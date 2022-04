Feiertage in Le Mans: Letzte GP-Tickets erhältlich

Vom 13. bis 15 Mai findet in Le Mans der Große Preis von Frankreich statt. Neben der MotoGP-, Moto2- und Moto3-Klasse steht auch die MotoE-Kategorie auf dem Plan. Wer dabei sein möchte, muss sich beeilen.

Beim Grand Prix von Portugal gewann MotoGP-Weltmeister Fabio Quartararo sein erstes Rennen in der aktuellen Saison. Der Yamaha-Pilot übernahm gleichzeitig die Führung in der Weltmeisterschaft. Aus französischer Sicht ebenfalls vielversprechend sind die Leistungen von Johann Zarco. Er stand 2022 bereits zweimal mit seinem Landsmann Quartararo auf dem Siegerpodest und er Jagd seinen ersten MotoGP-Sieg.

Für den Grand Prix in Le Mans stehen die Vorzeichen also gut, dass die heimischen Fahrer eine gute Show abliefern werden. Seit dem Jahr 2000 findet der GP von Frankreich durchgehend in Le Mans statt. Auch in den 1980er- und 90er-Jahren fanden dort bereits vereinzelte Läufe zur Motorrad-WM statt, 1969 und 1970 ebenfalls.

Zum 23. Mal in Folge finden die Rennen in diesem Jahr auf dem Circuit Bugatti statt und für die Fans ist ein großes Rahmenprogramm geboten. Neben einigen Konzerten und Shows besteht an einigen «Meeting Points» die Chance auf ein Treffen mit den Fahrern.

Tickets gibt es nur noch in der Kategorie «General Admission». Für das gesamte Wochenende kosten die Eintrittskarten 94 Euro. Übernachten auf den Campingplätzen und der Zugang zu einigen Tribünen ist im Preis inkludiert, jedoch stehen nur etwa 7000 Tribünenplätze frei zur Verfügung und die Sitzplätze sind nicht reserviert. Ein Programmheft gibt es ebenfalls dazu.

Wer nur zum Rennen am Sonntag kommen möchte, zahlt 73 Euro und hat ebenfalls in der Kategorie «General Admissions» die Möglichkeit auf einen Tribünenplatz, ohne das dieser reserviert ist. Alle anderen Kategorien sind bereits ausverkauft. Die Tickets sind online auf der Seite des GP von Frankreichs erhältlich: www.gpfrancemoto.com/en/grandstand

Der GP-Kalender 2022

06. März: Losail Circuit/Katar*

20. März: Mandalika Street Circuit/Indonesien

03. April: Termas de Río Hondo/Argentinien

10. April: Circuit of The Americas/Texas

24. April: Portimão/Portugal

01. Mai: Jerez/Spanien

15. Mai: Le Mans/Frankreich

29. Mai: Mugello/Italien

05. Juni: Catalunya/Spanien

19. Juni: Sachsenring/Deutschland

26. Juni: Assen/Niederlande

10. Juli: KymiRing/Finnland

07. August: Silverstone/GB

21. August: Red Bull Ring/Österreich

04. September: Misano/Italien

18. September: MotorLand Aragón/Spanien

25. September: Motegi/Japan

02. Oktober: Buriram/Thailand

16. Oktober: Phillip Island/Australien

23. Oktober: Sepang/Malaysien

06. November: Valencia/Spanien



*= Flutlichtrennen