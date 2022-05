Aruba Ducati: Drei MotoGP-Wildcards mit Michele Pirro

Bei drei MotoGP-Events 2022 werden wir Ducatis Test- und Ersatzfahrer Michele Pirro im Renneinsatz sehen. Er wird im gleichen Design antreten wie die beiden Werksfahrer in der Superbike-WM.

Seit 2015 ist IT-Anbieter Aruba Hauptsponsor und Eigentümer des Superbike-Werksteams von Ducati, dieses Jahr mit den Fahrern Alvaro Bautista und Michael Rinaldi am Start. Seit 2019 wirbt die Firma von Stefano Cecconi auch auf den Ducati und Lederkombi der MotoGP-Werksfahrer. Der Superbike-Deal wurde bereits bis Ende 2024 verlängert, dann ist zehnjähriges Jubiläum.

Erstmals werden wir in diesem Jahr Ducatis Test- und Ersatzfahrer Michele Pirro bei drei Wildcard-Einsätzen in der MotoGP-WM in Aruba-Farben sehen: Der Italiener wird bei den Grands Prix in Mugello (27.–29. Mai), Barcelona (3.–5. Juni) und Misano (2.–4. September) im identischen Design antreten, wie wir es aus der Superbike-WM kennen.

«In der Superbike-WM haben wir enge Bande mit Ducati und eine fruchtbare Zusammenarbeit», betont Aruba-Chef Cecconi. «Dass wir dieses Jahr bei drei MotoGP-Events mit Wildcard dabei sein werden, ist für uns eine Quelle zusätzlicher Befriedigung und unterstreicht die enge Beziehung mit der Firma aus Borgo Panigale. Das wird nicht nur eine weitere Möglichkeit für Aruba.it, sich herzuzeigen. Das ist auch eine faszinierende neue Herausforderung, die wir mit derselben Hingabe und Professionalität angehen werden, welche uns von anderen in der Superbike-WM abhebt.»



Michele Pirro fuhr bislang 60 MotoGP-Rennen, 42 davon auf Ducati. Nur in seiner ersten Saison 2012 war er für das Team San Carlo Gresini Honda unterwegs.