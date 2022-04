Portimão FP1: Bestzeit für Márquez – 18. Quartararo

Im ersten freien MotoGP-Training beim Portugal-GP gelang Marc Márquez (Repsol-Honda) auf nasser Fahrbahn die Bestzeit. 2. Mir. 3. Bezzecchi. Viele Fahrer stürzten.

Regen, Wind, Nebel – der Beginn der europäischen MotoGP-Saison steht wettermäßig unter einem schlechten Stern, es dürfte heute den ganzen Tag an der Algarve keine trockene Piste geben. Auf der 4,592 km langen Berg-und-Tal-Strecke mit den sechs Linkskurven und neun Rechtskurven waren gleich einmal die Fahrkünste auf nasser Fahrbahn gefragt. Marc Márquez rechnete sich bei diesen Verhältnissen eine gute Chance auf ein Spitzenergebnis aus, doch er hat auf dem Autodromo Internacional do Algarve nicht so umfangreiche Streckenkenntnisse wie seine Kollegen. Denn er hat hier im November 2020 und im November 2021 jeweils wegen Verletzungen gefehlt. Vor einem Jahr beim Comeback nach dem Oberarmbruch gelang Marc in Portugal ein siebter Platz.

Miguel Oliveira, im März schon Regen-GP-Sieger in Mandalika, schaffte mit 1:53,035 min die erste Bestzeit, dann meldete ich Marc Márquez mit 1:52,328 min zu Wort. Zum Vergleich: Pecco Bagnaia stand hier am 7. November 2021 mit 1:38,725 min auf der Pole-Position.

Doch Regenspezialist Jack Miller (Lenovo Ducati) sorgte dann mit 1:51,437 min eine neue Bestzeit, ehe ihn Marc Márquez mit 1:51,219 min übertrumpfte und Oliveira mit 1:51,223 min auf Platz 2 vordrang, während Bagnaia auf Platz 4 lautete vor Binder, Nakagami, Zarco, Alex Márquez, Morbidelli, Martin und Pol Espargaró. 12. Bastianini.

Dann Schrecksekunde bei Idemitsu LCR-Honda, denn Taka Nakagami stürzte in der schnellen Kurve 9, rutschte weit dahin und stand erst in Kurve 10 wieder auf.

Dann folgte eine überraschende neue Bestmarke durch Rookie Marco Bezzecchi aus dem Mooney VR46-Ducati-Team, der mit 1:51,136 min um 0,083 sec schneller fuhr als Marc Márquez.

Bezzecchi lag zehn Minuten vor Schluss der 45-min-Session immer noch an erster Stelle vor Márquez, Oliveira, Miller, Bagnaia und Binder. Acht Minuten vor dem Ende stürzte Jack Miller harmlos übers Vorderrad in Turn 8, er lag an vierter Stelle.

In den letzten drei Minuten steigerte sich Marc Márquez mit 1:51,041 min und schon sich damit wieder an die erste Position. Wenig später setzte der Regen wieder stärker ein, besonders im ersten Sektor. Luca Marini stürzte in der letzten Runde in Turn 8.

Trotzdem wurden in der letzten Minuten die Zeiten noch einmal auf den Kopf gestellt. Honda-Star Marc Márquez kam als Schnellster knapp an die 1:50-min-Barriere heran. Joan Mir rückte mit der Suzuki GSX-RR an die zweite Stelle vor, Bezzecchi steuerte die beste Ducati auf Platz 3.

Enttäuschung bei Yamaha: Weltmeister Fabio Quartararo war auf Platz 18 der schnellste M1-Pilot!

Red Bull-KTM brachte Oliveira und Binder auf die Plätze 5 und 11, Aprilia sicherte sich die Positionen 6 und 16 mit Viñales und Aleix Espargaró.

Ergebnis FP1 Portimão, 22. April

1. Marc Márquez, Honda, 1:50,666 min

2. Joan Mir, Suzuki, + 0,365 sec

3. Marco Bezzecchi, Ducati, + 0,470

4. Johann Zarco, Ducati, + 0,504

5. Miguel Oliveira, KTM, + 0,557

6. Maverick Viñales, Aprilia, + 0,643

7. Jorge Martin, Ducati, + 0,688

8. Pecco Bagnaia, Ducati, + 0,721

9. Jack Miller, Ducati, + 0,771

10. Alex Márquez, Honda, + 0,982

11. Brad Binder, KTM, + 0,993

12. Luca Marini, Ducati, + 1,043

13. Remy Gardner, KTM, + 1,154

14. Enea Bastianini, Ducati, + 1,181

15. Takaaki Nakagami, Honda, + 1,215

16. Aleix Espargaró, Aprilia, + 1,292

17. Pol Espargaró, Honda, + 1,335

18. Fabio Quartararo, Yamaha, + 1,395

19. Franco Morbidelli, Yamaha, + 1,406

20. Alex Rins, Suzuki, + 1,413

21. Raúl Fernández, KTM, + 1,592

22. Andrea Dovizioso, Yamaha, + 1,620

23. Fabio Di Giannantonio, Ducati, + 2,215

24. Darryn Binder, Yamaha, + 3,363

25. Lorenzo Savadori, Aprilia, + 3,594

Moto3-Ergebnis, Portimão, FP1 (22. April):

1. Holgado, KTM, 2:02,658 min

2. Fellon, Honda, + 0,610 sec

3. Migno, Honda, + 0,739

4. Guevara, GASGAS, + 0,830

5. Salvador, Honda, + 0,893

6. Furusato, Honda, + 1,071

7. Sasaki, Husqvarna, + 1,263

8. Yamanaka, KTM, + 1,314

9. Ogden, Honda, + 1,338

10. Riccardo Rossi, Honda, + 1,376

11. Masia, KTM, + 1,404

12. Tatay, CFMOTO, + 1,418



Ferner:

17. Foggia, Honda, + 1,721

18. Garcia, GASGAS, + 2,066