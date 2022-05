Enea Bastianini: «Kann ein Problem für Pecco sein»

Der Kampf um den zweiten Platz im Ducati-Werksteam für die MotoGP-Saison 2023 gewinnt neben der Strecke an Brisanz: Le Mans-Sieger Enea Bastianini glaubt zu wissen, warum Pecco Bagnaia Jack Miller bevorzugen würde.

Enea Bastianini betonte am Sonntag zwar, er könne auch in einem Independent Team gewinnen. Mit seinem dritten Saisonsieg untermauerte der 24-jährige Italiener aber seine Ambitionen für den zweiten Platz im Ducati Lenovo Team ab 2023 – neben dem bereits bestätigten Francesco «Pecco» Bagnaia.

Pecco selbst ließ nach seiner Pole-Position am Samstag in den Interviews durchklingen, er hätte gerne weiterhin seinen aktuellen Teamkollegen Jack Miller an seiner Seite. Zuvor hatte er den Australier zu Startplatz 2 gezogen.

Bastianini meinte mit Blick auf 2023: «Ich bin nicht der Ducati-Boss, aber ich glaube, im Vergleich zu den anderen Ducati-Fahrern ist meine Situation besser. Pecco sagte am Samstag, er bevorzuge mit Jack weiterzumachen. Ich weiß nicht, ob Ducati auf ihn hören will. Aber selbst wenn ich bei Gresini oder in einem Team bleiben sollte, mit einem Factory-Paket kann ich schnell sein», bekräftigte die «Bestia».

In dieser Saison steuert der aktuelle WM-Dritte eine letztjährige GP21 in den Gresini-Farben. «Ich glaube, mein Motorrad ist sehr nahe an den Werks-Bikes. Gigi [Dall’Igna] und die anderen Leute bei Ducati brachten mich in die bestmögliche Situation. Und er ist happy, wenn ich gewinne. Das ist das Wichtigste.»

Auf die Andeutungen von Pecco angesprochen, erwiderte der Le Mans-Sieger: «Ich glaube, ihm ist Miller lieber, weil er dann der Leader bei Ducati ist. Er kennt mein Potenzial und auch das von Martin», ergänzte Enea und konnte sich ein Schmunzeln nicht verkneifen. «Das kann ein Problem für ihn sein.»

Gab es aber tatsächlich Gespräche zwischen Pecco und den Ducati-Managern, was den künftigen Teamkollegen des Vizeweltmeisters von 2021 anbelangt? «Nein», versicherte der VR46-Schützling.

Bagnaia räumte aber ein: «Jack ist seit 2019 mein Teamkollege und ich kenne ihn sehr gut. Wenn du einen Teamkollegen aussuchen müsstest, dann ist es normal, dass es der Mann wäre, mit dem du dich mehr unterhältst und mit dem du mehr Zeit verbringst. Ich habe am Samstag gesagt, dass Jack einer aus meiner ersten Wahl wäre, weil er ein Freund und ein guter Teamkollege ist. Ich arbeite gerne mit ihm. Entscheiden muss aber das Team», unterstrich er.

«Wenn es Enea oder Martin wird, ist es für mich dasselbe», beteuerte der Moto2-Weltmeister von 2018. «Ich hatte immer ein gutes Verhältnis zu all meinen Teamkollegen. Und ich glaube, dass Enea den Platz auch verdient. Vielleicht nicht in den ersten zwei Europarennen, aber bis Austin war er so konkurrenzfähig und an diesem Sonntag gewann er das Rennen.»

MotoGP-Ergebnis, Le Mans (15. Mai):

1. Bastianini, Ducati, 27 Rdn in 41:34,613 min

2. Miller, Ducati, + 2,718 sec

3. Aleix Espargaró, Aprilia, + 4,182

4. Quartararo, Yamaha, + 4,288

5. Zarco, Ducati, + 11,139

6. Marc Márquez, Honda, + 15,155

7. Nakagami, Honda, + 16,680

8. Brad Binder, KTM, + 18,459

9. Marini, Ducati, + 20,541

10. Viñales, Aprilia, + 21,486

11. Pol Espargaró, Honda, + 22,707

12. Bezzecchi, Ducati, + 23,408

13. Di Giannantonio, Ducati, + 26,432

14. Alex Márquez, Honda, + 28,710

15. Morbidelli, Yamaha, + 29,433

16. Dovizioso, Yamaha, + 38,149

17. Darryn Binder, Yamaha, + 59,748

– Oliveira, KTM, 3 Runden zurück

– Bagnaia, Ducati, 7 Runden zurück

– Martin, Ducati, 11 Runden zurück

– Mir, Suzuki, 14 Runden zurück

– Fernández, KTM, 21 Runden zurück

– Rins, Suzuki, 22 Runden zurück

– Gardner, KTM, 24 Runden zurück

WM-Stand nach 7 von 21 Grand Prix:

1. Quartararo 102 Punkte. 2. Aleix Espargaró 98. 3. Bastianini 94. 4. Rins 69. 5. Miller 62. 6. Zarco 62. 7. Bagnaia 56. 8. Brad Binder 56. 9. Mir 56. 10. Marc Márquez 54. 11. Oliveira 43. 12. Pol Espargaró 40. 13. Viñales 33. 14. Nakagami 30. 15. Martin 28. 16. Marini 21. 17. Morbidelli 19. 18. Bezzecchi 19. 19. Alex Márquez 18. 20. Dovizioso 8. 21. Darryn Binder 6. 22. Di Giannantonio 3. 23. Gardner 3.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati 156 Punkte. 2. Yamaha 102. 3. Aprilia 99. 4. KTM 84. 5. Suzuki 80. 6. Honda 67.

Team-WM:

1. Aprilia Racing 131 Punkte. 2. Suzuki Ecstar 125. 3. Monster Energy Yamaha 121. 4. Ducati Lenovo 118. 5. Red Bull KTM Factory 99. 6. Gresini Racing MotoGP 97. 7. Repsol Honda 94. 8. Pramac Racing 90. 9. LCR Honda 48. 10. Mooney VR46 Racing 40. 11. WithU Yamaha RNF 14. 12. Tech3 KTM Factory 3.