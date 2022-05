Le Mans: Enea Bastianini feiert dritten Saisonsieg

Ducati-Fahrer Enea Bastianini gewann auch das MotoGP-Rennen in Le Mans, es war sein dritter Erfolg in diesem Jahr. Hinter dem Italiener landeten Jack Miller und Aleix Espargaró auf dem Podium.

Der Frankreich-GP bot den 110.003 Fans am Sonntag in Le Mans eine spektakuläre Show. Gresini-Ducati-Fahrer Enea Bastianini kämpfte sich von Startplatz 5 zum MotoGP-Sieg auf dem Circuit Bugatti. Der Italiener triumphierte vor Ducati-Werksfahrer Jack Miller und Aleix Espargaró (Aprilia), der Lokalmatador Fabio Quartararo auf seiner Yamaha hinter sich halten konnte.

Für Bastianini war es der dritte Erfolg in diesem Jahr, er kletterte in der WM-Gesamtwertung auf Platz 3, nur acht Punkte hinter Quartararo, der als WM-Führender nach Mugello reist. Eine große Enttäuschung wurde das Rennen für Polesetter Pecco Bagnaia. Der Ducati-Werkspilot führte mehr als die Hälfte des Rennens an, doch ein Sturz ließ seine Hoffnungen auf einen Podestplatz zerplatzen.

Der gesamte Rennverlauf kann in unserem SPEEDWEEK.com-Live-Ticker nachverfolgt werden.

Die Stimmen der Top-3:

Enea Bastianini (1.): «Ich bin wirklich glücklich mit dem Rennen, denn das Wochenende verlief sehr kompliziert für mich. Ich hatte sehr viele Stürze, das machte es sehr schwierig. Im Rennen war meine Pace sehr gut und als ich nah an Pecco dran war, wusste ich, dass ich dranbleiben muss. Ich habe ihn in Kurve 2 überholt, um ihn etwas nervös zu machen, am Ende hat das funktioniert und ich habe gewonnen. Das Team hat einen unglaublichen Job erledigt, ich bin sehr glücklich.»

Jack Miller (2.): «Es ist schön, wieder auf dem Podium zu stehen. In den letzten beiden Rennen habe ich gekämpft, doch es ging sich nie aus. Die Jungs sind vorne wirklich stark gefahren. Pecco hatte etwas mehr Speed, leider konnte ich gerade auf der rechten Seite nicht so stark reinhalten. Ich habe Bastianini immer näherkommen sehen, dann hat er angegriffen und ich konnte nichts machen. Am Ende bin ich wieder etwas näher rangekommen, aber er war sehr stark. Es ist toll, vor diesem unglaublichen französischen Publikum hier oben zu stehen.»

Aleix Espargaró (3.): «Es war das komplizierteste Rennen der Saison. Ich bin sehr, sehr ausgepowert. Das Vorderrad ist mir an vielen Stellen eingeklappt, außerdem hatte ich einige Highsider. Das Bike war nicht besonders schnell und ich hatte viele Stürze vor mir. Zwei oder dreimal bin ich auch fast gestürzt. Immer wenn ich näher an Jack herangekommen bin, bekam ich Probleme mit der Front. Ich musste also Abstand halten, obwohl ich wusste, dass Fabio hinter mir war. Ich war auf der Bremse sehr stark, also konnte er nicht überholen. Ich habe keine Fehler gemacht, und am Ende hat es gereicht.»

MotoGP-Ergebnis, Le Mans (15. Mai):

1. Bastianini, Ducati, 27 Rdn in 41:34,613 min

2. Miller, Ducati, + 2,718 sec

3. Aleix Espargaró, Aprilia, + 4,182

4. Quartararo, Yamaha, + 4,288

5. Zarco, Ducati, + 11,139

6. Marc Márquez, Honda, + 15,155

7. Nakagami, Honda, + 16,680

8. Brad Binder, KTM, + 18,459

9. Marini, Ducati, + 20,541

10. Viñales, Aprilia, + 21,486

11. Pol Espargaró, Honda, + 22,707

12. Bezzecchi, Ducati, + 23,408

13. Di Giannantonio, Ducati, + 26,432

14. Alex Márquez, Honda, + 28,710

15. Morbidelli, Yamaha, + 29,433

16. Dovizioso, Yamaha, + 38,149

17. Darryn Binder, Yamaha, + 59,748

– Oliveira, KTM, 3 Runden zurück

– Bagnaia, Ducati, 7 Runden zurück

– Martin, Ducati, 11 Runden zurück

– Mir, Suzuki, 14 Runden zurück

– Fernández, KTM, 21 Runden zurück

– Rins, Suzuki, 22 Runden zurück

– Gardner, KTM, 24 Runden zurück

WM-Stand nach 7 von 21 Grand Prix:

1. Quartararo 102 Punkte. 2. Aleix Espargaró 98. 3. Bastianini 94. 4. Rins 69. 5. Miller 62. 6. Zarco 62. 7. Bagnaia 56. 8. Brad Binder 56. 9. Mir 56. 10. Marc Márquez 54. 11. Oliveira 43. 12. Pol Espargaró 40. 13. Viñales 33. 14. Nakagami 30. 15. Martin 28. 16. Marini 21. 17. Morbidelli 19. 18. Bezzecchi 19. 19. Alex Márquez 18. 20. Dovizioso 8. 21. Darryn Binder 6. 22. Di Giannantonio 3. 23. Gardner 3.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati 156 Punkte. 2. Yamaha 102. 3. Aprilia 99. 4. KTM 84. 5. Suzuki 80. 6. Honda 67.

Team-WM:

1. Aprilia Racing 131 Punkte. 2. Suzuki Ecstar 125. 3. Monster Energy Yamaha 121. 4. Ducati Lenovo 118. 5. Red Bull KTM Factory 99. 6. Gresini Racing MotoGP 97. 7. Repsol Honda 94. 8. Pramac Racing 90. 9. LCR Honda 48. 10. Mooney VR46 Racing 40. 11. WithU Yamaha RNF 14. 12. Tech3 KTM Factory 3.