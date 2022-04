Aleix Espargaró (Aprilia/13.): «Habe keinen Stress!»

Aprilia-MotoGP-Ass Aleix Espargaro gab sich nach dem ersten Trainingstag in Jerez betont locker, obwohl er am Ende von FP2 einige Probleme zu verkraften hatte.

Aleix Espargaró beendete den ersten MotoGP-Trainingstag in Jerez mit der Aprilia RS-GP22 nur an 13. Position, obwohl er die Session einige Zeit lang sogar angeführt hatte. Später am Nachmittag erklärte der Wahl-Andorraner dann seine Lage und gab sich dabei betont entspannt.

«Es war ein guter Tag, nicht am Papier, wenn man da schaut. Der 13. Platz ist nicht gut. Ich hatte mit dem weichen Reifen aber Verkehr und auch Chattering. Ich habe keine schnelle Runde zusammengebracht. Ich war mit dem harten Reifen lange vorne, meine Pace ist gut. Ich habe kein Problem und keinen Stress. Wir werden am Sanstag nachlegen; in Jerez kommen für gewöhnlich am Samstagvormittag im FP3 die besten Rundenzeiten.»

Der Spanier erinnert sich: «Wir hatten auch im Vorjahr in Jerez Chattering. Dieses Jahr haben wir das Phänomen an mehreren Stellen. Ich mag meine Zeiten nicht mit dem stempelnden Reifen und harten Bremsmanövern fahren, sondern lieber mit Kurvenspeed. Mit dem harten Reifen funktioniert es gut. Mit dem weichen Reifen hat das Hinterrad stark gestempelt und geschoben.»

Der 32-jährige WM-Dritte erklärte dann im Detail: «Ich versuche, das Bike einzulenken. Das Bike biegt aber auf eine weite Linie ein. Das Chattering ist heftig. Wir müssen einen Kompromiss finden. Wir sind für das Rennen sicher gut aufgestellt, aber gleichzeitig weiß ich auch, dass wir im Qualifying schnell sein müssen.»

Der Katalane versucht, sich zu beruhigen, wenngleich er weiß: «Es ist verrückt, dass man die Session anführt und am Ende nur 13. wird. Aber das ist das echte Level der MotoGP-WM. Ich bin nicht super gestresst deswegen, für die jungen Fahrer mit 19 oder 20 Jahren ist das weniger zu verstehen. Ich muss es akzeptieren, dass wir heute Probleme hatten. Normal bin ich ja in den Top-5.»

MotoGP, Jerez, kombinierte Zeiten nach FP2 (29. April):

1. Quartararo, Yamaha, 1:37,071 min

2. Bastianini, Ducati, + 0,201 sec

3. Bagnaia, Ducati, + 0,212

4. Martin, Ducati, + 0,297

5. Nakagami, Honda, + 0,510

6. Brad Binder, KTM, + 0,514

7. Pol Espargaró, Honda, + 0,519

8. Rins, Suzuki, + 0,655

9. Viñales, Aprilia, + 0,688

10. Miller, Ducati, + 0,691

11. Zarco, Ducati, + 0,759

12. Mir, Suzuki, + 0,771

13. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,777

14. Morbidelli, Yamaha + 0,881

15. Oliveira, KTM, + 0,941

16. Alex Márquez, Honda, + 0,956

17. Marini, Ducati, + 1,031

18. Bezzecchi, Ducati, + 1,125

19. Marc Márquez, Honda, + 1,129

20. Dovizoso, Yamaha, + 1,214

21. Di Giannantonio, Ducati, + 1,242

22. Bradl, Honda, + 1,251

23. Gardner, KTM, + 1,282

24. Darryn Binder, Yamaha, + 1,817

25. Savadori, Aprilia, + 1,889