an diese Strecke und ich will so weitermachen», schmunzelte die «Bestia».

«Es ist eine sehr schöne, technische Strecke, die anders als die anderen ist», beschrieb Bastianini die 4,592 km lange portugiesische GP-Piste. «Wir kommen von einem fantastischen Rennen in Austin, wo wir schon von den Trainings-Sessions an ziemlich schnell waren. Danach haben wir mit Vorsprung gewonnen, das war emotional. Hier in Portugal fangen wir wieder mit unserer Basis an, die so ziemlich überall zu funktionieren scheint.»

Der WM-Leader gibt sich vor dem Europa-Auftakt dennoch vorsichtig: «Mit Sicherheit wird es schwierig, denn die Strecke ist kompliziert. Ich erinnere mich gut daran, dass ich im Vorjahr [auf der GP19] ein paar Probleme mit der Stabilität hatte, aber mit diesem Motorrad sollte man das etwas besser mangen können. Ich glaube, dass mit der GP21 alles einfacher sein wird.»

Der Gresini-Fahrer stellte seine höher eingeschätzten Markenkollegen auf der neuen GP22 in den ersten vier Grand Prix auf der letztjährigen Desmosedici in den Schatten. Bekommt er nun zusätzliche Unterstützung von Ducati? «Mal schauen, wir wissen nicht, ob hier etwas kommt», lautete seine zurückhaltende Antwort.

Die Zielsetzung ist unterdessen bekannt: «Auch wenn wir uns wiederholen, es ist immer ein Top-5-Platz», schmunzelte der 24-jährige Italiener. «Mal schauen, ob sich das Ziel während des Wochenendes verändert – ob wir schnell sind oder mehr Mühe haben. Ich würde aber dennoch immer gerne in den Top-5 sein», bekräftigte er.

An der Algarve-Küste war es am Donnerstag 15 Grad kühl und bewölkt. Am Freitag ist Regen angesagt, zudem ist mit Windböen zu rechnen. «Ja, es könnte regnen, dann sammele ich noch etwas Erfahrung», gab sich der WM-Leader gelassen. Denn auf nasser Fahrbahn sieht er in seinem zweiten MotoGP-Jahr eigenen Aussagen zufolge noch Verbesserungspotenzial.

MotoGP-Ergebnis, Austin (10. April):

1. Bastianini, Ducati, 20 Rdn in 41:23,111 min (159,8 km/h)

2. Rins, Suzuki, + 2,058 sec

3. Miller, Ducati, + 2,312

4. Mir, Suzuki, + 3,975

5. Bagnaia, Ducati, + 6,045

6. Marc Márquez, Honda, + 6,617

7. Quartararo, Yamaha, + 6,760

8. Martin, Ducati, + 8,441

9. Zarco, Ducati, + 12,375

10. Viñales, Aprilia, + 12,642

11. Aleix Espargaró, Aprilia, + 12,947

12. Brad Binder, KTM, + 13,376

13. Pol Espargaró, Honda, + 17,961

14. Nakagami, Honda, + 18,770

15. Dovizioso, Yamaha, + 29,319

16. Morbidelli*, Yamaha, + 29,129

17. Marini, Ducati, + 29,630

18. Oliveira, KTM, + 32,002

19. Fernández, KTM, + 37,062

20. Gardner, KTM, + 42,442

21. Di Giannantonio, Ducati, + 42,887

22. Darryn Binder, Yamaha, + 1:42,171 min

– Alex Márquez, Honda

– Bezzecchi, Ducati



*= 1 Platz zurück («track limits» in der letzten Runde)

WM-Stand nach 4 von 21 Grand Prix:

1. Bastianini 61 Punkte. 2. Rins 56. 3. Aleix Espargaró 50. 4. Mir 46. 5. Quartararo 44. 6. Brad Binder 42. 7. Miller 31. 8. Zarco 31. 9. Oliveira 28. 10. Martin 28. 11. Pol Espargaró 23. 12. Bagnaia 23. 13. Marc Márquez 21. 14. Viñales 19. 15. Morbidelli 14. 16. Nakagami 12. 17. Marini 10. 18. Bezzecchi 7. 19. Darryn Binder 6. 20. Alex Márquez 4. 21. Dovizioso 3. 22. Gardner 1.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati 86 Punkte. 2. KTM 59. 3. Suzuki 57. 4. Aprilia 51. 5. Yamaha 44. 6. Honda 34.

Team-WM:

1. Suzuki Ecstar 102 Punkte. 2. Red Bull KTM Factory 70. 3. Aprilia Racing 69. 4. Gresini Racing MotoGP 61. 5. Pramac Racing 59. 6. Monster Energy Yamaha 58. 7. Ducati Lenovo 54. 8. Repsol Honda 44. 9. Mooney VR46 Racing 17. 10. LCR Honda 16. 11. WithU Yamaha RNF 9. 12. Tech3 KTM Factory 1.