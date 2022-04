Jake Dixon ersetzt Andrea Dovizioso: Nur ein Märchen?

Nach den bisher enttäuschenden Resultaten von Andrea Dovizioso wird berichtet, Moto2-Fahrer Jake Dixon solle den Italiener ersetzen. SPEEDWEEK.com hat nachgefragt.

Nach dem Texas-GP wurden von manchen Medien Gerüchte in die Welt gesetzt, wonach der 36-jährige Andrea Dovizioso die Schnauze voll hat und nach dem Mugello-GP (29. Mai) bei WithU-RNF-Yamaha durch den britischen Moto2-Fahrer Jake Dixon ersetzt wird.

Diese Spekulationen wurden vielleicht auch durch Aussagen von Dovizioso selbst genährt, der beim Grand Prix auf dem Circuit of The Americas (COTA) unmissverständlich klargemacht hat, dass ihm die MotoGP-WM bei diesen Ergebnissen (Platz 15 vor Morbidelli und 29,3 Sekunden auf Sieger Enea Bastianini verloren) wenig Spaß macht. «Rennen fahren, ohne konkurrenzfähig zu sein, interessiert ich nicht», stellte der 15-malige GP-Sieger und dreifache MotoGP-Vizeweltmeister in Amerika fest.

Dazu kommt, dass Jake Dixon 2021 unter Teamprinzipal Razlan Razali im Petronas-Sprinta-Team in der Moto2-WM fuhr und in Silverstone und Aragón auf der M1-Yamaha beim Petronas-SIC-Team für den verletzten Morbidelli einsprang. Der ehemalige BSB-Superbike-Pilot zog sich recht respektabel aus der Affäre, doch für 2022 wechselte Dixon ins GASGAS Moto2-Factory-Team von Jorge Martinez. Beim spanischen Team blühte Dixon regelrecht auf: Er ist WM-Siebter, bei den letzten zwei Rennen kassierte er einen fünften und einen dritten Platz.

Razali hatte Dixon im Sommer 2021 eine Weile auch für sein neues WithU-Yamaha-RNF-Rennstall als Kandidaten für 2022 in Betracht gezogen, zumal Promoter Dorna gern einen Briten im Feld hätte, als Lokalmatador für den British Grand Prix und für den PayTV-Sender BT Sports.

Unbestritten ist, dass Dovizioso bisher die Erwartungen nicht erfüllt hat, obwohl er seit Misano (17. bis 19. September 2021) auf der M1-Yamaha sitzt, für dieses Jahr sogar einen Werksvertrag von Yamaha Motor Racing bekam und eine 2022-Maschine steuert.

In vier Rennen hat «Dovi» nur drei WM-Punkte eingesammelt – als 14. in Katar und 15. in Austin.

Die Erwartungshaltung sah anders aus. Matteo Ballerin, CEO des italienischen Energiekonzerns WithU, traute Dovizioso im SPEEDWEEK.com-Interview einen Platz unter den Top-3 in der WM zu. Teambesitzer Razali hoffte auf Top-5-Ergebnisse.

Doch nach unseren Informationen sind die aus England kommenden Meldungen über einen Fahrertausch aus der Luft gegriffen. «An diesen Gerüchten ist kein Körnchen Wahrheit», stellte Teambesitzer Razlan Razali heute auf Anfrage von SPEEDWEEK.com klipp und klar fest. «Jake spielt bisher auch bei unseren Überlegungen für 2023 keine Rolle.»

MotoGP-Ergebnis, Austin (10. April):

1. Bastianini, Ducati, 20 Rdn in 41:23,111 min (159,8 km/h)

2. Rins, Suzuki, + 2,058 sec

3. Miller, Ducati, + 2,312

4. Mir, Suzuki, + 3,975

5. Bagnaia, Ducati, + 6,045

6. Marc Márquez, Honda, + 6,617

7. Quartararo, Yamaha, + 6,760

8. Martin, Ducati, + 8,441

9. Zarco, Ducati, + 12,375

10. Viñales, Aprilia, + 12,642

11. Aleix Espargaró, Aprilia, + 12,947

12. Brad Binder, KTM, + 13,376

13. Pol Espargaró, Honda, + 17,961

14. Nakagami, Honda, + 18,770

15. Dovizioso, Yamaha, + 29,319

16. Morbidelli*, Yamaha, + 29,129

17. Marini, Ducati, + 29,630

18. Oliveira, KTM, + 32,002

19. Fernández, KTM, + 37,062

20. Gardner, KTM, + 42,442

21. Di Giannantonio, Ducati, + 42,887

22. Darryn Binder, Yamaha, + 1:42,171 min

– Alex Márquez, Honda

– Bezzecchi, Ducati



*= 1 Platz zurück («track limits» in der letzten Runde)

WM-Stand nach 4 von 21 Grand Prix:

1. Bastianini 61 Punkte. 2. Rins 56. 3. Aleix Espargaró 50. 4. Mir 46. 5. Quartararo 44. 6. Brad Binder 42. 7. Miller 31. 8. Zarco 31. 9. Oliveira 28. 10. Martin 28. 11. Pol Espargaró 23. 12. Bagnaia 23. 13. Marc Márquez 21. 14. Viñales 19. 15. Morbidelli 14. 16. Nakagami 12. 17. Marini 10. 18. Bezzecchi 7. 19. Darryn Binder 6. 20. Alex Márquez 4. 21. Dovizioso 3. 22. Gardner 1.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati 86 Punkte. 2. KTM 59. 3. Suzuki 57. 4. Aprilia 51. 5. Yamaha 44. 6. Honda 34.

Team-WM:

1. Suzuki Ecstar 102 Punkte. 2. Red Bull KTM Factory 70. 3. Aprilia Racing 69. 4. Gresini Racing MotoGP 61. 5. Pramac Racing 59. 6. Monster Energy Yamaha 58. 7. Ducati Lenovo 54. 8. Repsol Honda 44. 9. Mooney VR46 Racing 17. 10. LCR Honda 16. 11. WithU Yamaha RNF 9. 12. Tech3 KTM Factory 1.