Francesco Guidotti (KTM): «Froh über Rang 8 von Brad»

Das Red Bull KTM-Duo Oliveira und Binder fuhr in Le Mans nur von den Startplätzen 17 und 18 los. Teammanager Francesco Guidotti fasste das mühsame verpatzten Wochenende zusammen.

Die Bilanz von KTM beim GP de France in Le Mans fällt alles andere als erfreulich aus. Denn kein Fahrer schaffte den Aufstieg ins Q2, schon im Fp1 am Freitag wurden vier Stürze verzeichnet, und heute schieden drei der vier MotoGP-Fahrer mit der KTM RC16 mit Stürzen aus: Rául Fernández, Remy Gardner und zuletzt auch Miguel Oliveira, der dicht hinter seinem Red Bull-KTM-Teamkollegen Brad Binder lag, der auf Platz 8 landete.

«Am Ende müssen wir froh sein, dass wir mit Brad unter die Top-Ten gekommen sein», stellte Francesco Guidotti fest, der Teammanager bei Red Bull KTM. «Denn wir müssen berücksichtigen, wie das Wochenende begonnen hat und dass wir aus der sechsten Reihe losgefahren sind. Von dieser Ausgangsposition war es nicht einfach, noch so weit in die Punkte zu fahren. Doch unsere Rennpace war nicht so schlecht.»

«Die Kommentare der Fahrer machen uns zuversichtlicher für die Zukunft. Denn anscheinend haben wir für das Rennen bessere Lösungen gefunden als an den zwei Tagen vorher. Lass’ uns so weitermachen. Ich bin überzeugt, wir werden in der nahen Zukunft stärker und stärker werden. Wir arbeiten unablässig, wir strengen uns an, denn wir wissen, wie stark die Konkurrenz ist. Vor allem müssen wir unseren Piloten ein besseres Bike für das Qualifying geben, damit unsere Startpositionen besser werden.»

Guidotti weiter: «Insgesamt war es ein wirklich schwieriges Weekend. Aber das Rennen hat uns wertvolle Informationen für die Zukunft gebracht.»

Immerhin ein schwacher Trost: KTM rückte in der Marken-WM vor Suzuki wieder auf Platz 4 vor.

MotoGP-Ergebnis, Le Mans (15. Mai):

1. Bastianini, Ducati, 27 Rdn in 41:34,613 min

2. Miller, Ducati, + 2,718 sec

3. Aleix Espargaró, Aprilia, + 4,182

4. Quartararo, Yamaha, + 4,288

5. Zarco, Ducati, + 11,139

6. Marc Márquez, Honda, + 15,155

7. Nakagami, Honda, + 16,680

8. Brad Binder, KTM, + 18,459

9. Marini, Ducati, + 20,541

10. Viñales, Aprilia, + 21,486

11. Pol Espargaró, Honda, + 22,707

12. Bezzecchi, Ducati, + 23,408

13. Di Giannantonio, Ducati, + 26,432

14. Alex Márquez, Honda, + 28,710

15. Morbidelli, Yamaha, + 29,433

16. Dovizioso, Yamaha, + 38,149

17. Darryn Binder, Yamaha, + 59,748

– Oliveira, KTM, 3 Runden zurück

– Bagnaia, Ducati, 7 Runden zurück

– Martin, Ducati, 11 Runden zurück

– Mir, Suzuki, 14 Runden zurück

– Fernández, KTM, 21 Runden zurück

– Rins, Suzuki, 22 Runden zurück

– Gardner, KTM, 24 Runden zurück

WM-Stand nach 7 von 21 Grand Prix:

1. Quartararo 102 Punkte. 2. Aleix Espargaró 98. 3. Bastianini 94. 4. Rins 69. 5. Miller 62. 6. Zarco 62. 7. Bagnaia 56. 8. Brad Binder 56. 9. Mir 56. 10. Marc Márquez 54. 11. Oliveira 43. 12. Pol Espargaró 40. 13. Viñales 33. 14. Nakagami 30. 15. Martin 28. 16. Marini 21. 17. Morbidelli 19. 18. Bezzecchi 19. 19. Alex Márquez 18. 20. Dovizioso 8. 21. Darryn Binder 6. 22. Di Giannantonio 3. 23. Gardner 3.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati 156 Punkte. 2. Yamaha 102. 3. Aprilia 99. 4. KTM 84. 5. Suzuki 80. 6. Honda 67.

Team-WM:

1. Aprilia Racing 131 Punkte. 2. Suzuki Ecstar 125. 3. Monster Energy Yamaha 121. 4. Ducati Lenovo 118. 5. Red Bull KTM Factory 99. 6. Gresini Racing MotoGP 97. 7. Repsol Honda 94. 8. Pramac Racing 90. 9. LCR Honda 48. 10. Mooney VR46 Racing 40. 11. WithU Yamaha RNF 14. 12. Tech3 KTM Factory 3.