Marc Márquez (Honda/1.): Die Sorgen des Superstars

Da es in Portimão wohl auch am Samstag regnen wird, macht sich Marc Márquez Sorgen wegen der Reifenwahl und des Set-ups für den trockenen Sonntag. Eines ist klar: Er darf sich wieder zu den WM-Favoriten zählen.

Der Auftakt zur europäischen MotoGP-Saison stand heute an der Algarve-Küste den ganzen Tag unter dem Einfluss eines Tiefs, kühle Temperaturen, Regen und Wind prägten das Wettergeschehen. Marc Márquez fuhr im ersten Training die Bestzeit und wurde auch im FP2 nicht von der Spitzte verdrängt. Und sein Repsol-Honda-Teamkollege Pol Espargaró sicherte Platz 2 in der Tageswertung.

«Das war ein solider Freitag, ich bin mit dem Gesamtergebnis glücklich», stellte der Texas-GP-Sechste fest, der für seine Rivalen ein klares Signal ablieferte, dass er sich als Titelanwärter zurückgemeldet hat. «Mein Gefühl auf der nassen Fahrbahn war von Anfang an gut, das ist wichtig. Wenn du bei solchen Verhältnissen rausfährst und Mühe hast, wird die Situation immer schlimmer. Aber ich habe mich im FP1 von Beginn weg gut gefühlt. Sogar mit den gebrauchten Reifen vom Vormittag ist es im FP2 gut gelaufen. Ich habe mich körperlich gut gefühlt, die Rundenzeiten sind mir nicht schwergefallen. Als es im FP2 stärker zu regnen begonnen, bin ich lieber an der Box geblieben. Ich wollte nichts Unnötiges riskieren, denn laut Wettervorhersage sollten wir am Sonntag eine trockene Piste haben.»

«Jetzt müssen wir abwarten, wie es hier weitergeht. Ich werde mich bemühen, morgen auf diesem Level weiterzumachen», ergänzte der sechsfache MotoGP-Weltmeister. «Man kann zwar bei diesem nassen Wetter nicht viele Informationen für das Set-up sammeln. Aber es ist besser, wenn man auch bei solchen Bedingungen in einer Spitzenposition landet als weit hinten.»

«Es sieht so aus, als müssten wir am Samstag wieder im Nassen fahren. Das bedeutet eine mühsame Abstimmungssuche für den Sonntag», gab der 59-malige MotoGP-Sieger zu verstehen. «Wenn es dann nur am Sonntag trocken ist, wird es mühsam werden, die richtige Reifenwahl zu treffen, weil wir die Rennreifen dann nur 20 Minuten lang im Warm-up testen können und in aller Eile ein korrektes Set-up austüfteln müssen.»

«Klar, hier hat vor ca. fünf Monaten ein Grand Prix stattgefunden, aber ich war nicht dabei», stellte Marc fest. «Wir haben also nicht sehr viele Referenzpunkte. Wir werden einfach mit unserem Basis-Set-up beginnen. Aber zuerst müssen wir noch den Samstag gut über die Bühne bringen. Hoffentlich geht es in diesem Stil weiter.»

MotoGP, Portimão, kombinierte Zeiten nach FP2 (22. April):

1. Marc Márquez, Honda, 1:50,666 min

2. Pol Espargaró, Honda, + 0,041 sec

3. Joan Mir, Suzuki, + 0,365

4. Marco Bezzecchi, Ducati, + 0,470

5. Johann Zarco, Ducati, + 0,504

6. Miguel Oliveira, KTM, + 0,557

7. Maverick Viñales, Aprilia, + 0,643

8. Jorge Martin, Ducati, + 0,677

9. Francesco Bagnaia, Ducati, + 0,721

10. Jack Miller, Ducati, + 0,771

11. Alex Márquez, Honda, + 0,982

12. Brad Binder, KTM, + 0,993

13. Luca Marini, Ducati, + 1,043

14. Andrea Dovizioso, Yamaha, + 1,090

15. Remy Gardner, KTM, + 1,154

16. Enea Bastianini, Ducati, + 1,181

17. Takaaki Nakagami, Honda, + 1,215

18. Franco Morbidelli, Yamaha, + 1,245

19. Aleix Espargaró, Aprilia, + 1,292

20. Fabio Quartararo, Yamaha, + 1,395

21. Alex Rins, Suzuki, + 1,413

22. Raúl Fernández, KTM, + 1,592

23. Fabio Di Giannantonio, Ducati, + 2,215

24. Darryn Binder, Yamaha, + 3,363

25. Lorenzo Savadori, Aprilia, + 3,594

MotoGP-Ergebnis, FP2:

1. Pol Espargaró, Honda, 1:50,707 min

2. Marc Márquez, Honda, + 0,611 sec

3. Andrea Dovizioso, Yamaha, + 1,049

4. Francesco Bagnaia, Ducati, + 1,082

5. Jorge Martin, Ducati, + 1,087

6. Alex Márquez, Honda, + 1,167

7. Franco Morbidelli, Yamaha, + 1,204

8. Maverick Viñales, Aprilia, + 1,218

9. Takaaki Nakagami, Honda, + 1,339

10. Miguel Oliveira, KTM, + 1,393

11. Joan Mir, Suzuki, + 1,599

12. Johann Zarco, Ducati, + 1,613

13. Fabio Quartararo, Yamaha, + 1,827

14. Enea Bastianini, Ducati, + 1,875

15. Remy Gardner, KTM, + 2,258

16. Marco Bezzecchi, Ducati, + 2,296

17. Jack Miller, Ducati, + 2,396

18. Aleix Espargaró, Aprilia, + 2,595

19. Brad Binder, KTM, + 2,820

20. Alex Rins, Suzuki, + 3,620

21. Darryn Binder, Yamaha, + 3,678

22. Lorenzo Savadori, Aprilia, + 4,169

23. Fabio Di Giannantonio, Ducati, + 4,864

24. Raúl Fernández, KTM, + 5,623

25. Luca Marini, Ducati, + 7,885