Brad Binder: «Wahnwitziger Einfluss der Aerodynamik»

Mit Platz 7 konnte MotoGP-Pilot Brad Binder am Trainings-Freitag in Mugello die KTM-Ehre retten. Dank neuem Aero-Paket ist die RC16 sehr schnell, dafür passt jetzt die Grundabstimmung nicht mehr.

«Der Tag war unglaublich hart für uns», sagte Brad Binder, der das FP1 am Freitagmorgen mit einer guten Sekunde Rückstand nur als 17. und trotzdem bester KTM-Fahrer beendete. Bei drückender Hitze (33 Grad Luft- und 51 Grad Asphalttemperatur) konnte sich der Südafrikaner im FP2 deutlich steigern, den Rückstand auf den Schnellsten Aleix Espargaró (Aprilia) auf 0,582 sec reduzieren und den achtbaren siebten Platz einfahren. Zu Position 3 fehlen ihm lediglich 0,126 sec. «Ich hatte ab der ersten Runde einen massiven Mangel an Grip am Hinterrad, wenn ich in die Kurven einbog. Sobald ich ans Gas ging, rutschte der Hinterreifen weg. Wenn so etwas passiert, dann kannst du weder aggressiv fahren noch richtig einlenken. Wenn du ans Gas gehst und das Hinterrad bricht gleich aus, dann kannst du nicht viel machen.»

Der Red-Bull-Pilot lobte das neue Aero-Paket von KTM, mit dem er mit 354 km/h als Zweitschnellster durch die Lichtschranke raste. Gleichzeitig sagte Binder aber auch: «Die Aerodynamik hat einen wahnwitzigen Einfluss darauf, was du sonst mit dem Motorrad machen musst, damit es richtig funktioniert. Unser Ziel war höheren Topspeed zu bekommen, das haben wir erreicht. Jetzt müssen wir aber erst wieder eine Grundabstimmung und die richtige Balance finden. Mit dem weichen Hinterreifen, wenn ich genügend Grip habe, kann ich das Bike normal fahren. Wenn der Grip aber zu wenig ist, dann ist es eine echte Herausforderung. Für uns geht es darum genügend Grip hinten zu haben, dabei aber nicht den Anpressdruck vorne zu verlieren. Das war fast wie ein Testtag für uns. Wir müssen herausfinden, was funktioniert. Letztlich haben wir den Tag gut beendet und haben jetzt jede Menge Daten, auf denen wir am Samstag aufbauen können. Wir haben bei jedem Mal Rausfahren gewisse Aspekte verstanden, jetzt müssen die Jungs das Bild zusammenfügen.»

Ergebnisse MotoGP Mugello, kombinierte Zeiten nach FP2:

1. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:45,891 min

2. Bagnaia, Ducati, + 0,049 sec

3. Miller, Ducati, + 0,422

4. Zarco, Ducati, + 0,458

5. Marini, Ducati, + 0,471

6. Bastianini, Ducati, + 0,504

7. Brad Binder, KTM, + 0,548

8. Bezzecchi, Ducati, + 0,582

9. Quartararo, Yamaha, + 0,628

10. Pol Espargaró, Honda, + 0,727

11. Martin, Ducati, + 0,738

12. Marc Márquez, Honda, + 0,767

13. Nakagami, Honda, + 0,711

14. Rins, Suzuki, + 0,772

15. Oliveira, KTM, + 0,927

16. Di Giannantonio, Ducati, + 1,024

17. Viñales, Aprilia, + 1,162

18. Alex Márquez, Honda, + 1,260

19. Mir, Suzuki, + 1,378

20. Pirro, Ducati, + 1,541

21. Morbidelli, Yamaha, + 1,577

22. Dovizioso, Yamaha, + 1,692

23. Gardner, KTM, + 1,793

24. Darryn Binder, Yamaha, + 1,796

25. Raúl Fernández, KTM, + 2,107

26. Savadori, Aprilia, + 2,197

MotoGP, Mugello, FP1:

1. Nakagami, Honda, 1:46,662 min

2. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,408 sec

3. Bagnaia, Ducati, + 0,408

4. Rins, Suzuki, + 0,409

5. Bastianini, Ducati, + 0,524

6. Viñales, Aprilia, + 0,529

7. Miller, Ducati, + 0,653

8. Pol Espargaró, Honda, + 0,705

9. Zarco, Ducati, + 0,705

10. Marini, Ducati, + 0,721

11. Quartararo, Yamaha, + 0,731

12. Pirro, Ducati, + 0,770

13. Alex Márquez, Honda, + 0,900

14. Bezzecchi, Ducati, + 0,922

15. Mir, Suzuki, + 0,996

16. Morbidelli, Yamaha, + 1,065

17. Brad Binder, KTM, + 1,084

18. Oliverira, KTM, + 1,158

19. Marc Márquez, Honda, + 1,213

20. Martin, Ducati, + 1,241

21. Dovizioso, Yamaha, + 1,416

22. Savadori, Aprilia, + 1,591

23. Di Giannantonio, Ducati, + 1,673

24. Darryn Binder, Yamaha, + 2,248

25. Raúl Fernández, KTM, + 2,249

26. Remy Gardner, KTM, + 2,298