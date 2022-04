Zeitplan Spanien-GP 2022: Volles Programm in Jerez

Keine Pause für den MotoGP-Tross: Schon am kommenden Wochenende geht es in Jerez mit dem «Gran Premio Red Bull de España» 2022 weiter – inklusive MotoE-Weltcup. Der Zeitplan im Überblick.

Jahrelang bildete der Spanien-GP den Auftakt in die Europa-Tournee der Motorrad-WM, wie schon im Vorjahr wurde diese Ehre aber auch 2022 dem «Autódromo Internacional do Algarve» zuteil – und der Sieger hieß wieder Fabio Quartararo. Von der portugiesischen Küste machte sich der Tross bereits auf in Richtung Andalusien, denn Jerez de la Frontera erwartet die Motorrad-WM wie üblich am ersten Mai-Wochenende.

Der 4,423 km lange «Circuito de Jerez», der seit 2018 auch den Namen der spanischen Motorrad-Legende Ángel Nieto trägt, weist fünf Links- und acht Rechtskurven auf. Die längste Gerade ist nur 607 m lang.

Der erfolgreichste Fahrer in Jerez, wo 1987 erstmals ein Motorrad-GP ausgetragen wurde, ist mit neun Siegen (davon sieben in der Königsklasse) Valentino Rossi. Mittlerweile ist der 43-jährige Superstar nur noch als Mooney-VR46-Teambesitzer in der WM dabei, am vergangenen Wochenende ließ er sich aber immerhin erstmals seit seinem Rücktritt wieder im Paddock blicken. Jorge Lorenzo war in Jerez insgesamt fünf Mal siegreich, dahinter folgen in der Bestenliste Dani Pedrosa, Alex Crivillé und Mick Doohan mit jeweils vier Erfolgen.

Lorenzo wird an diesem Wochenende in Jerez, wo schon die Zielkurve seinen Namen trägt, noch einmal im Mittelpunkt stehen: Der fünffache Weltmeister wird am Samstag nämlich offiziell in die «MotoGP Legends Hall of Fame» aufgenommen.

Auf der Strecke herrscht Hochbetrieb: Neben den drei WM-Klassen sind nicht nur die Nachwuchsfahrer aus dem Red Bull MotoGP Rookies Cup im Einsatz, sondern erstmals in dieser Saison auch der MotoE-Weltcup. Dominique Aegerter und Co. absolvieren nach der Simulation bei den Testfahrten vor zwei Wochen ab diesem Jahr wie die WM-Klassen ein zweigeteiltes Qualifying am Freitag. Darauf folgen nun immer zwei MotoE-Rennen pro Wochenende.

Zeitplan «Gran Premio Red Bull de España» 2022:

Freitag, 29. April

08.25 – 08.45 Uhr: MotoE, FP1

09.00 – 09.40 Uhr: Moto3, FP1

09.55 – 10.40 Uhr: MotoGP, FP1

10.55 – 11.35 Uhr: Moto2, FP1

11.50 – 12.20 Uhr: Red Bull Rookies, FP1

12.35 – 12.55 Uhr: MotoE, FP2



13.15 – 13.55 Uhr: Moto3, FP2

14.10 – 14.55 Uhr: MotoGP, FP2

15.10 – 15.50 Uhr: Moto2, FP2

16:05 – 16:35 Uhr: Red Bull Rookies, FP2

16.50 – 17.00 Uhr: MotoE, Qualifying 1

17.10 – 17.20 Uhr: MotoE, Qualifying 2

17.35 – 18.00 Uhr: Red Bull Rookies, Qualifying



Samstag, 30. April

09.00 – 09.40 Uhr: Moto3, FP3

09.55 – 10.40 Uhr: MotoGP, FP3

10.55 – 11.35 Uhr: Moto2, FP3



12.35 – 12.50 Uhr: Moto3, Qualifying 1

13.00 – 13.15 Uhr: Moto3, Qualifying 2

13.30 – 14.00 Uhr: MotoGP, FP4

14.10 – 14.25 Uhr: MotoGP, Qualifying 1

14.35 – 14.50 Uhr: MotoGP, Qualifying 2

15.10 – 15.25 Uhr: Moto2, Qualifying 1

15.35 – 15.50 Uhr: Moto2, Qualifying 2



Startzeiten

16.15 Uhr: MotoE, Rennen 1 (8 Runden)

17.15 Uhr: Red Bull Rookies, Rennen 1 (16 Runden)



Sonntag, 1. Mai

09.00 – 09.10 Uhr: Moto3, Warm-up

09.20 – 09.30 Uhr: Moto2, Warm-up

09.40 – 10.00 Uhr: MotoGP, Warm-up



Startzeiten

11.00 Uhr: Moto3, Rennen (22 Runden)

12.20 Uhr: Moto2, Rennen (23 Runden)

14.00 Uhr: MotoGP, Rennen (25 Runden)

15.30 Uhr: MotoE, Rennen 2 (8 Runden)

16.30 Uhr: Red Bull Rookies, Rennen 2 (16 Runden)