Johann Zarco (Ducati/Sturz): «Wir sind alle am Limit»

Pramac-MotoGP-Routinier Johann Zarco warf die Ducati ins Kiesbett. Dann schilderte er seine Probleme am Sonntag in Jerez.

Für Johann Zarco war das MotoGP-Rennen von Jerez schon nach zehn Umläufen zu Ende. Der Franzose rutschte in Kurve 6 ins Kiesbett, während Landsmann Fabio Quartararo mit der Werks-Yamaha M1 auf Platz 2 fuhr. «Die Pace war eigentlich zu Beginn nicht so hoch, aber man konnte fühlen, wo das Limit ist», berichtet Zarco. «Es hat aber bei mir das gesamte Wochenende etwas gefehlt. Ich konnte nicht kämpfen im Rennen.»

«Nach Halbzeit schien die Pace der Top-Leute besser zu werden, etwas konstanter, der Grip wurde besser. Es war eine Kombination aus den hohen Temperaturen und dem Moto2-Gummi», analysierte der 31-jährige Franzose.

«Ich wusste nach dem Warm-up, dass das Rennen nicht einfach wird. Mein Start war nicht gut, aber ich konnte dann Binder überholen. Ich konnte zum Glück verhindern, dass mich Martin mit abräumt, da hat nur ein Meter gefehlt. Sonst wäre das Rennen sehr früh zu Ende gewesen», ergänzte der zwiefache Moto2-Weltmeister, der 13 MotoGP-Podestplätze erobert hat, aber noch keinen Sieg.

«Mir ist dann das Vorderrad in Kurve 6 eingeklappt, ich konnte das Bike nicht mehr halten. Es war besser zu stürzen, als da noch etwas zu versuchen», schildert der Ducati-Werkspilot. «Pecco wird uns viele gute Daten bringen für Ducati. Es war aber gut zu sehen, dass man selber nicht viel tun kann , wenn etwas im Paket fehlt.»

«Der Test wird am heutigen Montag sicher helfen, um sich besser zu fühlen auf dem Bike. Bezzecchi ist zum Beispiel mit demselben Motorrad ein starkes Rennen gefahren. Wenn ich sehe, was die anderen Jungs tun, werde ich vielleicht einen großen Schritt machen. Es ist eng in der WM. Es wäre gut gewesen, auch die acht oder neun Punkte mitzunehmen. Aber wir waren alle am Limit, das ist normal.»

Ergebnisse MotoGP Jerez (1. Mai):

1. Pecco Bagnaia (I), Ducati, 25 Runden in 41:00,554 min

2. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +0,285 sec

3. Aleix Espargaró (E), Aprilia, +10,977

4. Marc Márquez (E), Honda, +12,676

5. Jack Miller (AUS), Ducati, +12,957

6. Joan Mir (E), Suzuki, +13,934

7. Takaaki Nakagami (J), Honda, +14,929

8. Enea Bastianini (I), Ducati, +18,436

9. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +18,830

10. Brad Binder (ZA), KTM, +20,056

11. Pol Espargaró (E), Honda, +20,856

12. Miguel Oliveira (P), KTM, +23,131

13. Alex Márquez (E), Honda, +25,306

14. Maverick Vinales (E), Aprilia, +27,358

15. Franco Morbidelli (I), Yamaha, +27,519

16. Luca Marini (I), Ducati, +29,278

17. Andrea Dovizioso (I), Yamaha, +35,204

18. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +35,361

19. Alex Rins (E), Suzuki, +38,922

20. Remy Gardner (AUS), KTM, +43,378

21. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +44,299

22. Jorge Martin (E), Ducati, +1:07,681 min

– Stefan Bradl (D), Honda, 15 Runden zurück

– Johann Zarco (F), Ducati, 16 Runden zurück

– Darryn Binder (ZA), Yamaha, 20 Runden zurück

WM-Stand nach 6 von 21 Grand Prix:

1. Quartararo 89 Punkte. 2. Aleix Espargaró 82. 3. Bastianini 69. 4. Rins 69. 5. Bagnaia 56. 6. Mir 56. 7. Zarco 51. 8. Brad Binder 48. 9. Marc Márquez 44. 10. Oliveira 43. 11. Miller 42. 12. Pol Espargaró 35. 13. Martin 28. 14. Viñales 27. 15. Nakagami 21. 16. Morbidelli 18. 17. Alex Márquez 16. 18. Bezzecchi 15. 19. Marini 14. 20. Dovizioso 8. 21. Darryn Binder 6. 22. Gardner 3.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati 131 Punkte. 2. Yamaha 89. 3. Aprilia 83. 4. Suzuki 80. 5. KTM 76. 6. Honda 57.

Team-WM:

1. Suzuki Ecstar 125 Punkte. 2. Aprilia Racing 109. 3. Monster Energy Yamaha 107. 4. Ducati Lenovo 98. 5. Red Bull KTM Factory 91. 6. Pramac Racing 79. 7. Repsol Honda 79. 8. Gresini Racing MotoGP 69. 9. LCR Honda 37. 10. Mooney VR46 Racing 29. 11. WithU Yamaha RNF 14. 12. Tech3 KTM Factory 3.