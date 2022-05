Le Mans Warm-up: Bestzeit für Aprilia – 12. Márquez

Im Warm-up zum «Shark Grand Prix de France» in Le Mans gelang Aprilia-Star Aleix Espargaró die Bestzeit.

Die Fahrer blicken sorgenvoll zum Himmel, denn in Le Mans ist heute mit wettermäßigen Überraschungen zu rechnen. Manche Wetterberichte sagen Regen für 14 Uhr voraus, andere kündigen für diesen Zeitpunkt Sonne und 26 Grad an, der Regen soll womöglich erst um 17 Uhr an der Sarthe eintreffen.

Deshalb weiß auch keiner, ob die Fahrer im Rennen ähnliche Verhältnisse antreffen werden wie im 20-Minuten-Warm-up, das um 9.40 Uhr begann. WM-Leader Fabio Quartararo (Yamaha) wusste nach dem Qualifying, dass er einen Superstart braucht, wenn er den Heim-GP gewinnen will. Sonst droht eine Blockade durch das Ducati-Duo mit Pecco Bagnaia und Jack Miller, auf dem 4,185 km langen Circuit Bugatti, dessen längste Gerade sich über 674 Meter erstreckt und neun Rechtskurven und sechs Linkskurven aufweist.

© Gold & Goose Willkommen in Le Mans © Gold & Goose Aleix Espargaró © Gold & Goose Francesco Bagnaia © Gold & Goose Jorge Martin © Gold & Goose Marc Márquez © Gold & Goose Johann Zarco © Gold & Goose Takaaki Nakagami © Gold & Goose Joan Mir © Gold & Goose Brad Binder © Gold & Goose Alex Rins © Gold & Goose Maverick Vinales © Gold & Goose Jack Miller © Gold & Goose Enea Bastianini © Gold & Goose Johann Zarco © Gold & Goose Francesco Bagnaia © Gold & Goose Miguel Oliveira © Gold & Goose Pol Espargaró © Gold & Goose Jack Miller © Gold & Goose Fabio Quartararo © Gold & Goose Pole für Francesco Bagnaia © Gold & Goose Jack Miller, Francesco Bagnaia, Aleix Espargaró Zurück Weiter

Die meisten Fahrer übten während des Warm-ups in der Boxengasse einen «bike swap» oder «bike change» für den Fall, dass es um 14 Uhr regnet oder zumindest ein «flag to flag race» stattfindet, bei dem die Motorräder gewechselt werden, wenn sich das Wetter ändert.

Nach 6 Minuten lag Quartararo mit 1:31,986 min auf Platz 1 vor Franco Morbidelli (+ 0,144 sec), Rins, Miller, Viñales, Marc Márquez, Bezzecchi, Marini, Bagnaia und Aleix Espargaró.

Bei Ducati macht man sich auch bei einem Flag-to-Flag-Race keine Sorgen: Danilo Petrucci und Jack Miller haben bei nassen Verhältnissen 2020 und 2021 in Le Mans auf der Werks-Ducati gewonnen.

Quartararo steigerte sich bald auf 1:31,805 min, Suzuki-Pilot Alex Rins lag jetzt 0,100 sec zurück. 3. Miller, Rückstand 0,115 sec. Und ehe Enea Bastianini (Platz 8) zum dritten Mal in diesem Weekend stürzte, diesmal in Turn 3, fuhr Aleix Espargaró 1:31,650 min eine neue Bestzeit.

Ergebnis Warm-up Le Mans, 15. Mai:

1. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:31,650 min

2. Quartararo, Yamaha, + 0,155 sec

3. Nakagami, Honda, + 0,172

4. Martin, Ducati, + 0,253

5. Rins, Suzuki, + 0,255

6. Miller, Ducati, + 0,270

7. Zarco, Ducati, + 0,301

8. Bastianini, Ducati, + 0,305

9. Pol Espargaró, Honda, + 0,336

10. Viñales, Aprilia, + 0,338

11. Morbidelli, Yamaha, + 0,343

12. Marc Márquez, Honda,. + 0,468

13. Bagnaia, Ducati, + 0,526

14. Marini, Ducati, + 0,547

15. Di Giannantonio, Ducati, 0,612

16. Alex Márquez, Honda, + 0,683

17. Oliveira, KTM, + 0,700

18. Mir, Suzuki, + 0,724

19. Bezzecchi, Ducati, + 0,908

20. Binder, KTM, + 1,014

21. Dovizioso, Yamaha, + 1,022

22. Gardner, KTM, + 1,048

23. D. Binder, Yamaha, + 1,380

24. Raúl Fernández, KTM, + 1,610