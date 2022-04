Brad Binder (KTM/Sturz): «Ich war zu stürmisch!»

Red Bull-KTM-Werksfahrer Brad Binder verzeichnete den ersten Nuller seit einem Jahr und landete in Portimão im Kiesbett. «Eine dumme Sache», ärgerte er sich.

Brad Binder musste in Portimão nach einem Abflug ohne MotoGP-WM-Punkte die Koffer packen. Der Südafrikaner rutschte in Runde 18 von der Bahn, sein portugiesischer Teamkollege Miguel Oliveira rettete die KTM-Ehre mit Rang 5.

«Als ich am Sonntag aufgewacht bin, war ich froh, dass die Piste in der Früh trocken war. Im Warm-up ist es dann auch ganz gut gelaufen. Ich musste mich aber zunächst etwas herantasten, brauchte dafür zu Beginn einigen Runden. Die Beschleunigungsphase war gut am Start.»

«Aber dann in Kurve 1 war da ein echtes Knäuel, ich kam nicht sauber durch. Ich war fast schon am Curb innen eingekesselt, habe komplett den Schwung verloren und wurde von beiden Seiten von den Fahrern angeschoben», berichtete Binder. «Dann habe ich mich wieder eingereiht und ein paar Fahrer überholt.»

Auf Platz 10 hinter Pol Espargaró kam dann das Ende für den blonden Südafrikaner. «Dann ist mir aber leider das Vorderrad in Kurve 10 weggerutscht und ich lag am Boden. Es war der erste Fehler in einem Rennen seit einer Weile, den ich selber gemacht habe. Es war eine dumme Sache, ich war zu stürmisch. Ich freue mich jetzt auf Jerez.»

Übrigens: Binder hat bei den letzten 23 Rennen 21 mal gepunktet, sein letzter Nuller durch Sturz vor dem heutigen in Portimão passierte 2021 Anfang Mai in Jerez.

Binder bestätigte auch: «Das Bike hat sich hier in Portimão an einigen Stellen wirklich sehr, sehr gut angefühlt. Vor allem in den etwas schnelleren, flüssigen Kurven. Da waren wir im Vorjahr nicht so gut aufgestellt.»

MotoGP-Ergebnis, Portimão (24. April):

1. Quartararo, Yamaha, 25 Rdn in 41:39,611 min

2. Zarco, Ducati, + 5,409 sec

3. Aleix Espargaró, Aprilia, + 6,068

4. Rins, Suzuki, + 9,633

5. Oliveira, KTM, + 13,573

6. Marc Márquez, Honda, + 16,163

7. Alex Márquez, Honda, + 16,183

8. Bagnaia, Ducati, + 16,511

9. Pol Espargaró, Honda, + 16,769

10. Viñales, Aprilia, + 18,063

11. Dovizioso, Yamaha, + 29,029

12. Marini, Ducati, + 29,249

13. Morbidelli, Yamaha, + 33,354

14. Gardner, KTM, + 40,205

15. Bezzecchi, Ducati, + 46,052

16. Nakagami, Honda, + 49,569

17. Darryn Binder, Yamaha, + 50,303

– Savadori, Aprilia, 1 Runde zurück

– Di Giannantonio, Ducati, 4 Runden zurück

– Mir, Suzuki, 7 Runden zurück

– Miller, Ducati, 7 Runden zurück

– Brad Binder, KTM, 8 Runden zurück

– Bastianini, Ducati, 16 Runden zurück

– Martin, Ducati, 21 Runden zurück

WM-Stand nach 5 von 21 Grand Prix:

1. Quartararo 69 Punkte. 2. Rins 69. 3. Aleix Espargaró 66. 4. Bastianini 61. 5. Zarco 51. 6. Mir 46. 7. Binder 42. 8. Oliveira 39. 9. Miller 31. 10. Bagnaia 31. 11. Marc Márquez 31. 12. Pol Espargaró 30. 13. Martin 28. 14. Viñales 25. 15. Morbidelli 17. 16. Marini 14. 17. Alex Márquez 13. 18. Nakagami 12. 19. Bezzecchi 8. 20. Dovizioso 8. 21. Darryn Binder 6. 22. Gardner 3.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati 106 Punkte. 2. KTM 70. 3. Suzuki 70. 4. Yamaha 69. 5. Aprilia 67. 6. Honda 44.

Team-WM:

1. Suzuki Ecstar 115 Punkte. 2. Aprilia Racing 91. 3. Monster Energy Yamaha 86. 4. Red Bull KTM Factory 81. 5. Pramac Racing 79. 6. Ducati Lenovo 62. 7. Gresini Racing MotoGP 61. 8. Repsol Honda 61. 9 LCR-Honda 25. 10. Mooney VR46 Racing 22. 11. WithU Yamaha RNF 14. 12. Tech3 KTM Factory 3.