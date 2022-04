Remy Gardner (KTM/15.): «Dachte, ich bringe mich um»

Der australische MotoGP-Rookie Remy Gardner zeigte am Freitag bei schwierigen Verhältnissen im verregneten Portimão eine tadellose Leistung.

Moto2-Weltmeister Remy Gardner reihte sich am Freitag in Portimão auf Platz 15 ein und war somit zweitbester MotoGP-Rookie im Feld. Der Aussie büßte auf seiner persönlich schnellsten Runde 1,154 Sekunden auf die Bestzeit von Marc Márquez (Repsol Honda) ein.

«Es war gut, auch das FP2 war dann okay. Aber da draußen war einfach zu viel Wasser, es gab Aquaplaning. Ich dachte, ich bringe da um», grinste der Sohn von 500-ccm-Legende Wayne Gardner etwas zynisch.

«Ich habe langsam angefangen, wir haben in jedem Stint einen kleinen Schritt gemacht. Ich habe dann bei Halbzeit im FP1 das Bike gewechselt. Wir haben am Grip am Heck gearbeitet, ich bin dann in FP2 mit dem Medium-Reifen rausgegangen. Die Verhältnisse waren nicht so gut wie am Vormittag. Wir haben dann noch einen neuen Hinterreifen reingesteckt. Ich wollte dann noch rausgehen, um mir ein Bild zu machen.»

«Ich war heute erst das zweite Mal im Regen mit der MotoGP-KTM unterwegs», schilderte der KTM-Tech3-Pilot. «Es war speziell in den schnellen Kurven schwierig, daher gab es auch die vielen Stürze bei den anderen Jungs. Die schnellen Kurven vom Berg runter sind gefährlich, denn da steht auch Wasser. Mit der Schräglage ist es wirklich nicht einfach.»

«Die langsamen Kurven waren aber gar nicht übel. Ihr dürft auch nicht vergessen, ich komme von Dunlop, daher ist alles andere super im Vergleich zu diesem Mist. Es war dann aber wirklich gefährlich, auf der gesamten Geraden gab es Aquaplaning. Der Motor machte nur noch 'rrraaa rrraaa rrraaa'!"

Und Remy berichtete: «Auf meiner letzten Runde habe ich die Kontrolle über das Vorderrad verloren, ich konnte die Situation aber gerade noch retten. Die KTM lässt sich recht schnell fahren im Regen. Das Bike ist nicht super nervös an der Frontpartie. Das Einlenken ist somit nicht so heftig, wie bei anderen Motorrädern. Das gibt schon etwas Vertrauen.»

MotoGP, Portimão, kombinierte Zeiten nach FP2 (22. April):

1. Marc Márquez, Honda, 1:50,666 min

2. Pol Espargaró, Honda, + 0,041 sec

3. Joan Mir, Suzuki, + 0,365

4. Marco Bezzecchi, Ducati, + 0,470

5. Johann Zarco, Ducati, + 0,504

6. Miguel Oliveira, KTM, + 0,557

7. Maverick Viñales, Aprilia, + 0,643

8. Jorge Martin, Ducati, + 0,677

9. Francesco Bagnaia, Ducati, + 0,721

10. Jack Miller, Ducati, + 0,771

11. Alex Márquez, Honda, + 0,982

12. Brad Binder, KTM, + 0,993

13. Luca Marini, Ducati, + 1,043

14. Andrea Dovizioso, Yamaha, + 1,090

15. Remy Gardner, KTM, + 1,154

16. Enea Bastianini, Ducati, + 1,181

17. Takaaki Nakagami, Honda, + 1,215

18. Franco Morbidelli, Yamaha, + 1,245

19. Aleix Espargaró, Aprilia, + 1,292

20. Fabio Quartararo, Yamaha, + 1,395

21. Alex Rins, Suzuki, + 1,413

22. Raúl Fernández, KTM, + 1,592

23. Fabio Di Giannantonio, Ducati, + 2,215

24. Darryn Binder, Yamaha, + 3,363

25. Lorenzo Savadori, Aprilia, + 3,594

MotoGP-Ergebnis, FP2:

1. Pol Espargaró, Honda, 1:50,707 min

2. Marc Márquez, Honda, + 0,611 sec

3. Andrea Dovizioso, Yamaha, + 1,049

4. Francesco Bagnaia, Ducati, + 1,082

5. Jorge Martin, Ducati, + 1,087

6. Alex Márquez, Honda, + 1,167

7. Franco Morbidelli, Yamaha, + 1,204

8. Maverick Viñales, Aprilia, + 1,218

9. Takaaki Nakagami, Honda, + 1,339

10. Miguel Oliveira, KTM, + 1,393

11. Joan Mir, Suzuki, + 1,599

12. Johann Zarco, Ducati, + 1,613

13. Fabio Quartararo, Yamaha, + 1,827

14. Enea Bastianini, Ducati, + 1,875

15. Remy Gardner, KTM, + 2,258

16. Marco Bezzecchi, Ducati, + 2,296

17. Jack Miller, Ducati, + 2,396

18. Aleix Espargaró, Aprilia, + 2,595

19. Brad Binder, KTM, + 2,820

20. Alex Rins, Suzuki, + 3,620

21. Darryn Binder, Yamaha, + 3,678

22. Lorenzo Savadori, Aprilia, + 4,169

23. Fabio Di Giannantonio, Ducati, + 4,864

24. Raúl Fernández, KTM, + 5,623

25. Luca Marini, Ducati, + 7,885

MotoGP-Ergebnis, FP1:

1. Marc Márquez, Honda, 1:50,666 min

2. Joan Mir, Suzuki, + 0,365 sec

3. Marco Bezzecchi, Ducati, + 0,470

4. Johann Zarco, Ducati, + 0,504

5. Miguel Oliveira, KTM, + 0,557

6. Maverick Viñales, Aprilia, + 0,643

7. Jorge Martin, Ducati, + 0,677

8. Pecco Bagnaia, Ducati, + 0,721

9. Jack Miller, Ducati, + 0,771

10. Alex Márquez, Honda, + 0,982

11. Brad Binder, KTM, + 0,993

12. Luca Marini, Ducati, + 1,043

13. Remy Gardner, KTM, + 1,154

14. Enea Bastianini, Ducati, + 1,181

15. Takaaki Nakagami, Honda, + 1,215

16. Aleix Espargaró, Aprilia, + 1,292

17. Pol Espargaró, Honda, + 1,335

18. Fabio Quartararo, Yamaha, + 1,395

19. Franco Morbidelli, Yamaha, + 1,406

20. Alex Rins, Suzuki, + 1,413

21. Raúl Fernández, KTM, + 1,592

22. Andrea Dovizioso, Yamaha, + 1,620

23. Fabio Di Giannantonio, Ducati, + 2,215

24. Darryn Binder, Yamaha, + 3,363

25. Lorenzo Savadori, Aprilia, + 3,594