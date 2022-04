Jack Miller (Ducati/10.): «Ich habe kein großes Hirn» 29.04.2022 - 22:01 Von Johannes Orasche

© Glänzel Jack Miller: Die Pace fürs Rennen muss besser werden

Ducati-Lenovo-Werksfahrer Jack Miller fand sich am Freitag in Jerez in der MotoGP-Zeitenliste auf Platz 10 und erklärte danach auch die Besonderheiten der Piste in Andalusien und seine Gedanken an Portimao.