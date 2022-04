Joan Mir: «Fabio Quartararo ist großartig gefahren»

Suzuki-Werksfahrer Joan Mir nahm die unverschuldete Kollision mit Jack Miller beim Portimão-GP sportlich. Und er sparte nicht mit Lob für den triumphalen Fabio Quartararo (Yamaha).

Joan Mir hat durch die ungestüme Attacke von Jack Miller am Sonntag auf dem 4,592 km langen Autódromo Internacional do Algarve die Chance auf einer Podestplatz verloren, er wurde beim Anbremsen der Kurve 1 vom Ducati-Lenovo-Werksfahrer abgeräumt. Aber der Suzuki-Ecstar-Werksfahrer beklagte im 25-Runden-Rennen ein mangelndes Gefühl für den Vorderreifen und musste deshalb in der zweiten Rennhälfte nach Fabio Quartararo auch Johann Zarco (er landete an zweiter Position) ziehen lassen.

Joan Mir, der MotoGP-Weltmeister von 2020 mit bisher einem Sieg in der Königsklasse (in Valencia 2020) fand nach dem Rennen keine richtig einleuchtende Erklärung für seine Schwierigkeiten. Lag es am Mangel an trockenem Training in Portimão – was auch Marc Márquez als Ursache für seine Beschwerden nannte? Joan Mir: «Das Hauptproblem war, dass sich die Front im Rennen beim Fahren am Limit stark bewegt hat. Das begann gleich in den ersten Runden und wurde mit Fortdauer des Rennens immer schlimmer. In Runde 10 war ich fast am Ende.»

Joan Mir sparte nach dem Portugal-GP nicht mit Lob am überragenden Sieger Fabio Quartararo. «Er ist ein großartiges Rennen gefahren. Als er mich in der vierten Runde überholt und von Platz 1 verdrängt hat, habe ich sofort verstanden, dass er zu diesem Zeitpunkt eine bessere Rennpace hatte als ich. Er hat eine makellose Leistung abgeliefert.»

MotoGP-Ergebnis, Portimão (24. April):

1. Quartararo, Yamaha, 25 Rdn in 41:39,611 min

2. Zarco, Ducati, + 5,409 sec

3. Aleix Espargaró, Aprilia, + 6,068

4. Rins, Suzuki, + 9,633

5. Oliveira, KTM, + 13,573

6. Marc Márquez, Honda, + 16,163

7. Alex Márquez, Honda, + 16,183

8. Bagnaia, Ducati, + 16,511

9. Pol Espargaró, Honda, + 16,769

10. Viñales, Aprilia, + 18,063

11. Dovizioso, Yamaha, + 29,029

12. Marini, Ducati, + 29,249

13. Morbidelli, Yamaha, + 33,354

14. Gardner, KTM, + 40,205

15. Bezzecchi, Ducati, + 46,052

16. Nakagami, Honda, + 49,569

17. Darryn Binder, Yamaha, + 50,303

– Savadori, Aprilia, 1 Runde zurück

– Di Giannantonio, Ducati, 4 Runden zurück

– Mir, Suzuki, 7 Runden zurück

– Miller, Ducati, 7 Runden zurück

– Brad Binder, KTM, 8 Runden zurück

– Bastianini, Ducati, 16 Runden zurück

– Martin, Ducati, 21 Runden zurück

WM-Stand nach 5 von 21 Grand Prix:

1. Quartararo 69 Punkte. 2. Rins 69. 3. Aleix Espargaró 66. 4. Bastianini 61. 5. Zarco 51. 6. Mir 46. 7. Binder 42. 8. Oliveira 39. 9. Miller 31. 10. Bagnaia 31. 11. Marc Márquez 31. 12. Pol Espargaró 30. 13. Martin 28. 14. Viñales 25. 15. Morbidelli 17. 16. Marini 14. 17. Alex Márquez 13. 18. Nakagami 12. 19. Bezzecchi 8. 20. Dovizioso 8. 21. Darryn Binder 6. 22. Gardner 3.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati 106 Punkte. 2. KTM 70. 3. Suzuki 70. 4. Yamaha 69. 5. Aprilia 67. 6. Honda 44.

Team-WM:

1. Suzuki Ecstar 115 Punkte. 2. Aprilia Racing 91. 3. Monster Energy Yamaha 86. 4. Red Bull KTM Factory 81. 5. Pramac Racing 79. 6. Ducati Lenovo 62. 7. Gresini Racing MotoGP 61. 8. Repsol Honda 61. 9. LCR-Honda 25. 10. Mooney VR46 Racing 22. 11. WithU Yamaha RNF 14. 12. Tech3 KTM Factory 3.