Spanien-GP: Pecco Bagnaia (Ducati) stürmt zum Sieg

Francesco Bagnaia erkämpft sich in Jerez seinen ersten MotoGP-Saisonsieg. Der Ducati-Fahrer setzte sich am Ende knapp gegen Weltmeister Fabio Quartararo durch. Aleix Espargaró fährt auf Platz 3, Marc Márquez Vierter.

Vor mehr als 58.000 Zuschauern am Circuito de Jerez in Andalusien zeigte Pecco Bagnaia eine gigantische Vorstellung. Der Ducati-Werksfahrer gewann sein erstes MotoGP-Rennen in diesem Jahr und zeigte, dass wieder mit ihm zu rechnen ist. In der Weltmeisterschaft machte der Italiener einen Sprung auf Platz 5.

Der «Gran Premio Red Bull de España» war auch für Fabio Quartararo (Yamaha) ein starkes Wochenende. Der Franzose fuhr lange Zeit im Windschatten des Vizeweltmeisters, er verpasste den Sieg letztendlich um 0,285 Sekunden. In der WM baute er seinen Vorsprung auf 7 Zähler aus.

Auf Platz 3 landete Aprilia-Pilot Aleix Espargaró. Es war sein dritter Podestplatz in diesem Jahr, für den Hersteller aus Noale gibt es nun keine Vorteile bei der Bike-Entwicklung mehr, denn die «consession-points» sind für Aprilia damit ausgeschöpft. Stefan Bradl kam nicht ins Ziel.

Das gesamte Renngeschehen gibt es zum Nachlesen im Live-Ticker von SPEEDWEEK.com.

Die Stimmen der Top-3:

1. Francesco Bagnaia, Ducati: «Ein wunderschöner Tag. Wir haben bei den Tests und beim Saisonstart viele Probleme gehabt, aber wir haben nie aufgehört zu arbeiten. Es war Glück, dass ich in Portimão starten konnte, und wir haben stark kämpfen müssen, um das Gefühl aus dem letzten Jahr zu bekommen. Dieses Wochenende hat alles funktioniert. Im letzten Jahr haben wir gegen Fabio keine Chance auf dieser Strecke gehabt, nun haben wir unser Potenzial ausgeschöpft. Wir haben unglaubliche Arbeit geleistet. »

2. Fabio Quartararo, Yamaha: «Das war hart. Pecco hat ein perfektes Rennen gefahren, ich habe versucht, ihn in der ersten Runde zu überholen, denn ich wusste, dass es für den Vorderreifen ansonsten schwierig werden würde. Ich habe alles versucht, aber er war unglaublich schnell. Unsere Pace war wahnsinnig gut, wir beide waren sehr schnell und ich möchte Pecco gratulieren.»

3. Aleix Espargaró, Aprilia: «Mental war es sehr schwierig. Ich war viel schneller als Jack und Marc, aber ich konnte sie nicht überholen. Sie haben einen kleinen Zug gebildet, ich hatte keine Chance an ihnen vorbeizukommen. Marc war wirklich stark auf der Bremse. Ich habe also auf deren Fehler gewartet und als Jack früh bremste, bin ich innen rein. Marc stürzte beinahe, und ich kam vorbei. Mein Rennen änderte sich dann völlig, ich habe mir gedacht, jetzt kann ich endlich fahren, ‚Bye Bye‘. Überholen gehört zum Racing dazu, also müssen wir uns in diesem Bereich verbessern. Unser Speed war gut. Es ist wie ein Traum.»

Ergebnisse MotoGP Jerez (1. Mai):

1. Pecco Bagnaia (I), Ducati, 25 Runden in 41:00,554 min

2. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +0,285 sec

3. Aleix Espargaró (E), Aprilia, +10,977

4. Marc Márquez (E), Honda, +12,676

5. Jack Miller (AUS), Ducati, +12,957

6. Joan Mir (E), Suzuki, +13,934

7. Takaaki Nakagami (J), Honda, +14,929

8. Enea Bastianini (I), Ducati, +18,436

9. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +18,830

10. Brad Binder (ZA), KTM, +20,056

11. Pol Espargaró (E), Honda, +20,856

12. Miguel Oliveira (P), KTM, +23,131

13. Alex Márquez (E), Honda, +25,306

14. Maverick Vinales (E), Aprilia, +27,358

15. Franco Morbidelli (I), Yamaha, +27,519

16. Luca Marini (I), Ducati, +29,278

17. Andrea Dovizioso (I), Yamaha, +35,204

18. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +35,361

19. Alex Rins (E), Suzuki, +38,922

20. Remy Gardner (AUS), KTM, +43,378

21. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +44,299

22. Jorge Martin (E), Ducati, +1:07,681 min

– Stefan Bradl (D), Honda, 15 Runden zurück

– Johann Zarco (F), Ducati, 16 Runden zurück

– Darryn Binder (ZA), Yamaha, 20 Runden zurück

WM-Stand nach 6 von 21 Grand Prix:

1. Quartararo 89 Punkte. 2. Aleix Espargaró 82. 3. Bastianini 69. 4. Rins 69. 5. Bagnaia 56. 6. Mir 56. 7. Zarco 51. 8. Brad Binder 48. 9. Marc Márquez 44. 10. Oliveira 43. 11. Miller 42. 12. Pol Espargaró 35. 13. Martin 28. 14. Viñales 27. 15. Nakagami 21. 16. Morbidelli 18. 17. Alex Márquez 16. 18. Bezzecchi 15. 19. Marini 14. 20. Dovizioso 8. 21. Darryn Binder 6. 22. Gardner 3.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati 131 Punkte. 2. Yamaha 89. 3. Aprilia 83. 4. Suzuki 80. 5. KTM 76. 6. Honda 57.

Team-WM:

1. Suzuki Ecstar 125 Punkte. 2. Aprilia Racing 109. 3. Monster Energy Yamaha 107. 4. Ducati Lenovo 98. 5. Red Bull KTM Factory 91. 6. Pramac Racing 79. 7. Repsol Honda 79. 8. Gresini Racing MotoGP 69. 9. LCR Honda 37. 10. Mooney VR46 Racing 29. 11. WithU Yamaha RNF 14. 12. Tech3 KTM Factory 3.