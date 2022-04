Joan Mir (Suzuki/2.): «Fühle mich stärker denn je»

Startplatz 2 für den «Grande Prémio Tissot de Portugal» in Portimão bedeutet persönliche Qualifying-Bestleistung für Suzuki-Werksfahrer Joan Mir in der MotoGP-Klasse. Gelingt ihm der zweite Sieg?

Erst zum dritten Mal in seiner MotoGP-Karriere wird Joan Mir am Sonntag in der ersten Startreihe Aufstellung nehmen: Im November des Vorjahres stand der Weltmeister von 2020 ebenfalls in Portimão auf Startplatz 3. Zuvor war er beim Steiermark-GP 2020 dank einer Strafe gegen Johann Zarco noch von P4 in die erste Reihe nach vorne gerückt.

«Ich glaube, das Qualifying war heute für alle eine Herausforderung, vor allem nach dem Q1, in dem wir viele Stürze und viele Zweifel zwischen Slicks und Regenreifen gesehen», räumte Mir ein, der sich direkt für Q2 qualifiziert hatte. «Es war die richtige Entscheidung, von Anfang an auf die Slicks zu setzen, Runden abzuspulen und sich Runde für Runde zu verbessern.»

Diese Strategie brachte den 24-jährigen Mallorquiner bis auf knappe zwei Zehntel an die Pole-Position heran. «Ich bin glücklich, natürlich auch wegen der Platzierung, aber mehr freut mich das Vertrauen. Wir bauen seit Katar ein gutes Vertrauen auf, Schritt für Schritt werde ich besser und bekomme das Gefühl zurück, das ich wollte.»

«Ich habe das Gefühl, dass ich bereit bin. Ganz ehrlich, ich fühle mich stärker denn je. Um eine solche Qualifying-Runde bei diesen Bedingungen zu fahren, brauchst du Selbstvertrauen und ein gutes Gefühl zum Motorrad. Sonst kannst du bei diesen Verhältnissen nicht zu 100 Prozent pushen. Wir haben es geschafft, daher bin ich happy. Mein Glückwunsch auch an Johann, er war heute wirklich schnell», verwies Mir auf Pole-Setter Johann Zarco (Pramac-Ducati).

Der Suzuki-Werksfahrer will die hervorragende Ausgangslage im morgigen 25-Runden-Rennen nutzen: «Das Warm-up wird super wichtig, um zu verstehen, wo wir stehen. Ich mag die Strecke normalerweise, ich hatte hier in der Vergangenheit auch gute Ergebnisse. Wir werden es auch morgen genießen.»

Dass Joan Mir sich meist im Rennen von seiner besten Seite präsentiert, ist bekannt. Allerdings muss er sich oft aus der dritten oder gar vierten Startreihe nach vorne kämpfen. Wie viel einfacher wird es aus der ersten Reihe? «In der MotoGP kann man nicht entspannt sein», lachte er. «Ein Start aus der ersten Reihe nimmt dir aber viel Arbeit auf. Aus der zweiten oder dritten Reihe ist es immer schwierig. Es kann immer etwas passieren, eine Berührung kann sich negativ auf dein ganzes Rennen auswirken. Wenn du vorne startest, musst du einfach ein bisschen das Rennen mangen. Wir werden es sehen», hütete er sich vor Prognosen. Der zweifache Weltmeister, der in der MotoGP erst einmal gewann, strahlte aber sehr viel Zuversicht aus.

MotoGP-Ergebnis, Portimão, Q2 (23. April):

1. Zarco, Ducati, 1:42,003 min

2. Mir, Suzuki, 1:42,198 min, + 0,195 sec

3. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:42,235, + 0,232

4. Miller, Ducati, 1:42,503, + 0,500

5. Quartararo, Yamaha, 1:42,716, + 0,713

6. Bezzecchi, Ducati, 1:42,716, + 0,713

7. Alex Márquez, Honda, 1:42,903, + 0,900

8. Marini, Ducati, 1:43,179, + 1,176

9. Marc Márquez, Honda, 1:43,575, + 1,572

10. Pol Espargaró, Honda, 1:43,832, + 1,829

11. Oliveira, KTM, 1:44,066, + 2,063

12. Brad Binder, KTM, 1:44,710, + 2,707



Die weitere Startaufstellung:

13. Martin, Ducati, 1:47,936

14. Viñales, Aprilia, 1:49,332

15. Di Giannantonio, Ducati, 1:49,639

16. Dovizioso, Yamaha, 1:49,695

17. Nakagami, Honda, 1:49,889

18. Bastianini, Ducati, 1:50,618

19. Morbidelli, Yamaha, 1:50,702

20. Gardner, KTM, 1:50,953

21. Savadori, Aprilia, 1:51,308

22. Darryn Binder, Yamaha. 1:51,639

23. Rins, Suzuki, 1:52,300

24. Fernández, KTM, 1:53,603

25. Bagnaia, Ducati (ohne Zeit)