Andrea Dovizioso (Yamaha): «Was los ist? Gar nichts»

Über die Gerüchte um einen vermeintlichen Fahrerwechsel bei WithU Yamaha RNF noch während der laufenden MotoGP-Saison konnte Andrea Dovizioso (36) vor dem Portugal-GP in Portimão herzlich lachen.

In den vergangenen Tagen verbreitete sich von England ausgehend das Gerücht, dass Andrea Dovizioso bereits nach dem Heim-GP in Mugello (29. Mai) seinen Platz im WithU Yamaha RNF MotoGP Team für Moto2-Pilot Jake Dixon räumen würde. Teamchef Razlan Razali hielt auf Nachfrage von SPEEDWEEK.com bereits am Mittwochabend fest: «An diesen Gerüchten ist kein Körnchen Wahrheit.»

Am Donnerstag äußerte sich im Fahrerlager von Portimão auch «Dovi» selbst dazu: «Wie ich darauf reagiere? Es ist mir scheißegal. Man redet hier von nichts», macht der 36-Jährige deutlich. «Ich beschäftige mich im Moment kein bisschen mit dem Thema, ob ich die Saison zu Ende fahre oder nicht. Denn mein Ziel ist, schneller zu sein und den Rückstand zu verringern. Es ist jetzt nicht der Moment, um an solche Dinge zu denken.»

«Ich weiß nichts von Dixon. Oft ist es im heutigen Journalismus aber so, dass der Gedanke einer Person und ein Artikel immer weiter aufgebauscht werden, ohne echte Informationen zu haben. So erscheint etwas als wahr, an dem kein bisschen Wahrheit dran ist. Ich muss lachen, mir macht so etwas nichts aus. Es gab aber auch Freunde, die es eigentlich wissen müssten, die sich dann trotzdem davon beeinflussen lassen, und mir Nachrichten geschickt haben: ‚Was ist denn los?‘ Und ich: ‚Jungs, gar nichts. Entspannt euch.‘ Alles verbreitet sich heute so schnell, dass selbst Leute, die mich kennen, verunsichert werden», erzählte der routinierte Italiener und musste herzlich lachen.

«Ich hatte gerade erst ein Meeting mit Yamaha und sie sagten ‚Sorry‘ zu mir, nachdem ich in Amerika 30 Sekunden aufgebrummt bekommen habe», unterstrich der 15-fache MotoGP-Sieger am Donnerstagnachmittag. «Wenn man sich einige Titel und Artikel anschaut, die in diesen drei Tagen veröffentlicht wurden, dann könnte man meinen, dass wir kein gutes Verhältnis hätten und alles ein bisschen kompliziert sei. Ganz im Gegenteil, es gab gerade ein Treffen und Yamaha weiß ganz genau, welche negativen Seiten es gibt, und sie wollen auf jeden Fall arbeiten und [mit mir] zusammenarbeiten. Denn sie wissen, dass wir gemeinsam etwas Bedeutendes leisten können, weil ich die Erfahrung habe, um Yamaha zu helfen», so der dreifache MotoGP-Vizeweltmeister.

Auch wenn an den Gerüchten eines frühzeitigen Rückzugs nichts dran ist, macht Dovi keinen Hehl daraus, dass ihm die aktuelle Situation (drei Punkte aus vier Rennen) keinen Spaß bereitet: «In Amerika war es schwer. Das Rennen… Ich hatte gehofft, dass es anders laufen würde. Leider war ich aber nicht der Einzige, der so sehr gelitten hat. Das ist die Bestätigung dafür, dass man wirklich viel verlieren kann, wenn gewisse Dinge nicht in Ordnung sind. 30 Sekunden sind viel. Jetzt sind wir in Europa und wir werden versuchen, diesen Rückstand zu verringern und weiter zu arbeiten.»

MotoGP-Ergebnis, Austin (10. April):

1. Bastianini, Ducati, 20 Rdn in 41:23,111 min (159,8 km/h)

2. Rins, Suzuki, + 2,058 sec

3. Miller, Ducati, + 2,312

4. Mir, Suzuki, + 3,975

5. Bagnaia, Ducati, + 6,045

6. Marc Márquez, Honda, + 6,617

7. Quartararo, Yamaha, + 6,760

8. Martin, Ducati, + 8,441

9. Zarco, Ducati, + 12,375

10. Viñales, Aprilia, + 12,642

11. Aleix Espargaró, Aprilia, + 12,947

12. Brad Binder, KTM, + 13,376

13. Pol Espargaró, Honda, + 17,961

14. Nakagami, Honda, + 18,770

15. Dovizioso, Yamaha, + 29,319

16. Morbidelli*, Yamaha, + 29,129

17. Marini, Ducati, + 29,630

18. Oliveira, KTM, + 32,002

19. Fernández, KTM, + 37,062

20. Gardner, KTM, + 42,442

21. Di Giannantonio, Ducati, + 42,887

22. Darryn Binder, Yamaha, + 1:42,171 min

– Alex Márquez, Honda

– Bezzecchi, Ducati



*= 1 Platz zurück («track limits» in der letzten Runde)

WM-Stand nach 4 von 21 Grand Prix:

1. Bastianini 61 Punkte. 2. Rins 56. 3. Aleix Espargaró 50. 4. Mir 46. 5. Quartararo 44. 6. Brad Binder 42. 7. Miller 31. 8. Zarco 31. 9. Oliveira 28. 10. Martin 28. 11. Pol Espargaró 23. 12. Bagnaia 23. 13. Marc Márquez 21. 14. Viñales 19. 15. Morbidelli 14. 16. Nakagami 12. 17. Marini 10. 18. Bezzecchi 7. 19. Darryn Binder 6. 20. Alex Márquez 4. 21. Dovizioso 3. 22. Gardner 1.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati 86 Punkte. 2. KTM 59. 3. Suzuki 57. 4. Aprilia 51. 5. Yamaha 44. 6. Honda 34.

Team-WM:

1. Suzuki Ecstar 102 Punkte. 2. Red Bull KTM Factory 70. 3. Aprilia Racing 69. 4. Gresini Racing MotoGP 61. 5. Pramac Racing 59. 6. Monster Energy Yamaha 58. 7. Ducati Lenovo 54. 8. Repsol Honda 44. 9. Mooney VR46 Racing 17. 10. LCR Honda 16. 11. WithU Yamaha RNF 9. 12. Tech3 KTM Factory 1.