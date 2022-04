Portimão FP2: Repsol-Honda-Doppelführung am Freitag

In einem verregneten FP2 an der Algarve-Küste gelangen nur Pol Espargaró (Honda) und Andrea Dovizioso (Yamaha) nennenswerte Schritte nach vorne. Die Freitagsbestzeit blieb in den Händen von Marc Márquez.

Das «Autódromo Internacional do Algarve» präsentierte sich auch am Freitagnachmittag nass, es war 12 Grad kühl und windig. Zumindest regnete es zu Beginn des FP2 der MotoGP-Klasse um 14.10 Uhr Ortszeit (15.10 Uhr MESZ) nicht mehr.

Zur Erinnerung: Die Vormittagsbestzeit von Repsol-Honda-Star Marc Márquez war – ebenfalls auf nasser Fahrbahn – eine 1:50,666 min. Im Trockenen fuhr Ducati-Werksfahrer Pecco Bagnaia im November 2021 in 1:38,725 min auf die Pole-Position.

Bagnaia fuhr zu Beginn des FP2 in seiner dritten Runde in 1:51,789 min eine neue Zwischenbestzeit, flog in der nächsten Runde aber in Kurve 3 ab. Er nahm anschließend eine Hand voll Kies mit an die Box, weil er der Ansicht ist, dass die Steine zu grob seien und den Aufprall nicht ausreichend abfedern würden.

Honda-Werksfahrer Pol Espargaró löste den Italiener kurz darauf an der Spitze des FP2-Klassements ab und kam nach zehn Minuten in 1:50,707 min bis auf 0,041 sec an die FP1-Bestzeit seines Teamkollegen Márquez heran.

Nach einer Viertelstunde wurde der Regen wieder stärker, neben Pol Espargaró hatten sich im Vergleich zu FP1 bis dahin nur Franco Morbidelli (+ 1,245 sec) und Andrea Dovizioso (+ 1,090 sec) gesteigert. «Dovi» war damit als 14. der beste Yamaha-Pilot in der kombinierten Zeitenliste.

Nach 20 Minuten wurde Rookie Marco Bezzecchi, mit seiner starken Vormittagszeit weiterhin auf P4, in Kurve 9 per Highsider von seiner VR46-Ducati abgeworfen. Abgesehen davon war es auf der Strecke zur Halbzeit der 45-minütigen Session angesichts der schwierigen Verhältnisse ruhig.

Auch wenn Bagnaia und Bezzecchi auf ihren zweiten Motorrädern zurück auf die Strecke gingen und unter anderen die Red Bull-KTM-Werksfahrer Miguel Oliveira und Brad Binder im Regen noch ihre Runden abspulten, waren keine Verbesserungen mehr möglich. Die Zeiten waren rund vier Sekunden langsamer als zu Beginn der Session.

Pramac-Ducati-Pilot Johann Zarco stürzte im Finish noch in der schnellen zweiten Kurve, er blieb aber unverletzt.

MotoGP, Portimão, kombinierte Zeiten nach FP2 (22. April):

1. Marc Márquez, Honda, 1:50,666 min

2. Pol Espargaró, Honda, + 0,041 sec

3. Joan Mir, Suzuki, + 0,365

4. Marco Bezzecchi, Ducati, + 0,470

5. Johann Zarco, Ducati, + 0,504

6. Miguel Oliveira, KTM, + 0,557

7. Maverick Viñales, Aprilia, + 0,643

8. Jorge Martin, Ducati, + 0,677

9. Francesco Bagnaia, Ducati, + 0,721

10. Jack Miller, Ducati, + 0,771

11. Alex Márquez, Honda, + 0,982

12. Brad Binder, KTM, + 0,993

13. Luca Marini, Ducati, + 1,043

14. Andrea Dovizioso, Yamaha, + 1,090

15. Remy Gardner, KTM, + 1,154

16. Enea Bastianini, Ducati, + 1,181

17. Takaaki Nakagami, Honda, + 1,215

18. Franco Morbidelli, Yamaha, + 1,245

19. Aleix Espargaró, Aprilia, + 1,292

20. Fabio Quartararo, Yamaha, + 1,395

21. Alex Rins, Suzuki, + 1,413

22. Raúl Fernández, KTM, + 1,592

23. Fabio Di Giannantonio, Ducati, + 2,215

24. Darryn Binder, Yamaha, + 3,363

25. Lorenzo Savadori, Aprilia, + 3,594

MotoGP-Ergebnis, FP2:

1. Pol Espargaró, Honda, 1:50,707 min

2. Marc Márquez, Honda, + 0,611 sec

3. Andrea Dovizioso, Yamaha, + 1,049

4. Francesco Bagnaia, Ducati, + 1,082

5. Jorge Martin, Ducati, + 1,087

6. Alex Márquez, Honda, + 1,167

7. Franco Morbidelli, Yamaha, + 1,204

8. Maverick Viñales, Aprilia, + 1,218

9. Takaaki Nakagami, Honda, + 1,339

10. Miguel Oliveira, KTM, + 1,393

11. Joan Mir, Suzuki, + 1,599

12. Johann Zarco, Ducati, + 1,613

13. Fabio Quartararo, Yamaha, + 1,827

14. Enea Bastianini, Ducati, + 1,875

15. Remy Gardner, KTM, + 2,258

16. Marco Bezzecchi, Ducati, + 2,296

17. Jack Miller, Ducati, + 2,396

18. Aleix Espargaró, Aprilia, + 2,595

19. Brad Binder, KTM, + 2,820

20. Alex Rins, Suzuki, + 3,620

21. Darryn Binder, Yamaha, + 3,678

22. Lorenzo Savadori, Aprilia, + 4,169

23. Fabio Di Giannantonio, Ducati, + 4,864

24. Raúl Fernández, KTM, + 5,623

25. Luca Marini, Ducati, + 7,885

Moto3, Portimão, kombinierte Zeiten nach FP2:

1. Mario Aji, Honda, 2:02,491 min

2. Diogo Moreira, KTM, + 0,053 sec

3. Riccardo Rossi, Honda, + 0,075

4. Carlos Tatay, CFMOTO, + 0,098

5. Daniel Holgado, KTM, + 0,167

6. Ryusei Yamanaka, KTM, + 0,410

7. Jaume Masia, KTM, + 0,665

8. Lorenzo Fellon, Honda, + 0,777

9. Scott Ogden, Honda, + 0,849

10. Tatsuki Suzuki, Honda, + 0,903

11. Andrea Migno, Honda, + 0,906

12. Ayumu Sasaki, Husqvarna, + 0,965

13. Izan Guevara, GASGAS, + 0,997

14. Sergio Garcia, GASGAS, + 0,998

15. David Salvador, Husqvarna, + 1,060



Ferner:

19. Dennis Foggia, Honda, + 1,888 sec